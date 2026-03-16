【調査】約半数の経営者が「評価制度は業績に直結していない」と実感

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（東京都渋谷区、代表取締役：高橋恭介）は、社員数100名以下の企業において人事評価制度を導入した経験を持つ代表取締役105名を対象に、「人事評価制度の運用実態と成果連動に関する調査」を実施しました。

本調査では、多くの企業が評価制度を導入している一方で、業績との連動に課題を感じている実態が明らかになりました。

■ 約半数の経営者が「評価制度は業績向上に直結していない」と回答

「自社の人事評価制度は業績向上に直結していない」

と感じていることが分かりました。

制度を導入している企業は多いものの、

- 評価制度が売上や利益にどうつながるのか説明できない- 評価制度が社員の行動変化につながっていない

といった課題が多くの企業で発生しています。

■ 評価制度は長く運用されているが、成果実感は弱い

「人事評価制度は業績向上に直結していると思いますか」グラフ

評価制度の運用期間についての調査では57.1％の企業が「5年以上運用している」と回答しました。

つまり、多くの企業が評価制度を導入し、継続して運用しているにもかかわらず

成果との連動を実感できていないという状況が浮き彫りになっています。

■ 評価制度の課題は「評価基準の曖昧さ」

「評価制度導入からの継続期間」グラフ

評価制度の運用課題として最も多かった回答は

「評価基準が曖昧で、評価者によって判断がばらつく」（40.0％）でした。

また、

- 評価運用や管理の手間（33.3％）- 管理職の評価スキル不足（26.7％）

なども上位に挙がっています。

制度の問題というよりも、評価制度を“運用する仕組み”が整っていないことが課題として浮かび上がりました。

■ 業績に直結しない理由は「評価項目と業務の乖離」

評価制度が業績向上に結びつかない理由として最も多かったのは

「業務内容と評価項目の乖離」（36.7％）

でした。

さらに

- 成果を測る数値指標がない- 売上に直結する行動が評価されていない

といった回答も多く、

評価制度が実際の業務や成果と接続されていない構造が見えてきました。

■ 調査レポート全文はこちら（無料）

本リリースでは調査結果の一部のみ紹介しています。

レポート全文では

・評価制度の運用実態

・業績に直結しない原因の詳細分析

・評価制度運用の課題ランキング

・コア業務時間に関する調査結果

など、人事評価制度の運用課題をより詳しく解説しています。

■ 「作って終わり」を終わらせる、成果保証型の人事評価制度構築支援

資料DLはこちら :https://www.salary-up.com/archives/download/hr-evaluation-system-survey

今回の調査から、

多くの企業が「評価制度を導入したが機能していない」という課題を抱えていることが明らかになりました。

給与アップ研究所では、この課題に対して日本初※成果保証型の人事評価制度構築支援サービスを提供しています。

※2026年2月時点、当社調べ。日本国内における「永続伴走型人事評価運用支援サービス」として、インターネット上で確認可能な公開情報を調査した範囲において。

本サービスでは

・AIによる業務棚卸しと分析

・現場データを活用した評価設計

・制度導入後の運用定着支援

を通じて制度を作って終わりではなく、成果が出るまで伴走支援を行います。

また、制度を一度に完成させるのではなく小さく導入 → 改善を繰り返すアジャイル型の評価制度運用を採用しています。

成果が数値で改善するまで伴走し、改善が見られない場合は無償で支援を延長する仕組みを提供しています。

■ 制度設計に踏み込める人が、単価を上げている

高単価案件を獲得している層は、例外なく評価制度設計・給与制度設計といった経営直結領域に踏み込んでいます。

単価差は、営業力ではなく「どの領域まで提案できるか」で生まれています

一方で、制度設計は資格試験では体系的に扱われず、実務経験も積みにくい分野です。

そのため、独学で習得するのは極めて難しい領域でもあります。

「給与コンサルタント認定講座」について

給与アップ研究所が提供する「給与コンサルタント認定講座」は、制度設計を実務前提で体系化した

プログラムです。理論だけでなく、実案件同席やテンプレート提供を通じて、

講師型副業から制度設計コンサルタントへの役割拡張を目指します。

制度設計を“武器”にできるかどうかが、今後の単価差を決めます。

■ 無料カウンセリング（45分）

給与コンサルタント認定講座の詳細はこちら :https://www.salary-up.com/school/- 今のスキルで制度設計は可能か？- 副業からコンサル転換できるか？- 案件紹介制度の詳細を知りたい

といった疑問に、個別でお答えします。無理な勧誘は一切ありません。

まずは可能性を知るところから始めてください。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/3133/7bbe3463/

■会社概要

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 給与コンサルタント認定講座