近畿大学体育会ゴルフ部（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）3月22日（日）、近畿大学ゴルフ部練習場（大阪府八尾市）にて、公式Instagram（＠kindaigolfteam）を通じて日頃から応援してくださっているフォロワーとの交流を目的として、「ゴルフ交流会」を実施します。【本件のポイント】●体育会ゴルフ部の部員たちが公式Instagramのフォロワーとの交流を目的としたイベントを実施●ゴルフ初心者から経験者まで幅広い層を対象に、ゴルフを身近に体感できる機会を創出●企画立案から広報、運営までを部員が担当し、主体性や発信力の向上を図る【本件の内容】近畿大学体育会ゴルフ部は、地域の皆さまやゴルフ部を支えてくださる多くの方々に愛され応援されるクラブをめざし、日頃からSNSを活用した情報発信に取り組んでいます。現在、公式Instagramのフォロワー数は約1,300人で、日常の練習風景や大会結果などを積極的に発信しています。その取り組みの一環として、日頃より応援してくださっている方との直接的な交流を目的に「ゴルフ交流会」を実施します。ゴルフ部公式Instagramを通じてフォロワーの中から参加者を募集します。当日は、指定の的を狙うゲームや、アプローチ・ショット対決、部員によるゴルフのお悩み相談会などを行います。ゴルフ経験の有無や年齢・性別を問わず、どなたでも参加しやすい内容で、ゴルフの楽しさや奥深さを体感し、ゴルフという競技をより身近に感じていただく機会とします。さらに、スポーツを通じた新たな交流のきっかけを生み出し、部員との触れ合いを通して親しみやすいクラブの姿を発信します。本企画は、部員らがアイデアを出し合い、参加者募集から広報発信、運営まで主体的に取り組んでいます。仲間と協力しながら企画を形にする力を養うとともに、交流を通じて参加者との距離を縮め、より一層応援したくなるチーム作りに繋げます。また、学生にとって、ゴルフの技術向上だけでなく、人間的な成長を促す機会とします。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月22日（日）10：00～12：00 ※雨天決行、荒天中止（中止の場合はゴルフ部公式Instagramで告知）場所 ：近畿大学ゴルフ部練習場 （大阪府八尾市山賀町2-1、近鉄バス「西郡南口」バス停から徒歩約10分）対象 ：近畿大学体育会ゴルフ部公式Instagraｍのフォロワー（定員約10人） ※定員に達したため申込締切公式アカウント：近畿大学体育会ゴルフ部公式Instagram（@kindaigolfteam）お問合せ ：公式InstagramのDMでご連絡ください。【近畿大学体育会ゴルフ部】創部 ：昭和26年（1951年）部員数 ：40人（選手39人、マネージャー1人）部長 ：渡辺泰明監督 ：井関剛義練習場 ：近畿大学ゴルフ部練習場（大阪府八尾市）直近の戦績：令和7年（2025年）関西学生女子春季1部校学校対抗戦 団体優勝 令和7年（2025年）関西学生女子秋季1部校学校対抗戦 団体優勝 令和7年（2025年）文部科学大臣杯争奪全日本女子学生ゴルフ王座決定戦 個人3位 令和8年（2026年）関西学生女子連盟杯 個人1位、2位 令和8年（2026年）関西学生男子連盟杯 個人1位、4位現役プロゴルファー：山下勝将、和泉健太郎、亀井康生、中村聡泰、城野寛登、永田加奈恵など【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/