滋賀の熱量最大化！「CLIMAX GAMES 2025-26」を4月、5月のホーム全試合で実施

株式会社滋賀レイクスターズ

プロバスケットボール「B.LEAGUE」のB1リーグ西地区に所属する滋賀レイクスは、2025-26シーズンを締めくくる4月と5月のホームゲーム残り5節7試合を、圧倒的ホームコートアドバンテージを作り出して、一つでも多くの勝利をブースターの皆様とともに勝ち取るべく「CLIMAX GAMES 2025-26（クライマックス ゲームズ）」として実施いたします。

B.LEAGUEは2026年秋の「B.革新」により、新たなトップディヴィジョンである「B.LEAGUE PREMIER（B.プレミア）」を頂点としたリーグ構造に変革します。発足から10年目となる現行のB1リーグで行われるレギュラーシーズンは今季が最後。大きな節目のシーズンを「GET HYPED！（超興奮）」のフィナーレで締めくくり、ブースターやパートナー企業の皆様とともにB.プレミアのスタートに向けて弾みをつけます。

年々進化するホームコートアドバーテージ

残り7試合！今季もホームゲーム来場者記録更新の勢い

滋賀レイクスのホームゲームは、3月までの23試合を終えた時点で総来場者数10万人に到達。平均来場者数は過去最高だった昨シーズン（4,345名）を上回るペースとなる4,374名（昨季比 +29名）となっている。

B.LEAGUE内でも高く評価されるファン・ブースターによる声の後押しを受け、今季は昨シーズンのB.LEAGUE CHAMPIONSHIP ファイナルに進出した宇都宮ブレックスや琉球ゴールデンキングスから、ホームで勝利を挙げている。

対象ホームゲーム

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B1リーグ戦

対象試合 注目イベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71803/table/108_1_1e7c586e6825989bdb092c791ca17232.jpg?v=202603160551 ]4.1 vs佐賀 イエロー3rdユニフォーム着用

毎年恒例のスターズイエローを基調とした3rdユニフォーム着用試合。今季は、滋賀の最大の自慢でもあるブースターの「声」を、滋賀大学データサイエンス学部の協力で測定し音量測定し胸部のデザインとして波紋を可視化。「Boost Yellow」をコンセプトにしたデザイン。先着4500名には、この波紋入りのイエローTシャツを来場者プレゼント。

4.4 vs A千葉 NANGAコラボリミテッドユニフォーム2026着用

今年で3回目となるNANGAとのコラボユニフォーム。ともに滋賀にルーツを持つブランド同士、「簡単ではない道だからこそ挑む」という思いを共有し、"近江ブルー"で再構築した「OHMI BLUE REALTREE CAMO」デザインを採用。同じベースデザインのTシャツ付きチケットを販売

4.15 vs三遠 今季最後の「SHIGA VIBE」エディションゲーム

滋賀レイクスが今季から新たに打ち出している、滋賀を感じる配色による新たな世界観を表現した「SHIGA VIBE」のイメージを、ユニフォームとコートペイントカラーに採用。昨年12月、今年2月に続き、今季5試合目のスペシャルエディションゲーム。

CLIMAX GAMES 特別企画

活躍選手を投票で選出！「ON FIRE賞」実施

CLIMAX GAMES 2025-26のホームゲーム全7試合を対象に、バスケットLIVEの応援機能を活用した「バスケットLIVE Onfire賞」を毎試合贈呈します。

バスケットLIVEのライブ配信を見ながら活躍した選手に「ファイヤー」を贈ってください。チーム内で最多の「ファイヤー」を獲得した選手が受賞します。

応援投稿文で作るクライマックスビジュアル

3月27日（金）～4月6日（月）の間、Xにて「#滋賀レイクス」がついた投稿の中から応援メッセージを抽出し、最終節（5月2日・3日）の会場に設置するフォトスポットの背景デザインとして使用します。

このデザインは両日の会場で配布される応援特別新聞の紙面にも掲載されます。

CLIMAX GAMES 特別協賛パートナー