KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、このたび開始した企業向けのAIクリエイティブ制作事業の取り組みの一環として、多様なデザインと高い機能性で、幅広い層から支持を集めるバッグブランド「SAVOY」を展開するサボイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山田 陽一、以下「サボイ」）のSNSクリエイティブリニューアルを支援したことをお知らせします。

AIクリエイティブ制作事業について

KLab、AIクリエイティブ制作事業の取り組みとしてサボイ株式会社のSNSクリエイティブリニューアルを支援

KLabでは、これまでAIエンターテインメント事業で培ってきたAIクリエイティブ制作の知見を活かし、企業向けにAIを活用した広告・SNS・ブランドビジュアル制作などを提供するAIクリエイティブ制作事業を開始しました。

AIの活用により、従来の制作フローでは難しかったスピード・表現の多様性・クリエイティブの一貫性を実現し、企業のデジタルコミュニケーションやブランド発信を支援します。

AIクリエイティブ事業（BtoB）Webサイト：

https://ai-creative.klab.com/

AIクリエイティブ制作事業について詳細：

https://www.klab.com/jp/press/release/2026/0206/aicreative.html

サボイ株式会社との取り組み

本プロジェクトでは、サボイが長年にわたり築いてきた「SAVOY」のブランドアセットを最大限に活かしながら、AIによる新たなビジュアル表現を取り入れ、SNSコンテンツを刷新しました。

既存のブランドイメージを継承しつつ、AIクリエイティブならではの表現の自由度と一貫性を両立させることで、次世代のデジタルコミュニケーションを実現しています。

KLabは今後も、AIを活用した新たな広告クリエイティブや企業コミュニケーションの可能性を追求し、企業のブランド価値向上に貢献してまいります。

サボイ株式会社について

社名：サボイ株式会社

本社所在地：〒100-6310 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング10階

設立：1998年11月4日

代表者：代表取締役社長 山田 陽一

事業内容：SAVOY製品のハンドバッグ、小物 等の販売

直営店舗：

SAVOY表参道本店、SAVOY銀座店、SAVOYららぽーと甲子園店、SAVOYレイクタウンアウトレット店、SAVOYあみプレミアム・アウトレット店、SAVOY那須ガーデンアウトレット店、SAVOY仙台泉プレミアム・アウトレット店、SAVOY軽井沢・プリンスショッピングプラザ店、SAVOY三井アウトレットパーク滋賀竜王店、SAVOY神戸三田プレミアム・アウトレット店

公式Instagram：（https://www.instagram.com/savoy_japan/）

ブランドサイト：（http://www.SAVOY-net.com）

KLab（クラブ）株式会社

社名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

代表者：代表取締役社長 真田哲弥

設立：2000年8月1日

資本金：86億1396万円（2025年12月末現在）

株式公開：東京証券取引所・プライム（3656）

本社所在地：〒106-6128 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用、GPUサーバーの調達・販売・運用・保守、総合AIエンタテインメント事業、AIクリエイティブ制作事業

URL：https://www.klab.com/jp

《登録AIクリエイター 、スタッフ募集中 》

KLabでは、AI楽曲、MVの制作を担当するフリーランスのAIクリエイター、レーベルを一緒に作っていく正社員 契約社員 業務委託の仲間を募集しています。

ご興味をお持ちいただけた方、是非お気軽にご連絡ください！

https://hrmos.co/pages/klab/jobs?category=2190076195973074944

《本件に関するお問い合わせ先》

AIクリエイティブ制作事業 お問い合わせ窓口：

https://supportweb.klab.com/corp-inquiry?id=sc_cat_item&sys_id=469b408f1b9ec690e6a8edfee54bcb51(https://supportweb.klab.com/corp-inquiry?id=sc_cat_item&sys_id=469b408f1b9ec690e6a8edfee54bcb51)