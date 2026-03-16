LNG運搬船市場は2035年までに2,539億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は6.2％である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「LNGキャリア市場セグメンテーション（キャリアサイズ別：小型（170,000立方メートル未満）、中型（170,000～260,000立方メートル）、大型（260,000立方メートル超））、推進方式別（2ストロークディーゼルエンジン、 4ストロークディーゼルエンジン、ガスタービン、ハイブリッドシステム、トリプルフューエルディーゼル電気（TFDE）推進、ガス注入式低速ディーゼル（ME-GI）、X-DF（低圧デュアルフューエルエンジン）、蒸気タービン推進、デュアルフューエルディーゼル電気（DFDE）推進）、コンテナメントシステム別（膜式タンク、モス式タンク、独立タンク）、 用途別（液化天然ガス（LNG）輸送、液化石油ガス（LPG）輸送、その他の液化ガス輸送）；輸送船の種類別（従来型LNG輸送船、膜式LNG輸送船、球形LNG輸送船、浮体式貯蔵再ガス化装置（FSRU））；燃料の種類別（従来型船舶用燃料（HFO）、液化天然ガス（LNG）、 ハイブリッドシステム（LNGと伝統的な燃料の組み合わせ））、用途別（輸出向けLNG輸送、再ガス化用輸入ターミナル、小規模LNG配送、産業用アプリケーション）、技術別（従来型LNGキャリア技術、高度な断熱技術、コンピュータ化貨物制御システム、環境対応型・排出削減技術） - 2025年から2035年までのグローバル市場分析、動向、機会、予測。LNGキャリア市場に関する予測評価を提供します。LNGキャリア市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場動向を強調しています。
LNG キャリア市場 概要
LNG（液化天然ガス）キャリアは、極低温（約-162°C）で液化天然ガスを輸送するために設計された特殊船舶です。これらの船舶は、LNG を液体状態で保持する断熱タンクを備えており、LNG の体積を約 600 倍に削減して効率的な貯蔵と輸送を実現しています。LNG キャリアには、モス型や膜型など、それぞれ独自の貯蔵システムを備えたさまざまなタイプがあります。これらの船舶は、生産施設から大陸間の再ガス化ターミナルまでLNGを輸送する役割を果たし、グローバルなエネルギー供給チェーンにおいて不可欠な存在です。LNG需要の増加に伴い、これらの輸送船はエネルギー安全保障においてますます重要な役割を果たしています。
Surveyreportsの専門家はLNG輸送船市場を分析し、2025年の市場規模がUSD 145.3億ドルに達したと推計しています。さらに、LNGキャリア市場のシェアは、2035年末までにUSD 253.9億ドルに達すると予測されています。LNGキャリア市場は、2025年から2035年の予測期間中に約6.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344305/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なLNGキャリア市場分析によると、LNGキャリアの市場規模は、天然ガス需要の増加、技術革新、政府の取り組みと厳格な規制、クリーンエネルギー移行に伴うLNGのグローバル需要の急増、LNG輸出入インフラの急速な拡大により拡大すると予測されています。LNGキャリア市場における主要な企業には、BW Group, Dynagas Ltd., Flex LNG Ltd., GasLog Ltd., Gaztransport and Technigaz SA, Golar LNG Ltd., Hanwha Corp., Japan Marine United Corp., K Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industries Ltd。
LNG キャリア市場 概要
LNG（液化天然ガス）キャリアは、極低温（約-162°C）で液化天然ガスを輸送するために設計された特殊船舶です。これらの船舶は、LNG を液体状態で保持する断熱タンクを備えており、LNG の体積を約 600 倍に削減して効率的な貯蔵と輸送を実現しています。LNG キャリアには、モス型や膜型など、それぞれ独自の貯蔵システムを備えたさまざまなタイプがあります。これらの船舶は、生産施設から大陸間の再ガス化ターミナルまでLNGを輸送する役割を果たし、グローバルなエネルギー供給チェーンにおいて不可欠な存在です。LNG需要の増加に伴い、これらの輸送船はエネルギー安全保障においてますます重要な役割を果たしています。
Surveyreportsの専門家はLNG輸送船市場を分析し、2025年の市場規模がUSD 145.3億ドルに達したと推計しています。さらに、LNGキャリア市場のシェアは、2035年末までにUSD 253.9億ドルに達すると予測されています。LNGキャリア市場は、2025年から2035年の予測期間中に約6.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
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