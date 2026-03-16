オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、昨年5月にアイドルデュオ・ROIROMを結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、同月に東京・有明アリーナで開催した初のショーケース「ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～」では、約2万人を動員する大成功を収めた。圧倒的なビジュアルと高い表現力で、アーティストとして急速な成長を遂げている彼ら。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんなROIROMの魅力に迫るオリジナル番組を2ヶ月連続でオンエア！華やかなステージに至るまでの、知られざる試行錯誤のプロセス…クリエイティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録したドキュメンタリーをお届け。

＜#1＞では、新曲「DRESS CODE」のミュージックビデオ撮影に密着！2日間にわたる撮影を通して見えてくるのは、楽曲の世界観を色濃く映し出す2人の表現力と音楽性。カメラに向き合う真剣な眼差しや、撮影の合間に垣間見える飾らない素顔など、ありのままの彼らの魅力に迫っていく。さらに本作をはじめ、「Dear DIVA」「My Princess」の世界観や楽曲への想いを、本人たちが自らの言葉で語る！パフォーマンスに込めたこだわり、ROIROMとして積み重ねてきた歩み、そしてこれから描く未来についても明かしていく。





■■番組情報■■

＜番組名＞

Dream Way＜#1＞

＜放送日時＞

2026/3/29(日)21:00～22:00

[再]2026/4/26(日)22:00～23:00









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以上





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