様々なメーカーの腕時計のOEM製造や、自社オリジナル腕時計の製造・販売を行う株式会社南安精工（所在地：長野県安曇野市、代表取締役：小林 知之）は、自社製機械式腕時計ブランド「Azusa」の最新モデル「Azusa RETROSPEC」を2026年3月17日(火)より応援購入サイト「Makuake」にて先行予約発売開始いたします。Makuakeプロジェクトページhttps://www.makuake.com/project/retrospec/※プロジェクト公開日（3月17日）までは事前告知ページとなります。

開発背景

日本製のいいものを末永く使ってほしいという思いから、機械式にこだわり、長野県安曇野市の自社工場にて時計の企画・製造をしているウォッチブランド「Azusa（アズサ）」2009年の第一弾モデル発売以来、長年にわたって様々な時計を作り続ける中で培われたノウハウを詰め込んで作り上げたのが、今回新たに誕生した「RETROSPEC（レトロスペック）」です。「RETROSPECTIVE」: 古き良きもの「RETROACTIVE」: 過去にさかのぼる「SPECIFICATION」: 性能・仕様を合わせてシリーズ名にしたこの腕時計は、かつて信州の地で発展を遂げた時計作りの職人技の伝統を現代に引き継ぎ、新たな魅力を生み出していくシリーズとして誕生しました。ビンテージ調デザインのこの腕時計は、ケースにザラツ研磨を施し、ガラスを厚くすることで防水10気圧を確保するなど、見た目にも機能にもこだわって作り上げております。ケースサイズの異なるRETROSPEC31とRETROSPEC41の2モデルを展開し、文字盤デザイン・カラー等の異なる全10種類のバリエーションをご用意しております。

商品の特徴

【RETROSPEC35】RETROSPEC35は、機械式時計の国内市場が盛況であった時代を振り返り、防水機能等の基本性能を見直しながら、視認性やアワーマーク、針の形状のバランス等、腕時計の基本スタイルとも言える形態を、現代にも違和感なく受け入れられるように磨き上げました。ケースサイズはその名の通り横幅35mmで、男女問わずどなたにも使いやすいサイズ感になっています。

【RETROSPEC41】RETROSPEC41は、機械式腕時計としての使いやすさを追及。パワーリザーブ、24時表示、カレンダーを広めのダイヤルにレイアウトし、視認性と機能性のバランスを取っています。デザイン面では海外のドレスウォッチをイメージし、クラシックな高級時計の特徴である長めのバーインデックスも取り入れて、伸びのある針形状と合わさり、スマートな印象のデザインに仕上がっています。

プロジェクト詳細

商品名 ： Azusa RETROSPECプロジェクト名 ： 日本の時計作りを受け継ぐ伝統工法による光と影が織り成す日本生まれの機械式腕時計期間 ： 2026年3月17日(火)11:00～2026年5月1日(金)22:00までURL ： https://www.makuake.com/project/retrospec/

リターンについて

・【限定10セット】RETROSPEC35＋41ペア 超早割約30%OFF 168,200円（税込）・【限定10本】RETROSPEC35 超早割約25%OFF 74,600円（税込）・【限定10本】RETROSPEC35（ソリッドバック） 超早割約25%OFF 76,700円（税込）・【限定10本】RETROSPEC41 超早割約25%OFF 105,600円（税込）他、早割・Makuake割・オプションのご用意もございます。

製品仕様

【RETROSPEC35】文字盤デザイン ：全６種類駆動方式 ：メカニカル 自動巻（手巻付き）MIYOTA Cal.9015ケースサイズ ：40×35×10.43mm（縦×横×厚さ）ケース材質 ：ステンレスガラス材質 ：サファイアガラス駆動時間 ：42時間（最大巻上時）精度 ：日差+30秒～-10秒（常温5℃～35℃において）防水 ：日常生活用強化防水（10気圧）ベルト ：ステンレス、18mm幅腕周り長さ（最長）： 約20cm保証期間 ：ご購入後1年間（製造工程での初期不良及び自然故障に限る）予定価格（定価） ：【裏蓋スケルトン】99,550円（税込）、【ソリッドバック】102,300円（税込）【RETROSPEC41】文字盤デザイン ：全４種類駆動方式 ：メカニカル 自動巻（手巻付き）MIYOTA Cal.9132ケースサイズ ：47.8×41×11.94mm（縦×横×厚さ）ケース材質 ：ステンレスガラス材質 ：サファイアガラス駆動時間 ：40時間（最大巻上時）精度 ：日差+30秒～-10秒（常温5℃～35℃において）防水 ：日常生活用強化防水（10気圧）ベルト ：ステンレス、20mm幅腕周り長さ（最長）：約20cm保証期間 ：ご購入後1年間（製造工程での初期不良及び自然故障に限る）予定価格（定価） ：140,800円（税込）

会社概要

商号 ： 株式会社南安精工代表者 ： 代表取締役 小林 知之所在地 ： 〒399-8205 長野県安曇野市豊科2300-1設立 ： 1980年10月事業内容 ： 時計製造・販売・組立、合理化自動機械・省力化機械の開発設計・製造、精密機械部品加工・製造・組立資本金 ： 1,000万円URL ： https://www.nanan.co.jp/ECサイト ： https://www.fukokudo.com/

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社南安精工 時計屋復刻堂TEL：0263-73-5581MAIL：info@fukokudo.com