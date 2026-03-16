日本の自動車排出ガス基準および影響分析市場は2035年までに36億7,120万米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は6.3％である

日本の自動車排出ガス基準および影響分析市場は2035年までに36億7,120万米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は6.3％である