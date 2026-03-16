バーバリー、ロイヤル・コレクション・トラストとのコラボレーションによる新カプセルコレクションを発表

バーバリー・ジャパン株式会社

本コレクションは2026年3月に発売され、4つの新デザインで構成されています。

エリザベス2世女王は在位中、長年にわたりバーバリーを愛用され、1955年には同ブランドにロイヤルワラント（王室御用達認定）を授与されました。英国スタイルの象徴として知られる女王は、アウトドアでの活動の際にバーバリーを選ばれることが多く、それは予測の難しい天候から人々を守るというブランドの理念とも重なります。本カプセルコレクションは、女王の象徴的なワードローブから着想を得ており、バーバリーを代表するアウターウェアやスコットランド製カシミアを通して表現されています。

本コラボレーションは、2026年4月にバッキンガム宮殿のキングス・ギャラリーで開幕する、エリザベス2世女王のファッションをテーマにした過去最大規模の展覧会に先駆けて発表されます。同展では、故エリザベス2世女王が実際に着用されたバーバリーのデザインも展示される予定です。

コラボレーションについて

本コラボレーションは、バーバリーが長年培ってきたアウトドアとの深い結びつきを称えるものです。エリザベス2世女王が好まれていたスタイルのひとつであるベルト付きカーコートは、ヨークシャー州キャッスルフォードで製作され、軽量のコットンギャバジンを使用しています。ホリーグリーンの生地にはコントラストのある糸を織り込み、ほのかな玉虫色の効果を生み出しています。メイン素材には認証オーガニックコットンを使用し、裏地にはオーガニックシルクを採用しています。

また、本カプセルコレクションのために特別に新しいカラーのアイコニックな「バーバリー・ハウスチェック」が制作されました。ホリーグリーンのカラーパレットで表現されたこのチェックは、女王が着用されたタータン「オールド・スチュワート・タータン」から着想を得ています。このチェックは、カーコートのシルクライニング、スコットランド製カシミアスカーフ、そして王室一家のハイランドの邸宅であるバルモラル城を手描きで描いたシルクツイルスカーフの縁取りに使用されています。

ジュエリーでは、エナメルのチェック柄コートを着たコーギーをモチーフにしたゴールドプレートのブローチが登場。フレッシュウォーターパールにはバーバリーのナイト（騎士）モチーフがあしらわれています。

本コラボレーションは、Burberry.comおよび世界各地の一部バーバリーストアにて2026年3月12日より発売中です。また、エディンバラ、ロンドン、ウィンザーのロイヤル・コレクション・トラストショップおよび公式オンラインショップ（RoyalCollectionShop.co.uk）でも販売されます。

展覧会について

「QUEEN ELIZABETH II: HER LIFE IN STYLE」は、英国史上最も長く在位した君主であるエリザベス2世女王の卓越したワードローブを称える展覧会です。幼少期から王女時代、そして歴史的な女王としての治世に至るまで、約10の年代を通して女王のスタイルを辿りながら、オフデューティの装いから世界の舞台における重要な瞬間の装いまで、独自のドレススタイルの進化を紹介します。

エリザベス2世女王は在位期間を通してバーバリーを愛用され、1955年に同社へロイヤルワラントを授与されました。女王はオフの時間やカントリーでの活動の際にバーバリーを着用されることが多く、本展ではその象徴として3点が展示されます。2010年頃のフード付きライディングケープ、1966年に注文されたバーバリーのコートのオリジナル請求書、そして2013年のバーバリーチェックのシルクスカーフです。

本展では、女王の個人のワードローブから約200点が展示され、その多くが初めて一般公開されます。衣服に加え、ジュエリー、帽子、靴、アクセサリーなども紹介されるほか、これまで公開されたことのないデザインスケッチ、生地見本、手書きの書簡なども展示されます。これらのアーカイブ資料は、世界で最もよく知られた女性の一人である女王の装いがどのように生み出されたのか、その創造のプロセスを明らかにするとともに、女王自身がワードローブの形成に深く関わっていたことを示しています。

展覧会「QUEEN ELIZABETH II: HER LIFE IN STYLE」は、2026年4月10日よりバッキンガム宮殿のキングス・ギャラリーにて開幕します。また、公式100周年記念出版物『QUEEN ELIZABETH II: FASHION AND STYLE』も刊行されます。

ロイヤル・コレクション・トラストについて

ロイヤル・コレクション・トラストは、ロイヤル・コレクションの保護・管理を担う慈善団体であり、王室の宮殿を訪れる来場者を迎え入れています。同団体は、世界水準の体験を通して英国の歴史を伝え、人々がどこにいても関わり、感動し、学ぶ機会を提供しています。チケット販売やリテール事業による収益は、ロイヤル・コレクションの保存・修復に充てられ、次世代へと受け継がれていきます。

〈お問合せ先〉

バーバリー・ジャパン

0066-33-812819

https://burberry.com