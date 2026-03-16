Auxilart、Renzoku Biologics社とバイオ医薬品製造プロセス開発の高度化に向けた数理モデル開発で協業開始

株式会社Auxilart

株式会社Auxilart（本社：東京都中央区、CEO：Junu Kim、以下 Auxilart）とRenzoku Biologics株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：久保庭 均、以下 Renzoku Biologics）は、バイオ医薬品の製造プロセス開発を加速するための数理モデルの開発に向けた協業契約を、2025年12月に締結しました（以下、本取り組み）。本取り組みを通じて、最先端の数理モデリングおよびシミュレーション技術を活用し、Renzoku Biologics社が目指す「先進製造技術を集積した Advanced Biomanufacturing Factory」の実現を目指します。

近年、バイオ医薬品のプロセス開発においては、製品の高度化や要求品質の高まりに伴い、開発期間およびコストの管理がますます重要なテーマとなっています。特に細胞培養プロセスを含む生物学的工程では、生物学的変動性への対応や高品質データの取得に一定の実験・検証が不可欠であり、CDMO各社は豊富な実験知見の蓄積を通じた、迅速・確実なプロセス開発に注力しています。

その中で、実験と数理モデリングを組み合わせることで、開発スピードやリソース活用を最適化する手法への関心が業界全体で高まっています。実験で得られた知見をシミュレーションによって最大限に引き出しながら、開発効率をさらに高めていくことが、今後の競争力強化において重要なポイントとなっています。

本取り組みでは、Auxilartが数理モデル構築およびシミュレーションを担当し、Renzoku Biologics社が実環境における実験実施とデータ取得を担うことで、モデリング・シミュレーションを基盤としたプロセス開発フローの構築を目指します。両者が連携することで、細胞培養プロセスにおける挙動を記述可能な数理モデルを開発し、プロセス理解の深化と条件探索の効率化を図ります。

さらに将来的には、培養プロセス開発に加え、細胞株スクリーニングおよびダウンストリーム工程にも本モデリング技術を展開することで、プロセス設計からスケールアップまでをより迅速に進めることを目指します。

Comments

キムジュンウ

株式会社Auxilart 代表取締役CEO

このたび、先進的なCDMO事業を展開するRenzoku Biologics社と協業を開始できることを大変嬉しく思います。

本取り組みでは、Auxilartが有する数理モデリングおよびシミュレーション技術と、Renzoku Biologics社が持つ先進的な製造技術を融合することで、バイオ医薬品プロセス開発の効率を大幅に向上できると期待しています。バイオ医薬品製造においては、長年にわたり蓄積されてきた豊富な経験や実験的知見がプロセス開発を支えてきました。本取り組みを通じて、そうした知見を数理モデルとして体系化・活用することで、モデル駆動型のプロセス開発を実装し、開発スピード、再現性、スケーラビリティの向上に貢献していきます。

両社の強みを結集し、バイオ医薬品製造におけるデジタル化を推進するとともに、次世代のBiomanufacturing基盤の構築を目指してまいります。

【プロフィール】

大阪大学で応用化学の学士号を取得後、東京大学大学院へ進学。「原薬製造におけるバッチ・フロー合成のモデルベース特性分析と評価」について研究を行い、2023年に博士号取得。同年7月、株式会社Auxilartを設立。製薬プロセスに関する豊富な知識と高度なモデリング技術を持っている。

久保庭 均

Renzoku Biologics株式会社

代表取締役社長

最高経営責任者 CEO

兼 最高技術責任者 CTO

兼 最高事業開発責任者 CBDO

Renzoku Biologicsは、次世代のバイオ医薬品製造を実現するため、先進製造技術の実装と統合に取り組んでいます。今回、数理モデリングおよびシミュレーション技術に強みを持つAuxilart社と協業できることを大変心強く思います。本取り組みにより、プロセス開発の早期段階からデータとモデルを活用した開発アプローチを実現し、開発効率の向上と製造プロセスの高度化を同時に推進できると期待しています。

今後は、本取り組みを通じて、より柔軟で効率的なバイオ医薬品製造の実現に貢献するとともに、グローバル市場における競争力強化にもつなげていきたいと考えています。

【プロフィール】

中外製薬株式会社に37年間勤務。探索研究、事業開発に従事し、その後製剤研究所長、サプライチェーン部長、製薬本部長の後上席執行役員製薬管掌を務める。退職後は、JBA、AMED、政府関係の委員などを委嘱される。

Company Profiles

About Auxilart

Auxilartは、「デジタルイノベーションで、R&Dプロセスを加速する」をミッションに掲げ、東京大学 において10年以上にわたり研究開発されてきたMechanistic Modelに基づく高度なモデリング・シミュレーション技術を活用し、製造プロセス開発における生産性向上および開発効率の最適化を支援しています。

当社の技術は、AIベースの手法で通常必要とされるデータ量の約1%のみを使用し、最小限のデータで高精度なデジタルシミュレーションを可能にします。物理実験の一部をデジタルシミュレーションに置き換えることで、開発コストと開発期間の削減に貢献します。

2023年の設立以降、国内外の大手製薬企業様を中心として、様々なお客様にモデリングおよびシミュレーションサービスを提供しています。

詳細については、Auxilartのウェブサイト(https://auxilart.com/)をご覧ください。

About Renzoku Biologics

Renzoku Biologics社は、次世代のバイオ医薬品製造の実現を目指し、先進的なバイオ医薬品製造技術の開発およびCDMO事業を展開しています。特に、連続生産技術を含む先進製造技術の統合により、従来のバッチ型製造に比べて柔軟性と生産効率を高めたバイオ医薬品製造の実現に取り組んでいます。

研究開発段階から製造プロセス開発、GMP製造に至るまでを一貫して支援し、バイオ医薬品開発の加速と製造基盤の高度化に貢献しています。次世代型バイオ医薬品製造プラットフォームの構築を通じて、グローバル市場におけるバイオ医薬品製造の進化を推進しています。

詳細については、Renzoku Biologics社のウェブサイト(https://renzoku-biologics.com/)をご覧ください。

Media Contact

Auxilart Co., Ltd.

Established: July 19, 2023

CEO: Junu Kim

Headquarters: Room 3-62, Gate Cross HONGO 3F, 4-1-16 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034, Japan

Contact Person: Kay (Keisuke) Okita

LinkedIn: linkedin.com/company/auxilart-co-ltd/(http://linkedin.com/company/auxilart-co-ltd/)

Contact: https://auxilart.com/#contact