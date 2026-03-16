【2026年お花見トレンド】インバウンド混雑を回避！ベルトラ、場所取り不要の「アクティビティ×お花見」厳選ツアーを提案
現地体験型アクティビティ専門予約サイト『ベルトラ』を運営するベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：二木 渉）は、春のインバウンドなどによる大混雑を避け、特等席で桜を満喫できる「アクティビティ×お花見」をテーマにした厳選ツアーをご紹介いたします。
インバウンド過去最多×開花の早まりによる「混雑課題」
日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年の年間訪日外客数は約4,268万人を突破し、過去最多を記録しました。
さらに、日本気象株式会社が2026年3月5日に発表した「2026年桜の開花・満開予想」によれば、今シーズンは春先の気温が高い影響で、全国的に平年より早めの開花となることが見込まれています。東京では平年より5日早い3月19日頃に開花がスタートする予想となっており、お花見シーズンが例年より早く本格化します。
このような「記録的なインバウンド客の増加」と「開花の早まり」が重なることで、2026年の春は日本全国の桜の名所において、国内外の観光客による大混雑が予想されます。
ベルトラはこの社会課題に対し、単に桜を鑑賞するだけでなく、各アクティビティを掛け合わせることで、渋滞や人混みを回避しながら非日常感を味わえる新しいお花見スタイルを提案いたします。
ベルトラ厳選！「アクティビティ×お花見」5選
1. 桜のトンネルを特等席で！オープントップバス（東京）
歩くと大混雑で疲弊してしまう千鳥ヶ淵や上野公園、隅田川といった都内有数の桜の名所を2階建てバスで効率よく巡ります。普段とは違う高い視点から、桜の枝が目の前に迫るダイナミックな体験をお楽しみいただけます。
【3/20～4/5限定】2階建てオープンバス 都内の桜の名所を巡る！
費用：\2,000～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/171041(https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/171041?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac1&sid=1526&cid=2026spring_ac1)
2. 渋滞ゼロの川から見上げる、春の屋形船（東京）
お台場や東京スカイツリーといった東京のランドマークを巡りながら、水上から優雅に桜を楽しむプラン。場所取りのストレスとは無縁の船内で、四季折々の美食に舌鼓を打ちながら、春の風を感じる非日常のひとときをお過ごしいただけます。
乗合屋形船 お台場・スカイツリー周遊コース 季節のお料理＆飲み放題
費用：\13,000～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/123609(https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/123609?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac2&sid=1526&cid=2026spring_ac2)
3. 夜桜とイルミネーションを満喫するトロッコ列車（京都）
春限定でイルミネーション装飾された線路を走る「光の幻想列車」に乗車できる、京都駅発の夕食付きバスツアー。ライトアップされた幻想的な夜桜と渓谷美を車窓から堪能した後は、名物の湯豆腐ディナーに舌鼓。混雑を避けて夜の嵐山をゆったりと楽しむ大人の春旅にぴったりです。
嵯峨野トロッコ列車 春のライトアップ＆イルミネーションを満喫（2026/3/27～4/5）
費用：\10,700～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/kyoto/a/192760(https://www.veltra.com/jp/japan/kyoto/a/192760?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac3&sid=1526&cid=2026spring_ac3)
4. 富士山×桜を湖上から独占！カナディアンカヌー（山梨）
大混雑の河口湖畔を抜け出し、湖の真ん中へ。富士五湖で唯一の無人島「鵜の島」への上陸も楽しめる本格カヌー体験です。湖上に浮かぶ特等席から、「富士山と桜」という日本ならではの究極の絶景を独り占めできます。
カナディアンカヌー体験 山梨県唯一の島「鵜の島」へ上陸！
費用：\4,400～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/yamanashi/a/172189(https://www.veltra.com/jp/japan/yamanashi/a/172189?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac4&sid=1526&cid=2026spring_ac4)
5．大行列の夜桜も並ばずに入場！ベルトラ限定の特別拝観（京都）
京都屈指の桜の名所「高台寺」。例年、夜間のライトアップは大行列となりますが、ベルトラ独占販売の当プランなら優先入場が可能。大河ドラマでも注目の豊臣秀吉公ゆかりの「高台寺＆圓徳院＆掌美術館」の拝観と、京料理店での湯葉づくしの特別御膳がセットになった春限定の体験です。
【高台寺＆圓徳院 春の夜間特別拝観】ライトアップ桜鑑賞と京湯葉料理の夕食
費用：\7,800～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/kyoto/a/182944(https://www.veltra.com/jp/japan/kyoto/a/182944?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac5&sid=1526&cid=2026spring_ac5)
【番外編】上空600mから東京の春を見下ろす！ヘリコプター遊覧（東京）
「せっかくの春、少し奮発してでも一生の思い出を作りたい」という方へ。上空600mから東京のパノラマビューを満喫するヘリコプター体験です。究極のソーシャルディスタンス空間で、ピンク色に染まる大都市を空から見下ろすVIPなお花見クルージングを提供します。
費用：\65,800～
URL：https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/130324(https://www.veltra.com/jp/japan/tokyo/a/130324?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_ac6&sid=1526&cid=2026spring_ac6)
ベルトラ 国内セールス担当コメント
桜の開花予測の早まりからか、3月参加の予約状況は前年同時期より高水準で推移しています。即時予約確定する枠のある商品もありますので、桜の開花予想を見ながら旅のご予定を立ててはいかがでしょうか。
★ 2026年全国のお花見特集ページはこちら(https://www.veltra.com/jp/japan/ctg/200475:Sakura/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_lp&sid=1526&cid=2026spring_lp)
■ベルトラについて
ベルトラ株式会社は旅行会社の枠組みを超え、国内から海外、旅行前から旅行後、オンラインからオフラインまで、「心ゆさぶる体験」に出会うためのソリューションを提供します。
現地ツアー数：約22,000ツアー / 現地ツアー催行会社数(世界)：約8,000社
取り扱い国数：150カ国 / 会員：約260万人 / 参加体験談：約660,000件
URL：https://www.veltra.com/jp/(https://www.veltra.com/jp/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=2026spring_top&sid=1526&cid=2026spring_top)