『ぷよぷよ!!クエスト』「魔法少女まどか☆マギカ」とのコラボイベント本日より開催！ログインで「[★6] 巴マミ 制服ver.」がもらえる！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』（以下、『ぷよクエ』）にて、「魔法少女まどか☆マギカ」とのコラボレーションイベントを、本日2026年3月16日（月）より開催します。

今回のコラボでは、★7へんしん可能＆とくもりとっくん解放済みの「鹿目まどか＆暁美ほむら」「美樹さやか＆佐倉杏子」などが録りおろしボイス付きで新登場するほか、「魔法少女まどか☆マギカ」とのコラボ衣装を身にまとった「アニー ver. 鹿目まどか」などの『ぷよクエ』キャラクターが登場します。

また、コラボ期間中にログインすることで、スペシャルプレゼントとして「[★6] 巴マミ 制服ver.」と「[★6] キュゥべえ」、「魔法少女まどか☆マギカコラボガチャクーポン」×10が入手できます。

さらに、「[★6] 巴マミ 制服ver.」の★7へんしん素材などが手に入るコラボ収集イベント“魔法少女まどか☆マギカ祭り”や、「魔法少女まどか☆マギカ」のコラボキャラクターたちが活躍する限定ストーリーなどのイベントを開催します。ぜひ、本コラボをお楽しみください。

『ぷよクエ』×「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ特設サイト

https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_madoka-magica2026/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_madoka-magica2026/)

◆「魔法少女まどか☆マギカ」コラボログインボーナス

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～4月1日（水）3:59

内 容：コラボ開催中、ログインボーナスとして「やるきそう(100)」をプレゼントします。

◆「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ期間限定ミッション

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～3月31日（火）23:59

内 容：期間中、達成すると「ぷよフェス確定チケット:冬ぷよ」や「ぷよフェス10%チケット:冬ぷよ」が手に入る期間限定ミッションを開催します。

◆「魔法少女まどか☆マギカ」コラボスペシャルプレゼント

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～4月1日（水）3:59

内 容：コラボ開催中に『ぷよクエ』にログインすると、「スペシャルプレゼント」として1回限定で、「[★6] 巴マミ 制服ver.」と「[★6] キュゥべえ」、「魔法少女まどか☆マギカコラボガチャクーポン」×10のほか、「魔法少女まどか☆マギカコラボ限定背景」が手に入ります。

[★6] 巴マミ 制服ver.（CV: 水橋かおり）

スキル：先輩の余裕

効果：味方全体の攻撃力減少、回復力減少を解除する

さらに2ターンの間、味方全体の通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにし、色ぷよを消したときに発生する数値を1.5倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：頼れるお姉さん Lv.1

効果：味方全体の攻撃力を3倍、体力を2.5倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

[★6] キュゥべえ（CV: 加藤英美里）

スキル：希望と絶望の相転移

効果：3ターンの間、味方全体を「封印」状態にし、このカード以外を通常攻撃時のみどの色ぷよを消してもスキル発動ぷよ数が減るようにする

発動条件：きいろぷよを35個消す

リーダースキル：インキュベーター

効果：味方全体の攻撃力と体力を2.5倍にする

魔法少女まどか☆マギカコラボ限定背景

◆“魔法少女まどか☆マギカコラボガチャ”開催

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～3月31日（火）23:59

内 容：「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ限定のキャラクターが新登場する“魔法少女まどか☆マギカコラボガチャ”を開催します。

「鹿目まどか＆暁美ほむら 制服ver.」「美樹さやか＆佐倉杏子 制服ver.」はフルパワースキル持ち、★7へんしん後の「[★7]鹿目まどか＆暁美ほむら 魔法少女ver.」「[★7]美樹さやか＆佐倉杏子 魔法少女ver.」はそれぞれとくもりとっくんが可能です。

また、ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「魔法少女まどか☆マギカコラボSP確定チケット」や「魔法少女まどか☆マギカコラボえらべる引換券SP」などを追加で獲得できるガチャパワー機能対応です。

さらに、10連ガチャを引くごとに「キュゥべえリス」のおまけがつくほか、対象の「魔法少女まどか☆マギカコラボ」限定キャラクターは、同日より開催の“魔法少女まどか☆マギカ祭り”で特効スキルが付与されます。

★7へんしん後のコラボキャラクター紹介

＜魔法少女まどか☆マギカシリーズ＞

[★7] 鹿目まどか＆暁美ほむら 魔法少女ver.（CV: 悠木碧＆斎藤千和）

「とくもりチェンジ」後

スキル：守るべきもののために

効果：3ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを6倍にし、フィールド上にあかぷよ、むらさきぷよが合計16個以上存在する場合、このカードのみ倍率を750％アップする

さらに相手全体のターン数を＋2し、このターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする

発動条件：あかぷよを40個消す

フルパワースキル：守るべきもののために

効果：3ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを7倍にし、フィールド上にあかぷよ、むらさきぷよが合計16個以上存在する場合、このカードのみ倍率を750％アップする

さらに相手全体のターン数を＋2し、このターン1回のみ直後に発動した味方1体のスキルを再度発動可能にする

発動条件：あかぷよを55個消す

リーダースキル：あの日の約束

効果：味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

紫属性カードがデッキに2体以上存在する場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：2ターンの間、味方ターン終了時、ネクストぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）発動条件：クエスト出発時1回のみ発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルの発動率をこのカードのとくもりクリティカルLv.×5％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] 美樹さやか＆佐倉杏子 魔法少女ver.（CV: 喜多村英梨＆野中藍）

「とくもりチェンジ」後

スキル：戦う理由

効果：味方全体の状態異常を全て解除し、相手全体を3ターンの間、「怒り」「怯え」状態にする

さらに3ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×2の2連続攻撃にする

発動条件：あおぷよを40個消す

フルパワースキル：戦う理由

効果：味方全体の状態異常を全て解除し、相手全体を3ターンの間、「怒り」「怯え」状態にする

さらに3ターンの間、味方全体の通常攻撃を「こうげき」×2.3の2連続攻撃にする

発動条件：あおぷよを55個消す

リーダースキル：誰かのための祈り

効果：味方全体の攻撃力を4.8倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみあおぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

赤属性カードがデッキに2体以上存在する場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：なぞり消し数を2個増やす

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルのダメージアップ倍率をこのカードのとくもりクリティカルLv.×3％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

＜魔法少女まどか☆マギカコラボシリーズ＞

[★7] アニー ver.鹿目まどか

スキル：みなさんには、内緒です♪ Lv.2

効果：2ターンの間、相手全体が受ける赤属性ダメージを4.8倍にする

さらに味方全体の最大体力の50％を回復する

発動条件：あかぷよを40個消す

リーダースキル：恋に恋する魔法ぷよ少女 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を4個減らす

さらに毎ターン、味方全体に最大体力の5％の回復

[★7] テラ ver.暁美ほむら

スキル：何度だって...護ってみせる Lv.2

効果：2ターンの間、このカードとこのカードに隣接するカードの攻撃力を9倍にする

さらに相手が状態異常の場合、状態異常のターン数を＋2する

発動条件：むらさきぷよを40個消す

リーダースキル：黎明の魔法ぷよ少女 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみむらさきぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を4個減らす

さらに味方が相手に状態異常を付与する場合、その状態異常のターン数を＋1する

[★7] ミーシャ ver.巴マミ

スキル：お片付けしちゃうわね Lv.2

効果：2ターンの間、ネクストぷよをきいろぷよに変え、通常攻撃時のみ黄属性カードのきいろぷよを消したときに発生する数値を4.5倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：やすらぐ森の魔法ぷよ少女 Lv.2

効果：黄属性カードとたいりょくタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、クエスト開始時から1ターンの間、ネクストぷよをすべてきいろぷよに変える

[★7] カレン ver.美樹さやか

スキル：応援のチカラ、見せてやる！ Lv.2

効果：2ターンの間、2属性以上の同時攻撃で青属性カードとバランスタイプの攻撃力を4倍にする

さらに2ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで3個「プラス状態」にする

発動条件：あおぷよを40個消す

リーダースキル：応援の魔法ぷよ少女 Lv.2

効果：青属性カードとバランスタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、クエスト開始時から1ターンの間、ネクストぷよをすべてあおぷよに変える

[★7] フローレ ver.佐倉杏子

スキル：ここは私が引き受けよう Lv.2

効果：相手全体を4ターンの間、「怒り」状態にし、2ターンの間、相手全体が受けるダメージを3倍にする

発動条件：あかぷよを40個消す

リーダースキル：気高き魔法ぷよ少女 Lv.2

効果：赤属性カードとこうげきタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3倍にし、クエスト開始時から1ターンの間、ネクストぷよをすべてあかぷよに変える

＜★7へんしん後のコラボ再登場キャラクター紹介＞

[★7] アルティメットまどか（CV：悠木碧）

[★7] 悪魔ほむら（CV：斎藤千和）

[★7] 暁美ほむら（CV：斎藤千和）

[★7] 巴マミ（CV：水橋かおり）

[★7] 美樹さやか（CV：喜多村英梨）

[★7] 佐倉杏子（CV：野中藍）

10連ガチャを引くごとに「キュゥべえリス」のおまけつき！

[★5] キュゥべえリス

※本ガチャからは★７キャラクターは登場しません。

◆イベント限定ストーリー“魔法少女ぷよ☆マギカ”

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～3月31日（火）23:59

内 容：“魔法少女ぷよ☆マギカ”は、「魔法少女まどか☆マギカ」のコラボキャラクターたちが登場する限定ストーリーです。

クエストを進めることで「[★5] キュゥべえリス」や「魔導石」を入手することができます。

（あらすじ）

いつのまにか見知らぬ花畑にいた魔法少女のまどか と ほむら。

状況がつかめないまま、ぷよぷよとした生き物（？）に囲まれてしまう。

魔法が効かないぷよぷよにかこまれ、

ピンチに陥ったところを、ミーシャという「魔法ぷよ少女」に助けられる。

ここは一体どこなのか、魔法ぷよ少女とは何なのか

混乱するまどかとほむらだったが、ミーシャに導かれ、

ぷよぷようごめくプワープアイランドへ

足を踏み出したのだった。

◆コラボ収集イベント“魔法少女まどか☆マギカ祭り”開催

開催期間：2026年3月16日（月）15:00～3月31日（火）23:59

内 容：“魔法少女まどか☆マギカ祭り”では、収集アイテム「マミさんのケーキ」の数に応じて★7へんしん可能な「[★6] 鹿目まどか 制服ver.」や、「[★6] 巴マミ 制服ver.」の★7へんしんボードで使用できる「ワイルドストーン」などの豪華報酬が手に入ります。

[★7] 巴マミ 制服ver.（CV: 水橋かおり）

スキル：先輩の余裕 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力減少、回復力減少を解除する

さらに2ターンの間、味方全体の通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにし、色ぷよを消したときに発生する数値を2倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：頼れるお姉さん Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、クエスト出発時1回のみフィールド上の色ぷよをランダムで3個チャンスぷよに変える

[★7] 鹿目まどか（CV: 悠木碧）

スキル：一人ぼっちにならないで

効果：2ターンの間、味方全体の攻撃力と回復力を3.5倍にする

さらに2ターンの間、フィールド上の色ぷよをランダムで4個「プラス状態」にする

発動条件：あかぷよを40個消す

リーダースキル：心優しい魔法少女

効果：味方全体の攻撃力と体力を3倍にし、クエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を5減らす

※詳細は『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト（ https://puyopuyoquest.sega-net.com/ ）のお知らせをご確認ください。

◆コラボ開催記念キャラクタープレゼントキャンペーン開催

応募期間：2026年3月16日（月）から順次開催中

「魔法少女まどか☆マギカ」とのコラボイベント開催を記念して、『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、参加した方の中から抽選で、コラボに登場するキャラクターをプレゼントするキャンペーンを順次開催中です。ぜひご参加ください。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆各対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆各対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] 鹿目まどか＆暁美ほむら 制服ver.」×1名様

Instagram：「[★6] 鹿目まどか＆暁美ほむら 制服ver.」×1名様

※他のコラボキャラクターのプレゼントキャンペーンも順次開催予定です。

＜「魔法少女まどか☆マギカ」とは＞

2011年1月からTVシリーズとして放送され、大きな話題となった「魔法少女まどか☆マギカ」。

監督の新房昭之、脚本の虚淵玄(ニトロプラス)、キャラクター原案の蒼樹うめが作りだす、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観。アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現と、異空間設計を担当した劇団イヌカレーのアバンギャルドなビジュアル、音楽を受け持つ梶浦由記のドラマチックなBGM。

当代きってのクリエイターたちが手掛けるストーリーは幅広い分野から高い評価を集めた。

2012年にはTVシリーズを二編に分け再編集した劇場版「[前編]始まりの物語」、「[後編]永遠の物語」、2013年には完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初の20億円の大台突破を記録した。

2026年には、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を予定している。

公式サイト：https://www.madoka-magica.com/

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JESU（日本eスポーツ協会）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします！

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年3月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

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