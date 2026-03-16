ニチバン株式会社

ニチバン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高津 敏明）のセロテープ(R)でアート作品を制作する、世界で唯一の「セロテープアート(R)作家」瀬畑亮（せはた りょう）氏による「みんなのセロテープ(R)工作と体験できるセロテープアート(R)展」が3月20日（金/祝）から3日間、南町田グランベリーパーク内グランベリーホール by iTSCOMで開催されます。小さなお子様からお年寄りまで、みんなで一緒に楽しめる、春休みにピッタリの“体験できる”アートイベントです。

◆開催概要

タイトル：みんなのセロテープ(R)工作と体験できるセロテープアート(R)展 vol.1

会場 ：南町田グランベリーパーク内 グランベリーホール by iTSCOM

東京都町田市鶴間三丁目4-1（東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結）

TEL ：042-788-0109

グランベリーパークホームページ：

https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/event/detail/?cd=001516

期間 ：2026年3月20日（金/祝）・21日（土）・22日（日）

時間 ：10：00～17：00（入場は16：30まで）

入場料 ：小学生以上1,000円（小学生以下は保護者と一緒にご来場ください。）

主催 ：ベンチャーアート・プランニング https://www.ryo-sehata.com/

特別協賛：ニチバン株式会社

協力 ：イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社サイバーエージェント

※ご来場時の注意事項

・会場の混雑状況により入場規制をさせて頂く場合があります。

・芸術作品の展示や小さなお子様やお身体の不自由な方もいらっしゃいますので、 ペットのご入場（盲導犬を除く）はご遠慮ください。

※「セロテープ」、「セロテープアート」はニチバン株式会社の登録商標です。

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ニチバン株式会社 経営企画室コーポレートコミュニケーション部

E-mail: nb-press@nichiban.co.jp