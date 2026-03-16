STマイクロエレクトロニクス、AI活用モータ制御の開発を加速する機械学習ソフトウェア・パックを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、最適化や予知保全のためのAI機能を備えたドライブ開発を簡略化するモータ制御ソフトウェアを発表しました。このソフトウェアは、評価ボード「EVLSPIN32G4-ACT(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlspin32g4-act.html?icmp=tt48490_gl_pron_mar2026)」に実装することで、すぐに評価を開始することができます。

「FP-IND-MCAI1(https://www.st.com/ja/embedded-software/fp-ind-mcai1.html?icmp=tt48490_gl_pron_mar2026)」ファンクション・パックは、産業用ドライブ / サーボ、生活家電、ロボット、各種アクチュエータにスマート機能を実装するためのワークフローとツールを提供します。本ソフトウェアには、ベクトル制御（FOC）による低電圧3相ブラシレス・モータの駆動用サンプル・アプリケーション、HAL / ボード専用ドライバ、およびモータ動作分類用の機械学習ソリューションが含まれています。機械学習モデルは、モータ状態（正常、高振動、不安定）を識別できるよう事前設定されています。

EVLSPIN32G4-ACTは利便性に優れたハードウェア・プラットフォームで、最大250Wの3相ブラシレスDCモータを駆動し、「STEVAL-C34KAT1」や「STWIN.box」マルチセンサ・キットなどの振動センシングモジュールと接続できます。ユーザはSTM32モータ制御ソフトウェア開発キット（MCSDK）を使用し、モータのパラメータ設定や制御が可能であり、さらに「NanoEdge(TM) AI Studio」を用いて独自の分類クラスを追加し、機械学習モデルのカスタマイズが可能です。

リファレンス設計としてのEVLSPIN32G4-ACTには、「STSPIN32G4(https://www.st.com/ja/motor-drivers/stspin32g4.html?icmp=tt48490_gl_pron_mar2026)」モータ・ドライブ・システム・イン・パッケージが搭載されています。STSPIN32G4は9 x 9 mmのパッケージにArm(R) Cortex(R)-M4マイクロコントローラやハーフブリッジ・ゲートドライバ、ブートストラップ・ダイオード、および保護護機能が集積されています。このSTSPIN32G4をMOSFETパワー段、電流検出アンプ、温度センサと組み合わせることで、FOCまたは6ステップ制御、3シャントまたは1シャントの電流センシングに対応します。入力は、デジタル・ホール・センサまたはインクリメンタル90度位相差エンコーダを使用した速度 / 位置フィードバックに対応しています。

FP-IND-MCAI1ファンクション・パックは、無償でダウンロード可能です。EVLSPIN32G4-ACT(https://estore.st.com/en/products/evaluation-tools/solution-evaluation-tools/motor-control/evlspin32g4-act.html?icmp=tt48490_gl_pron_mar2026)は、STの販売代理店またはeSToreから入手可能で、価格は約178.80ドルです。

STは、ドイツのニュルンベルグで開催されたembedded world 2026（3月10日～12日、STブース：ホール4A、スタンド148）で、ドライバの組み込みAIによるモータ制御の最適化と予知保全について発表しました。

embedded world 2026でのSTの出展の詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/en/events/embedded-world.html)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8250