DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月16日アップデート実施！新イベント「水面に消えるラヴ・ラビッツ」開催！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月16日(月)にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「水面に消えるラヴ・ラビッツ」開催！


ロータスレイクのイースター祭りといえば、


カラフルな卵と可愛いウサギ、踊り子たちの華やかな舞、


そして……バニー姿のお化け！？


突如として起きたハプニングに、祭りの会場は大騒ぎ。


はたして、お化けの正体とは……！？



イベント開催期間　2026年3月16日メンテナンス後 ～ 2026年3月30日メンテナンス前まで



▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！












▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「サンカヨウ(イースター)」「ハシリドコロ(イースター)」


「ハナモモ(イースター)」がガチャに登場します！








▼キャラクタークエスト追加！


「サンカヨウ(イースター)」「ハシリドコロ(イースター)」


「ハナモモ(イースター)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／スマートフォン(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



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