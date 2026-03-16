LOHAS studio 特別賞受賞！「性能向上リノベデザインアワード2025」
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に展開するLOHAS studioは、YKK AP株式会社が主催する「性能向上リノベデザインアワード2025」において、1作品が特別賞を受賞しました。
（表彰式：2026年3月13日）
同コンテストは、中古住宅における間取りの変更や内外装の刷新、設備の更新・改修に加え、断熱性能と耐震性能を向上したリノベーション事例や取り組みを募集し、毎年のテーマにそって、優れた作品を選出、その価値を表彰するアワードです。
また、持続可能な社会の実現を目指す「カーボンニュートラルチャレンジ2025」が同時開催され、マドリモ部門にて併せて入賞しました。
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後ますます需要拡大が期待される「passiv design（パッシブデザイン／グッドデザイン2015受賞）」を中心に据え住宅性能とデザイン性の更なる向上の為に精進して参ります。
≪ 「性能向上リノベデザインアワード2025」受賞詳細 ≫
【特別賞】
「100年を紡ぐ、暮らしの再構築」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344281/images/bodyimage1】
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
（表彰式：2026年3月13日）
同コンテストは、中古住宅における間取りの変更や内外装の刷新、設備の更新・改修に加え、断熱性能と耐震性能を向上したリノベーション事例や取り組みを募集し、毎年のテーマにそって、優れた作品を選出、その価値を表彰するアワードです。
また、持続可能な社会の実現を目指す「カーボンニュートラルチャレンジ2025」が同時開催され、マドリモ部門にて併せて入賞しました。
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後ますます需要拡大が期待される「passiv design（パッシブデザイン／グッドデザイン2015受賞）」を中心に据え住宅性能とデザイン性の更なる向上の為に精進して参ります。
≪ 「性能向上リノベデザインアワード2025」受賞詳細 ≫
【特別賞】
「100年を紡ぐ、暮らしの再構築」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344281/images/bodyimage1】
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
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