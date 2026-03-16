グランピング市場は2035年までに103億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は11.2％である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「グランピング市場：宿泊タイプ別（キャビン＆ポッド、ユルト、テント、ツリーハウス）、エンドユーザー別（カップル旅行、家族旅行、ソロ旅行、ウェルネスリトリート）、年齢層別（18～32歳、33～50歳、51～65歳、65歳以上）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートはグランピング市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、ならびに脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調している。
グランピング市場の概要
グランピングとは「グラマラス・キャンピング（glamorous camping）」の略であり、キャンプ体験と現代的な宿泊施設の快適さや高級感を組み合わせたアウトドア観光の一形態である。従来のキャンプとは異なり、グランピングでは快適なベッド、電力、専用バスルーム、Wi-Fi、そしてスタイリッシュなテント、キャビン、ユルト、ツリーハウスなどの設備が提供される。これにより旅行者は、利便性や快適性を損なうことなく自然や美しい景観を楽しむことができる。グランピング施設は主に森林、山岳地帯、砂漠、沿岸地域などに位置しており、エコツーリズム、アドベンチャー活動、サステナブル旅行などの独自の体験を提供する。プレミアムなサービスを伴う没入型の自然体験を求める観光客の間で人気が高まっており、グランピングは世界のホスピタリティおよび観光産業における新たなトレンドとなっている。
Surveyreportsの専門家はグランピング市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に43億米ドルであったことを明らかにした。さらに、グランピング市場の売上高は2035年末までに103億米ドルに達すると予測されている。グランピング市場は、2025年から2035年の予測期間において約11.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038378
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344284/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるグランピング市場の定性的分析によれば、自然と快適性を融合させた旅行体験、高級キャンプ施設への投資の増加、体験型かつユニークな旅行への需要の高まり、ならびにエコツーリズムおよびアウトドアレクリエーションの人気の上昇を背景として、グランピング市場の規模は拡大すると予測されている。グランピング市場における主な企業としては、Under Canvas、Canopy & Stars Ltd、Tentr、Tanja Lagoon Camp、Huttopia、Paperbark Camp、Nightfall Camp Pty Ltd.、Eco Retreats、Collective Retreats などが挙げられる。
当社のグランピング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
目次
● グランピング市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のグランピング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）―2035年まで
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：宿泊タイプ別、エンドユーザー別、年齢層別、地域別である。
グランピング市場の概要
グランピングとは「グラマラス・キャンピング（glamorous camping）」の略であり、キャンプ体験と現代的な宿泊施設の快適さや高級感を組み合わせたアウトドア観光の一形態である。従来のキャンプとは異なり、グランピングでは快適なベッド、電力、専用バスルーム、Wi-Fi、そしてスタイリッシュなテント、キャビン、ユルト、ツリーハウスなどの設備が提供される。これにより旅行者は、利便性や快適性を損なうことなく自然や美しい景観を楽しむことができる。グランピング施設は主に森林、山岳地帯、砂漠、沿岸地域などに位置しており、エコツーリズム、アドベンチャー活動、サステナブル旅行などの独自の体験を提供する。プレミアムなサービスを伴う没入型の自然体験を求める観光客の間で人気が高まっており、グランピングは世界のホスピタリティおよび観光産業における新たなトレンドとなっている。
Surveyreportsの専門家はグランピング市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に43億米ドルであったことを明らかにした。さらに、グランピング市場の売上高は2035年末までに103億米ドルに達すると予測されている。グランピング市場は、2025年から2035年の予測期間において約11.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによるグランピング市場の定性的分析によれば、自然と快適性を融合させた旅行体験、高級キャンプ施設への投資の増加、体験型かつユニークな旅行への需要の高まり、ならびにエコツーリズムおよびアウトドアレクリエーションの人気の上昇を背景として、グランピング市場の規模は拡大すると予測されている。グランピング市場における主な企業としては、Under Canvas、Canopy & Stars Ltd、Tentr、Tanja Lagoon Camp、Huttopia、Paperbark Camp、Nightfall Camp Pty Ltd.、Eco Retreats、Collective Retreats などが挙げられる。
当社のグランピング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
目次
● グランピング市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界のグランピング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）―2035年まで
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：宿泊タイプ別、エンドユーザー別、年齢層別、地域別である。