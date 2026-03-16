【日本橋高島屋】伝統×デザイン×テクノロジー、新たな4つのゾーンが誕生 ！日本橋高島屋S.C. 本館7階 リビングフロア3月20日（金・祝）リニューアルオープン！

株式会社高島屋

日本橋高島屋S.C.本館7階リビングフロアが、2026年3月20日（金・祝）リニューアルオープンします。

「地域・自然と共生するものづくり」「時代を超えて愛されるデザイン」「先端技術と感性が生む新しい暮らしの体験」をテーマに、4つの新ゾーンが誕生。テーブルウエアから家具、インテリア用品、オーディオ、アートまで幅広いアイテムを展開し、自分らしい心豊かな暮らしを提案します。

＜WAGOTO＞ 世界に誇る日本のものづくり

厳選された素材、伝統的な技術、高いデザイン性、納得の機能性をコンセプトに日本各地から暮らしの道具を集めました。世界に誇る日本の宝物に新しい価値を吹き込み、今の暮らしを豊かに楽しむことを提案します。

［mocchi mocchi］

■Shine yellow vase シルクスクリーン

京都に版画工房を構え、原画から製版、摺りまでのすべての工程を自分たちだけで制作、活動する姉妹ユニット。鮮やかでありながら落ち着いたムードで飾りやすく、空間に彩りを加えてくれるアート作品です。

［momentum factory Orii］

■ toneシャンパンクーラー

伝統工芸「高岡銅器」の最終工程である「着色」。薄い銅板への着色を可能にした独自の発色技術を用いて、使うごとに素材の変化が楽しめる、暮らしに溶け込む道具をご紹介します。

［HIRATA CHAIR COLLECTION］

■TOMTOM

創業以来50年以上椅子を専門につくり続けてきた平田椅子製作所。ドラムのタムタムをモチーフにデザインされたスタッキングスツール。軽量化を追求し、複数を重ねた状態での持ち運びが可能です。

＜民藝のわ＞ 「これからの民藝100年」へ

これからの民藝100年を、作り手、使い手とともに歩む新たな売場 「民藝のわ」がオープン。風土、文化、人、もの、技とつながり、巡り続ける健やかな美をご紹介します。

［瀬戸本業窯・袖師窯 ほか］

■うつわ各種

各地の民藝の窯元や、 民藝のスピリットを持つ今の作り手のうつわをご紹介。民藝のうつわを暮らしに取り入れて、 健やかで美しい食卓を楽しんで。

［わら細工たくぼ］

■祝亀 定番の稲穂

60数年前から現在に至るまで、神話の息づく宮崎県日之影町の山あいの棚田で稲作を営みながら、伝統技術を継承・発展させて手仕事に従事してきた「わら細工たくぼ」。お正月のお飾りとしてだけではなく、縁起物の飾り物として、 玄関やリビングなどお好きな場所に飾ってください。

［倉敷本染手織研究所］

■倉敷ノッティング

昭和28年に、倉敷民藝館付属工藝研究所として設立された倉敷手織本染研究所。健康でいばらない美しさを備えた布を織る工人を育成するための学び舎です。 倉敷ノッティングは、木綿の経糸にマス目状のデザイン用紙の通りに 一目ずつウール（または綿）の束を結んで模様を出し、表面をカットして整えます。 毛足が長く座り心地はしっかりふかふか。使う人の重さに段々と馴染む丈夫な椅子敷です。

＜リビング デザイン スタジオ＞ 不朽のデザイン・新たなテクノロジー

暮らしを豊かに、快適に。時代を超えて愛される不朽のデザイン、新たなテクノロジーがもたらすわくわくする暮らしをテーマに、自分らしさを表現するこだわりの住空間の演出を提案します。

［＆Tradition］

■Flowerpot VP9

クラシックさと新しい感性によって生み出されたモダンデザインを融合させたデンマークのインテリアブランド。ヴァーナー・パントンがデザインしたフラワーポットは、ドーム型のアッパーシェードと丸みを帯びた下側のシェードが作るシルエットと鮮やかなカラーが特徴の照明です。

［B-Line］

■ボビーワゴン（3段5トレイ、クミン色）

1970年にジョエ・コロンボによってデザインされたMoMAパーマネントコレクションにも選定されているトローリーワゴン。ワークスペース、リビング、キッチンなど様々なシーンで多用途に使用でき、ライフスタイルに合わせて豊富なモデルから選べます。

［Bowers ＆ Wilkins］

■ヘッドホン（Px8S2）

1966年に英国で設立され、50年以上にわたり高性能オーディオ技術において業界をリードし続けるブランド。最高級のサウンドクオリティ、快適性、充実した機能によるリスニングを体験できるヘッドホンを体験ください。

＜ノルディック＞ 北欧デザインのセレクトショップ

北欧デザインのセレクトショップ。伝統ある北欧ブランドの逸品から洗練されたアート、暮らしをあたたかく彩る雑貨まで、長く愛せるアイテムが揃います。

［コスタ ボダ］

■Crackle クラックルミニボウル、ミニベース

1742年創業、スウェーデン王室御用達［コスタ ボダ］より職人の手仕事の美しいユニークなデザインの卓上ボウルとフラワーベースです。

［カール・ハンセン＆サン］

■CH24（Yチェア）

1949年にハンスJ・ウェグナーがカール・ハンセン＆サ

ン用にデザインしたCH24（Yチェア）。職人技の光る手編み

のペーパーコード座面が特徴で、北欧の長く愛される名作

椅子です。

［レ・クリント］

■ペンダント ブーケ5

チューリップの花束をモチーフに、ハンドクラフトの

プリーツシェードとリネンコードを組み合わせた温かみあ

る北欧デザインの照明です。

＜お問い合わせ＞ 日本橋高島屋 : 03-3211-4111（代表）