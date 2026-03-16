【ABC-MART】2026年度版 大学生活スタートにおススメする最強新作スニーカー

株式会社エービーシー・マート

卒業式を終える3月、それはこれから大学に進学する新生活人にとって身の回りの足りない物を見直すタイミング。

学業に直結するアイテムはもちろん、着る洋服や履くシューズもそれまでの制服スタイルからガラッと変わり私服での通学に変わるため、週末だけでよかったレパートリーから増やす事が必要不可欠になります。

一見ネガティブに見えるかもしれませんが、【制服からの解放】と【自己表現の開始】をスタートさせることは新生活という門出に始めるのにピッタリなタイミングだと言えます。

■アイデンティティの確立を足元で表現する

私服登校=「私とはこういう人間」を表現する大事な機会。選挙権も数年前に変更され、新一年生を迎える18歳の代は自分の考えや意見を外に発信する機会が増える大事な時期。人気ブランドや人気モデルのスニーカーを履いたり、今まで履いた事のないレザーのカジュアルシューズを選んでみたり、大学生としての新しいコミュニティに馴染むための名刺代わりになります。

■機能面の最低ラインはハードルを上げるのを忘れずに

誰もがそれまでの高校生活と大きな違いを感じるのが、通学にかかる距離や時間、広大なキャンパスの広さを移動する距離。それをカバーするクッション性は最低ラインの機能。それだけでなく、水をはじく防水性や一足で履き回しのきく優秀なデザイン性など、+αの機能性がある事が重要です。

さらに最近は、タイパを求めて【足入れがスムーズなシューズ】【どんな洋服にも福合わせに迷わないシンプルデザイン】を選ぶ方も増加傾向にあります。

■シューズは「投資対象」？ 長期的なコスパで選ぶのが正解

靴は毎日体重を支える「インフラ」です。コスパに振りすぎた結果、「ソールが薄くて疲れる」「使い始めて経っていないのにもう壊れてしまった」など店頭でお客様から聞く事が多いワード。4年間履き続けるのはやや難しいですが、それでも2,3ヶ月で壊れてしまいがちな低コスパよりも、2年ほど履き続けられる靴の方がトータルコストが低く収まる事があり、瞬間的に高額に感じる金額であっても長期で見ると短い期間で壊れてしまった靴よりもお得だったという結果が起きることがあります。

大学生活目前の新生活人におススメするシューズがこちら！

■マルチなコーディネートに対応する優秀「新作シューズ」6選

NEW BALANCE

U2002 GRAY

22,000円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7082760001044/

NIKE

ウィメンズ アストログラバー LTHR 001BLACK/MUSLIN

15,730円（税込）22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7073950001043/

ADIDAS

サンバ OG ALUM/LIGH/GUM5

16,500円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7061190001043/

VANS

ローファー BROWN/BLACK

11,000円（税込）22.5cm~31.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6807900002014/

CONVERSE

オールスター OX / 【推しの子】 *BLACK

10,890円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7072410001012/

ASICS

GEL-SONOMA TR62 FOREST/CREAM

16,500円（税込）22.5cm~29.5cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7086020001014/

■タイパ最強！急いでいてもスッと履ける「新作シューズ」6選

ABC SELECT

バンジー レース WARM GRAY

7,590円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6972580002018/

SKECHERS

スレイド キャスター(R) *NVTN

12,650円（税込）25.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6913590003049/

PUMA

SOFTRIDE フレックス LSL EASE IN ワイト 02AGED COPPER

9,350円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7050880002049/

PUMA

SOFTRIDE ハーモニー LCM EASE IN 03SNOW M.BLUE

8,690円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7051100002044/

SKECHERS

グライドステップ-レイニーデイ BKGY

18,150円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6853000001050/

NIKE

ウィメンズ レイナ イージーオン 001BLK/WHT

17,930円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6978510001044/

■これから頑張る自分にご褒美の前借り！「新作シューズ」6選

JORDAN BRAND

ジョーダン 4 レトロ OG FC 100SAIL/BLACK

34,650円（税込）25.0cm~31.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7074230001049/

NEW BALANCE

U991 GRAY(RG2)

39,600円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7083900001045/

CONVERSE

ワンスター J WHITE/BLACK

30,800円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g4994780001014/

PATRICK

ロビオン・グレイン WHT

23,100円（税込）23.0cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7102410001065/

CLARKS

ワラビー Maple Suede

26,400円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6174480001018/

Dr.Martens

1461 クアッド BLACK

30,800円（税込）22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6053450001013/

■迷う時間が別の事に使える時間になるように

卒業式を終え、これから大学に進学する新1年生のほとんどがぶつかる悩みが「着て行く物どうしよう」です。

高校生活のそれまでと違い、大学は登校の毎日が私服になります。制服に指定靴や毎日決まった靴で登校していた、ついこないだまでとは違う環境、違うスタイルが必要になり週末だけの着用だった私服の洋服やシューズにも強制的にバリエーションが必要になります。

しかも、登校まで一ヶ月もないスケジュールで買い足す過密スケジュールになりがち。

ABCマートはそんな悩みを解決できる新作スニーカーを多数取り揃えており、役立つシューズを見つけるきっかけになれば嬉しいです。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

■ ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）