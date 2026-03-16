Appier (エイピア) 【最新レポート公開】自律型AIが切り拓く『自走するマーケティング』の未来

Appier Group 株式会社

Appier Group株式会社 (エイピア、本社 : 東京都港区、代表取締役CEO : チハン・ユー、東証プライム : 4180、以下 Appier) は、「自律型AIが切り拓く『自走するマーケティング』の未来」と題したレポートを公開いたしました。自律型AI (エージェント型AI) への進化とは、単なる自動化に留まらず、AI自らが目的を理解し、判断し、改善を繰り返す状態を指します。本レポートでは、このシステムがいかにして絶え間ない「意思決定サイクル」を生み出し、複数の施策を自律的に「オーケストレーション (調和・実行) 」していくのか、そのメカニズムを解き明かしています。「作業」から解放され、本来人間が向き合うべき「戦略」と「クリエイティブ」に集中できる未来を、ぜひご体感ください。

自動化から「自律実行型」へシフト

Appier Group (4180)レポートはこちら :https://bit.ly/3N9QGvb

企業のマーケティング運用はいま、構造的な大転換期を迎えています。機能の追加やAIモデルのアップグレードではなく、組織内のAIシステムの「在り方」が変わろうとしています。

昨今の消費者の購買行動は多角化し、企業が追う顧客接点は複雑さを増しています。顧客の動きが複雑化・ランダム化している中、画一的なマーケティングシナリオでは通用せず、マーケティング担当者は、「オートノミー・ギャップ (Autonomy Gap) 」と言われる深刻な課題に直面しています。これは「次々と発せられる膨大なデジタル信号の速さに、人間の手動ワークフローが追いつかなくなる状態 (自律性の欠如による乖離) 」を指しています。

本レポートでは、自律型AIが「もし～なら」といったルールベースの限界を突破し、このギャップをいかに埋めるかを解説しています。１.継続的なデータの反復 ２.自己完結型の意思決定サイクル ３.協調型のオーケストレーション・フレームワークを通じて、オートノミー・ギャップを効果的に解消する方法を紐解きます。また、マーケティング施策の準備期間を3日間から1時間に短縮し、運用の実行速度を最大24倍まで加速させた事例も紹介しています。

大規模言語モデルを超えて：AIエンジンを操る「パイロット」の誕生

本レポートではまた、大規模言語モデル(LLM) と自律型AIアーキテクチャの違いを明確にしています。LLMはコアとなる推論やコンテンツ生成を担う、強力な「エンジン」です。しかし、LLM単体では複雑な目標を自律的に遂行したり、状況に合わせて行動を適応させたりする能力が不足しています。自律型AIへの進化は、このエンジンに「パイロット」を実装することに他なりません。推論能力を、学習と実行が組み込まれた協調システムへと接続することで、受動的なLLMを、自ら方向を定めて適応する「自律型マーケティングシステム」へと変貌させます。この構造的変化は、マーケティング担当者を煩雑な手作業から解放し、人間が本来向き合うべき戦略や創造の価値を取り戻します。マーケティング担当者は、高いインパクトを生むクリエイティブの創出や、戦略的なプランニングに専念することが可能になります。

自律型エコシステム：運用者から知的戦略家へ進化

マーケティング・テクノロジーのエコシステムは、インサイトの獲得から施策の実行までのギャップを埋めて接続する、自律型システムへと移行しつつあります。このモデルでは、データインテリジェンス、施策の実行、会話型コマースなど、各領域に特化した「エージェント」が、一つの自己完結型の改善ループとなり、成長エンジンとして機能しています。刻々と変化する顧客の反応を捉え、あらゆる接点でAIが足並みを揃え、最適な施策を自動完結します。

この進化は、マーケティング担当者の専門性の活かし方を劇的に変えます。オーディエンスの発見、多段階のテスト設定、リアルタイムのキャンペーン調整といった膨大な運用業務を自律型システムが担うことで、手動の調整作業から解放されます。この転換により、チームは戦略家となり、クリエイティブなストーリーテリング、部門横断的なガバナンスといった、より価値の高い責任へとシフトできるのです。この環境において、実行プロセスは直線的なものではなく、ビジネス成果に直結する「協調的かつ適応的なシステム」へと進化します。

新たなマーケティング運用モデル：「エージェント・ワークフォース」へ

Appierは、自律型AIを単なる短期的なトレンドではなく、マーケティング運用の新しいモデル基盤になると考えています。企業にとって核心的な課題は、データへのアクセスではなく、そこから得られるインサイトを、人間を超越したスピードで協調アクションへと変換できるかどうかです。

マーケティング運用の未来は、ツールを増やすことではありません。インテリジェンスと実行が、継続的かつ自己完結型の改善ループの中で共存する「エージェント・ワークフォース (AIエージェントと共に自走する組織) 」を構築することです。「受動的なアシスタント」から「自走する成長エンジン」へと組織を進化させ、人間が高度でクリエイティブな意思決定に集中しながら、かつてないビジネス成果と運用規模の拡大を実現できるようになります。

AppierのCEO兼共同創業者であるチハン・ユーは、次のように述べています。

「今日の核心的な課題は、単にデータにアクセスすることではなく、そこから得られたインサイトを協調し、実行に変換する能力です。複雑化するマーケティング運用の意思決定サイクルに、自律性を組み込むことで、企業は戦略的な視点を保ったまま、市場の変化により機敏に反応できるようになります。本レポートでは、自律型システムの活用で、日々のマーケティング施策をいかにして『ビジネス目標の達成』へと確実に結びつけることができるのか、その具体的な道筋を明らかにしています」

本レポート「自律型AIが切り拓く『自走するマーケティングの未来』」は、自律型AIの導入適性を評価するための『戦略的フレームワーク』も収録しており、各組織が自走するマーケティングに向けた現状の立ち位置を把握できる内容となっています。

[レポートはこちら(https://bit.ly/3N9QGvb)] よりダウンロードいただけます。





（会社概要)

Appier (https://www.appier.com/ja-jp/about)(東証プライム : 4180) は、『AIをもっとシンプルに、ソフトウェアはよりスマートに』というビジョンのもと、2012年にAIネイティブ企業として設立。Appierの「広告クラウド」「パーソナライゼーションクラウド」「データクラウド」は、リアルタイムに思考し、自ら最適解を導く高度な自律型AIが搭載され「Agentic AI as a Service (AaaS) : 自律型AIサービス」を通して、最先端の広告・マーケティング技術を提供。AIをビジネス成果 (ROI) に直結させることで、顧客企業の成長を支援。現在、アジア太平洋地域、米国、欧州に17の拠点を構え、東京証券取引所上場（IR情報(https://www.appier.com/ja-jp/investor-relations-home))



