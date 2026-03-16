DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月16日アップデート実施！新イベント「水面に消えるラヴ・ラビッツ」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、3月16日(月)にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。
▼新イベント「水面に消えるラヴ・ラビッツ」開催！
ロータスレイクのイースター祭りといえば、
カラフルな卵と可愛いウサギ、踊り子たちの華やかな舞、
そして……バニー姿のお化け！？
突如として起きたハプニングに、祭りの会場は大騒ぎ。
はたして、お化けの正体とは……！？
イベント開催期間 2026年3月16日メンテナンス後 ～ 2026年3月30日メンテナンス前まで
▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
▼ガチャに新キャラクターが追加！
イベントに登場する「サンカヨウ(イースター)」「ハシリドコロ(イースター)」
「ハナモモ(イースター)」がガチャに登場します！
▼キャラクタークエスト追加！
「サンカヨウ(イースター)」「ハシリドコロ(イースター)」
「ハナモモ(イースター)」のキャラクエストがボイス付きで追加！
お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！
▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！
特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！
新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！
※画像は開発中のものになります。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/flower
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト
https://flower-knight-girl.com/
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント
https://x.com/flower_staff
▼製品概要
タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／スマートフォン(ブラウザ版)／App Store／Google Play
権利表記：(C)2015 EXNOA LLC
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
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