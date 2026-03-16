TVアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」イオンシネマ先行上映

イオンエンターテイメント株式会社

全国に「イオンシネマ」98劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤原信幸）は、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の放映開始に先駆け、イオンシネマ10劇場で2026年3月20日（金・祝）より先行上映を実施いたします。また、上映を記念して、3月下旬より順次『魔法の姉妹ルルットリリィ』のイオンシネマオリジナルグッズを全劇場のグッズ売場で販売予定です。

大スクリーンの迫力映像と音響、そしてキュートなグッズで『魔法の姉妹ルルットリリィ』を丸ごと堪能できちゃいます。イオンシネマのグッズ売場は、映画をご覧にならない方もご利用いただけます。数に限りがございますので、ぜひこの機会にお買い求めください。みんなイオンシネマへ急ごう！！

イオンシネマ公式のX & Instagramでは抽選でプレゼントが当たるWキャンペーンを実施。さらに、イオングループと連携し、イオングループの公式アプリ「iAEON」でガッチャキャンペーンも行います。

イオンエンターテイメントは、これからもあらゆるエンターテイメントを通して、感動の輪をつくり、広げ、豊かなひとときをお届けする空間・映像・サービスを創造してまいります。

「魔法の姉妹ルルットリリィ」 イオンシネマ10劇場で先行上映

・4月放映TVアニメに先立ち、1，2話をイオンシネマ10劇場で「先行上映」

・3月20日（金・祝）～4月2日（木）2週間限定

・『魔法の天使クリィミーマミ』第1話「フェザースターの舟」の同時上映が決定！

・うぐいす＆あずきのアフタートーク（先行上映ver.）もイオンシネマ限定で上映決定！

＜鑑賞料金＞ 通常料金

＜上映劇場一覧＞

イオンシネマ江別（北海道）、イオンシネマ新利府（宮城）、イオンシネマ越谷レイクタウン（埼玉）、イオンシネマ板橋（東京）、イオンシネマ幕張新都心（千葉）、イオンシネマみなとみらい（神奈川）、イオンシネマ大高（愛知）、イオンシネマ シアタス心斎橋（大阪）、イオンシネマ岡山（岡山）、イオンシネマ福岡（福岡）

→詳しくはこちら https://www.aeoncinema.com/event/luluttolilly/

＜作品情報＞ 公式サイト https://www.luluttolilly.com/

野々山 風（ののやま・ふう）は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。

野々山 流（ののやま・るい）は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。

むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。

ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。

そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。

あこがれていた大人の姿に変身する風と流。

ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも知られてはいけない」。

やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することに――！

3月下旬より順次、全劇場で販売予定

＜イオンシネマ限定＞「魔法の姉妹ルルットリリィ」オリジナルグッズ

ゆらゆらグラス、コンパクトミラー、ヘアバンド・アームバンドセット、缶バッジ、前髪クリップ、ポーチ、ダイカットオーロラステッカー、アクリルスタンドキーホルダーの計8アイテムのラインアップです。

【商品情報】

ゆらゆらグラス 1,650円（税込）コンパクトミラー 各1,210円（税込）ヘアバンド・アームバンドセット 3,300円（税込）缶バッジ（ランダム） 各440円（税込）前髪クリップ 各1,100円（税込）ポーチ 各1,650円（税込）（左上）こんぺとリリィ（右上）ましゅールル（左下）うぐいす＆あずき（右下）ロゴ ダイカットオーロラステッカー 各440円（税込）（左から）こんぺとリリィ ましゅールル 風 流 アクリルスタンドキーホルダー 各1,000円（税込）

※いずれも数量限定、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会

＜イオンシネマ公式 X & Instagram ＞ Wキャンペーン

『魔法の姉妹ルルットリリィ』の先行上映を記念して、抽選でプレゼントが当たるWキャンペーンを実施中です。

Ｘキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/148_1_912b373a9d8d9d76a440c454f9eb2157.jpg?v=202603160551 ]

Instagramキャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/148_2_fc7162e8a9a05d42133580efcb93cfe3.jpg?v=202603160551 ]

＜iAEONアプリ＞ ガッチャキャンペーン

iAEONでイオンファンタジー・イオンシネマの対象店舗をお気に入り登録して、豪華景品の当たるガッチャを引こう！

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/105594/table/148_3_4eff1803f0992cd71949a861c6811cf3.jpg?v=202603160551 ]

→詳しくはこちら https://www.aeon.com/aeonapp/campaign/luluttolilly/

＜イオンファンタジー＞ 限定プライズ商品

同じイオングループでアミューズメント施設を手掛けるイオンファンタジーでは、主人公の「リリィ」と「ルル」、魔法の国の住人の「ミーター」のちびぐるみが、「モーリーファンタジー」「PALO」など限定で4月24日（金）より順次登場。今回のリリィとルルの衣装は魔法少女になったときの衣装で、衣装のディティールまで細かく再現。イオンシネマだけでなく、グループ協業で「魔法の姉妹ルルットリリィ」を盛り上げます！

→詳しくはこちら https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#luluttolilly

＜グッズ販売劇場一覧＞ ★は先行上映実施劇場