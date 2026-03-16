“果皮でつくったサワー”「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」商品説明会＆新TV-CM発表会　大泉洋さん・斎藤工さん・池松壮亮さんが“果皮”の魅力を発信

サントリー株式会社

～新商品発売記念イベント「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」

（3月20日・21日@東京ミッドタウン日比谷 アトリウム）の開催も発表～

サントリー（株）は、2026年3月16日（月）に“果皮でつくったサワー”「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」商品説明会＆新TV-CM発表会を品川インターシティホール（港区）にて開催しました。

当日は、サントリー（株） マーケティング本部 ビール・RTD部 部長 中野 景介より、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のブランド戦略説明および新商品「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」の商品説明を実施しました。その後、ゲストとしてブランドメッセンジャーの大泉洋さん・斎藤工さん・池松壮亮さんにご登場いただき、新TV-CMのお披露目や「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」での乾杯を行い、果皮の魅力を伝えるためにレモンの果皮剥き・レモンピールダーツにも挑戦いただきました。

また、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」の発売を記念し、「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」を東京ミッドタウン日比谷 アトリウムにて、3月20日（金・祝）・21日（土）の2日間限定で開催することも発表しました。

●果皮でつくったサワー”「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」商品説明会＆新TV-CM発表会 概要

- 25年累計販売数量は4,000万本を突破（※1）！ 普段RTDを飲まないビールユーザーに向け、本格的な味わいを目指した「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」はビールユーザーを大きく獲得- 昨年12月の「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」パッケージリニューアルに加え、新商品「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」を3月17日（火）に発売- 新TV-CMのお披露目を経て、斎藤さんが知られざる“真実”を明かす！？「監督は全身黄色で撮影に臨む」- 「自信がない。レモンも剥いたことない」と不安な表情を見せつつも、一番綺麗に果皮剥きを行った池松さんを“本格果皮マイスター”に認定！ 大泉さん「疑惑の判定じゃないですか？！」- 「果皮だから余韻がケタ違い」と“果皮の真実”を紹介しながらダーツを投げた大泉さん、運命の3投目で奇跡を起こす！

（※1）350ml換算。2025年末までの出荷実績に基づく。

【累計販売本数4,000万本突破と好調の「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のブランド戦略】新商品は、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く楽しめる、飲みごたえのある味わいの「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」

中野より、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」のブランド戦略説明および新商品「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」の商品説明を実施。

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、普段RTDを飲まないビールユーザーに向けて、本格的な味わいを目指した商品として、2025年4月に発売した“果皮でつくったサワー”。25年の累計販売数量は4,000万本を突破。“果皮でつくったサワー”の訴求を強化するべく、昨年12月中旬以降順次、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」のパッケージリニューアルを実施。

さらに、今はまだ手に取っていただけていないビールユーザーにもお楽しみいただきたいとの思いから、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く愉しめる、飲みごたえのある味わいの「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」を発売。今年10月に酒税改正が控える中、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、ビールユーザーの新たな選択肢として、“ビールとRTDの境域”にチャレンジし続けることを発表しました。

【“果皮の真実”に迫る！ レモンの果皮剥きでは池松さんが“本格果皮マイスター”に！】まさかの結果に大泉さん「疑惑の判定じゃないですか！？」

ブランドメッセンジャーとして、新TV-CMの衣装と同じくシックで洗練された上品なブラックスーツでご登壇した大泉さん・斎藤さん・池松さん。新TV-CMのお披露目を経て、池松さんは「シャープな雰囲気の中で３人それぞれが活きたCMになりました。３人でいることに慣れていきました」と撮影の手ごたえについて語りました。斎藤さんは「現場でも黄色だけが強調される特殊な撮影で、スタッフも黄色の服装で来る人が増えていきました。監督は全身黄色でしたね（笑）」と裏話も明かしました。

続いて“果皮の真実”を紐解くため、レモン果皮を構成するアルベドとフラベドについて学び、レモンの果皮剥きへ挑戦！ 昨年も見事な果皮剥きを披露した大泉さんは「１週間前から練習していますよ！」と自信満々な様子。斎藤さんに「大泉さんは“途切れたら契約がそこまでだという気持ちでやろう”と裏で言っていました（笑）」と暴露され、大泉さんはタジタジ。途中でレモンの皮が切れてしまった池松さんに対して「契約終了―！！」と大泉さん。最初に果皮剥きを終えた大泉さんは「速さも加味されますよね？」と審査員の中野にアピール。開始前に「自信がない」と話し苦戦しつつも、果実を傷つけず一番綺麗に果皮剥きを行った池松さんを“本格果皮マイスター”に認定！ 大泉さんは「疑惑の判定じゃないですか？！ どう考えても不服ですよ！ 僕は“本格果皮マイスター”という称号がすごく欲しいのに、池松くんは欲しそうじゃない！」と悔しさを隠し切れない様子。 “本格果皮マイスター”となった池松さんは「やった～！ 嬉しい！」と喜ぶ様子を見せるも、斎藤さんは「これは世論に委ねます（笑）」とコメント。大波乱の果皮剥きを終えたのち、大泉さん・斎藤さん・池松さんの３名で乾杯を行いました。

果皮の躍進は止まらない！ イベント先行体験で斎藤さん「我々も行っても大丈夫ですかね？」レモンピールダーツでは大泉さんが奇跡を起こす！？

最後に、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」の発売を記念し、「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」が開催されることが発表され、斎藤さんは「我々も行っても大丈夫ですかね？」と、興味津々な様子。一足先に、的の外側部分の“ピール”を狙うレモンピールダーツを体験いただきました。

CMでもレモンピールダーツを経験済みの池松さんは「楽しみ方は５%だけじゃない、７％登場」、斎藤さんは「果皮にこだわり抜くから本格的」と“果皮の真実”を紹介しながらダーツを投げ、お２人とも見事一投目で“ピール”部分にダーツが！ 斎藤さんから「舞台は整いました！」と期待が高まるコメントを受けながら、大泉さんが投じた一投目は的にダーツが付かず落下、二投目は“ピール”部分ではなく内側への着地に。「僕だけくっつかないダーツが渡されているんじゃないですか？！」と緊張しつつ、最後に投げた運命のダーツは、なんと“ピール”の一番外側にギリギリ接着する奇跡の結果に！ ３名とも見事な腕前を披露し、会場も爆笑に包まれました。最後のコメントで大泉さんは「これからの季節にむけて、さわやかなＴＨＥ ＰＥＥＬを７％も５％も楽しんでいただけたらと思います」と会を締めくくりました。

■開催概要

日時：2026年3月16日（月）10:00～11:00

登壇者：サントリー株式会社 マーケティング本部 ビール・RTD部 部長 中野 景介

ゲスト：大泉 洋さん、斎藤 工さん、池松 壮亮さん

内容：商品説明／新TV-CM発表／トークセッション／一般向けイベント発表・体験／フォトセッション

●「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」 概要

■「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」概要

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」を飲みながら、“果皮の魅力”を体感できる「果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ」が2日間限定でオープン。

7%の発売を記念して、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」350mlもしくは「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」350mlとおつまみをセットで、限定価格の100円でご提供します。

ご注文いただいた方は、ダーツやカードゲーム、フォトブースなど、TV-CMで描かれる世界を体験できる、ここでしか味わえないアトラクションをお楽しみいただけます。

■ご提供メニュー

・「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」350mlもしくは「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」350mlとおつまみのセット：100円（税込）

※新商品発売記念価格にてご提供

オリジナルレコード風コースター

■体験コンテンツ

・レモンピールダーツ、果皮抜き、余韻顔写真館

レモンピールダーツレモンピールダーツ果皮抜き果皮抜き余韻顔写真館

■開催概要

イベント名：果皮とオトナの余韻が愉しめる ＴＨＥ ＰＥＥＬ ＢＡＲ

日時：2026年3月20日（金・祝）13:00～20:00、3月21日（土）12:00～19:00 ２日間限定開催

場所：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム（住所：東京都千代田区有楽町1-1-2）

アクセス：東京メトロ千代田線・日比谷線・都営地下鉄三田線「日比谷」駅直結／東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 徒歩4分／東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 徒歩5分／JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 徒歩5分

●新TV-CM「果皮の讃歌 ピールグッド」篇 概要

■新TV-CM背景

レモンの木に明るい日射しが降り注ぐ、爽やかなテラス。そんな環境とは裏腹に、これまで日の目を浴びてこなかった3人の男たち。3人組の自称リーダー・オーイズミ（大泉洋さん）、冷静なブレーン・サイトウ（斎藤工さん）、そんな2人に憧れる後輩・イケマツ（池松壮亮さん）が、「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」を片手に集います。

■新TV-CMストーリー

・「果皮の讃歌 ピールグッド」篇（15秒）

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」を片手に、レコードプレーヤーから流れる曲に合わせて心地よくステップを踏む3人。“♪ I feel good～”というフレーズを耳にし、「これ、ピールがグッドって言ってるよな」と、歌詞が気になり始めたオーイズミ。サイトウが「え？ そんな都合のいい歌あるわけ…」と返した瞬間、再び同じフレーズが流れます。思わず「言ってる！！」と声を揃えたオーイズミとサイトウに対し、冷静なイケマツは「空耳です」と一言。「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」を飲んだオーイズミが、満足げに「グッド！」と決めて、「この余韻、果皮の喜び」というテロップとともに締めくくります。歌詞と商品名がリンクした、遊び心溢れる15秒です。

・タイトル：「果皮の讃歌 ピールグッド」篇（15秒）

・出演者：大泉洋、斎藤工、池松壮亮

・放映開始日：2026年3月16日（月）18:00以降順次

・放映地域：全国

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=43Mtjw5Bixc

▼新TV-CMメイキング映像もYouTubeにて公開！

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」新TV-CM メイキング：https://www.youtube.com/watch?v=-FNsYIM141Y

▼ご参考：「果皮の逆襲 ラッキー7」篇（15秒）も2026年3月13日（金）より放映中

・タイトル：「果皮の逆襲 ラッキー7」篇（15秒）

・出演者：大泉洋、斎藤工、池松壮亮

・放映開始日：2026年3月13日（金）

・放映地域：全国

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=Sk8OfLS3D70

■商品概要

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」

350ml・167円

500ml・228円

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」

350ml・167円

500ml・228円

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」

：2025年12月中旬以降順次

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」

：2026年3月17日（火）

▼発売地域 全国

▼品目 スピリッツ

▼商品リリース

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．５％」：https://www.suntory.co.jp/news/article/14948.html

「ＴＨＥ ＰＥＥＬ〈レモン〉ＡＬＣ．７％」：https://www.suntory.co.jp/news/article/2026/14985.html

▼「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」ホームページ

http://suntory.jp/PEEL/