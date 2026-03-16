美容業界に新しい職業「艶髪ソムリエ(R)︎」誕生　一般社団法人 艶髪ソムリエ(R)︎協会を設立

株式会社 SPACE X協会設立記念パーティーには50名以上の方にご参加いただきました。

株式会社SPACE X（代表取締役：水野志音）は、2026年3月5日、ヘアケアの専門人材「艶髪ソムリエ(R)︎」の育成と、正しいヘアケア知識の普及を目的とした一般社団法人 艶髪ソムリエ(R)︎協会を設立いたしました。

艶髪ソムリエは、消費者と美容業界の情報ギャップを埋める新しい美容職業として、今後全国への展開を目指します。

また、2026年3月8日には東京都港区にて設立記念パーティーを開催し、講座受講生や関係者など約50名が参加しました。

艶髪ソムリエ講座は2024年7月に開講し、現在第3期まで開催。累計138名が受講しています。

協会設立の背景

艶髪ソムリエ(R)︎未来構想を語る代表理事の水野志音

現在のヘアケア市場では、商品や情報があふれる一方で、「自分に合ったヘアケアが分からない」という悩みを持つ人も多く存在します。

SNSや広告、流行などによって商品が選ばれることも多く、髪や頭皮の状態に合った適切なヘアケアが十分に伝わっていない現状があります。

そのような背景の中で、毛髪科学や美容理論に基づいた正しい知識を持ち、一人ひとりの髪の状態に合わせたヘアケアを提案できる専門人材の必要性が高まっています。

こうした社会的ニーズを受け、ヘアケアに特化した専門家「艶髪ソムリエ(R)︎」を更に育成するため、本協会を設立しました。

艶髪ソムリエ(R)︎協会は、「艶を通して、誰もが自信を持って輝ける社会をつくる」ことを理念に掲げ、ヘアケアの新しい価値と文化の創造を目指します。

艶髪ソムリエ(R)︎とは

艶髪ソムリエ(R)︎とは、ヘアケアに特化した新しい専門職です。

髪や頭皮の状態だけでなく、生活習慣やインナーケアまで含めて総合的にヘアケアを提案する専門人材として、毛髪科学や美容理論に基づいた知識をもとに、一人ひとりの髪質やライフスタイルに合わせたヘアケア方法や商品選びをサポートします。

美容室での施術だけでは補いきれない日常のホームケアや生活習慣まで視野に入れ、髪の悩みを根本から改善することを目的としています。

また、艶髪ソムリエ(R)︎は美容師やエステティシャンに限らず、ヘアケアに関心のある一般の方も学ぶことができる新しい専門分野として展開しています。

艶髪ソムリエ(R)︎協会のミッション

本協会では、以下の3つのミッションを軸に活動を行います。

■正しいヘアケア知識の普及

毛髪科学や美容理論に基づいた正しいヘアケア知識を広く社会に発信し、髪と頭皮の健康に関する理解を深める活動を行います。

■専門人材「艶髪ソムリエ(R)︎」の育成

髪質や生活習慣、インナーケアなどを総合的に捉え、一人ひとりに合ったヘアケアを提案できる専門人材「艶髪ソムリエ(R)︎」を育成します。

■美容業界と生活者をつなぐ新しいヘアケア文化の創造

企業や美容関連事業者と連携し、売り場づくりや商品選定、イベントなどを通じて、消費者が自分に合ったヘアケアを選べる環境づくりを推進します。

代表理事コメント

一般社団法人艶髪ソムリエ(R)︎協会

代表理事 水野志音

「私はこれまでエステティシャンとして約15年活動してきました。2年前に一般社団法人シャンプーソムリエ協会の理事長、関川忍さんと出会い、ヘアケアについてお客様にお伝えしはじめたところ、多くの方が髪の悩みを抱えているにも関わらず、正しい知識を伝えられる専門家がほとんどいないという現実を知りました。

そこで、ヘアケアに特化した専門家『艶髪ソムリエ(R)︎』を育成し、新しい職業として社会に広げていきたいという想いから本協会を設立しました。

私たちが目指しているのは、10年後『艶髪ソムリエ』という言葉が当たり前に使われる社会です。艶髪ソムリエが選定したヘアケア商品が店頭に並び、『艶髪ソムリエ認定だから安心して使える』と言っていただけるような売り場づくりや、企業・ホテルとの連携も進めていきたいと考えています。

将来的には、艶髪ソムリエエキスパートによる『艶髪サロン』が全国に広がり、ヘアケアに特化した新しい職業として社会に浸透させていきたいと思っています。」

理事コメント

■理事 関川 忍（株式会社アイザ 代表取締役社長／一般社団法人シャンプーソムリエ協会代表理事）

「本日、艶髪ソムリエ協会は新しいスタートを切りました。私たちは“艶”を通して、誰もが自信を持って輝ける社会をつくっていきたいと考えています。水野代表を中心に理事一同、情熱を持ってこの活動を広げていきたいと思います。」

■理事 平 孝充（株式会社 For-Pro2 代表取締役）

「世の中には髪の悩みに対するさまざまなケア方法がありますが、本質的な知識が十分に伝わっていないと感じています。髪と頭皮だけでなく、体や心まで含めて一つの流れとして捉えることが大切です。艶髪ソムリエ協会は、髪を通して人生を輝かせる人材を育てていく場として誕生しました。」

写真左より：平 孝充、水野 志音、関川 忍[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pI3ktFFgMpU ]

（千葉テレビ「ビジネストレンド」で艶髪ソムリエの取り組みが紹介されました）

団体概要

団体名：一般社団法人 艶髪ソムリエ(R)︎協会

設立日：2026年3月5日

代表理事：水野志音

HP URL：https://tsuyagami-sommelier.com/toppage/

■運営会社概要

社名：株式会社SPACE X

代表者：水野 志音

所在地：東京都大田区大森北一丁目３３番７号イニシア大森１００１

HP URL：https://space-x.co.jp/

事業内容：リアル×オンライン ハイブリッド型エステサロンのプロデュース、イベントの企画・運営