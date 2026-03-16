「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーを発表！

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、音楽人5,000人が投票する部門に加え、一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーが創設されたことをお知らせいたします。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」について】

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。第２回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、『TOYOTA ARENA TOKYO』にて2026年6月13日（土）に授賞式を開催する運びとなりました。当日は、13日（土）の夜に主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを『TOYOTA ARENA TOKYO』で、昼にはその他の部門を発表するPremiere CeremonyをSGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催し、素晴らしい音楽を讃えあう歴史的な一日を創り上げます。また、2026年6月5日（金）～13日（土）はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア「青海」を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げてまいります。

MAJ2026では、エントリー対象作品を2025年1月1日（水）～12月31日（水）の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定。（※一部部門を除く）日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品/アーティスト決定いたします。このたび、一般リスナーの皆様も投票に参加することのできる一般投票部門・共創カテゴリーの詳細が決定いたしました。MAJ2026ではスポティファイジャパン株式会社、株式会社エクシング、株式会社第一興商、株式会社MIXI、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSIC株式会社がパートナーとなり、全7部門で一般参加部門を展開いたします。

【一般投票部門・共創カテゴリーについて】

MAJ2026ではプライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに、音楽リスナーの皆様に参加いただく部門を設けます。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーの方に聴いて、歌って楽しんでいただいた楽曲の中から、最優秀作品を決定いたします。

<一般投票部門>

◆ ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する賞。

「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。

Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日(木)～4月8日(水)

最終投票：4月30日(木)～5月20日(水)

◆ ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify

スポティファイジャパン株式会社との共創部門。

Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。

MUSIC AWARDS JAPANの主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。

Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。

一次投票：3月19日(木)～4月8日(水)

最終投票：4月30日(木)～5月20日(水)

◆ Best Global Hit from Japan

MUSIC AWARDS JAPANの主要部門の一つで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。

ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定。

一次投票：3月19日(木)～4月8日(水)

<共創カテゴリー>

◆ カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。

カラオケで最も歌われたJ-Pop楽曲を讃える賞。

フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）～12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲を最優秀作品とする。

◆ カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND

株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。

カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞。

フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）～12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。

◆ リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN

株式会社USEN(U-NEXT.HD)との共創部門。

「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。

どなたでも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。

詳しくはこちら：https://e.usen.com/feature/feature-event/music-awards-japan-2026-usenosrk.html

◆ ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング 2025 powered by 家族アルバム みてね ※新設

株式会社MIXIとの共創部門。（2026年4月2日より展開予定）

家族の思い出とともに残したい一曲を讃える賞。

お子さまと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲。家族でのお出かけや旅先で耳にした曲。何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲。家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。

◆ ファンダム特別賞 powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索 ※新設

LINE MUSIC株式会社との共創部門。

最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える賞。

LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化。

詳しくはこちら：https://lin.ee/AhGTYZZ

加えて、ドワンゴのサイトから投票に参加できる「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」や、学生クリエイターが作品をエントリーできる「学生クリエイター奨励賞 ～STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE～ in association with 京都芸術大学」

（ https://www.tunecore.co.jp/wanted/studentmcc_maj2026 ）など、一般リスナーだけでなく、一般クリエイターに向けた新部門も開設されます。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時 ：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/

<『TOYOTA ARENA TOKYO』とは>

2025年10月、お台場エリア「青海」にて開業したトヨタグループが手掛ける次世代アリーナ。

「可能性にかけていこう」のコンセプトのもと、スポーツや音楽といったジャンル、さらには世代の垣根を越えて、“挑戦するすべての人”が、この場所から世界へと羽ばたく聖地になることを目指しています。

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official