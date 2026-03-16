【インドゲーム市場に進出】スマートフォンゲーム『TOKYO LUDO』を企画/開発/リリース

株式会社newgame

株式会社newgameは、インドの国民的ボードゲーム「LUDO」をベースに、日本文化のエッセンスを融合させたスマートフォンゲーム 『TOKYO LUDO』 を企画/開発し、Android向けにリリースしました。

本プロジェクトは、急成長するインドのモバイルゲーム市場に着目し、日本企業がインド市場に挑戦する取り組みの一つとしてスタートしました。

急成長するインドのゲーム市場

インドのゲーム市場は世界でも最も成長が著しい市場の一つです。

- インドのモバイルゲーム市場規模は 2024年に約30億ドル- 2033年には約110億ドル規模に拡大する見込み- インドは 年間84億ダウンロード以上で世界最大のモバイルゲーム市場- ゲーマー人口は 5億人以上

巨大な潜在市場として世界中のゲーム企業が注目しています。（出典：OPEN PR(https://www.openpr.com/news/4273288/india-mobile-gaming-market-size-share-industry-growth-trends)）

さらに、インドのゲーム市場の特徴として、安価なスマートフォン、低価格のモバイル通信、若年人口の多さ などを背景に モバイルゲームが市場の中心となっています。

Android中心のインド市場

今回のゲームはAndroid向けに開発しました。

インドではAndroidスマートフォンが主流であり、iPhoneは価格が高く普及率が比較的低いためです。

加えて、インドでは通信環境やスマートフォン性能に差がある地域も多く、高負荷な3Dゲームys大容量通信が必要なゲームよりも軽量な2Dゲーム、通信負荷が少ないカジュアルゲームが広く受け入れられています。

実際にインドのゲーム市場では、モバイルゲームが市場の大半を占めており、カジュアルゲームの人気が高いことが報告されています。（出典：LIGHT BOX(https://www.lightbox.vc/uploads/editor-library/files/20250925095707_lightbox_gaming_report.pdf?utm_source=chatgpt.com)）

また、Android対応を優先した方が制作期間も短くなり、「企画＞開発＞リリース」をスピーディーに行うことができます。

なぜLUDOなのか

今回のゲームのベースとなった LUDO は、インドで非常に人気の高いボードゲームです。

代表的なゲームアプリ 「Ludo King」 は4億ダウンロード以上、数千万人のデイリーアクティブユーザーを記録するなど、インドを代表するゲームタイトルとなっています。

LUDOは子供から高齢者まで遊べる「シンプルなルール、カジュアルゲーム」という特徴があり、インドの幅広いユーザー層に受け入れられています。

日本文化を融合した新しいLUDO

今回開発した 『TOKYO LUDO(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newgameinc.tokyoludo)』 では、LUDOのベーシックなゲーム性を維持しながら、

- 日本風のデザイン- 忍者、相撲、着物、アニメ、漫画など、わかりやすい「The 日本」をモチーフにした演出

を随所に取り入れました。

インド市場に合わせ、日本文化だけでなく、「クリケット」、「ボリウッド」など、インド文化をテーマにしたゲームテーマへの変更も可能な仕様としており、LUDOの新しい可能性を探るプロジェクトとして開発しています。

インド現地での市場調査

本プロジェクトでは、インド市場を理解するため、

- インド現地（ニューデリー/コルカタ）への現地渡航- インド現地の制作メンバーやマーケターとの連携

といった現地でのヒアリングや市場調査も実施しました。

実際にインドの都市部や交通機関などでの利用環境も観察し、 通信環境、プレイ環境、ユーザー層などを踏まえ、ゲーム設計を行いました。

今後の展開

現在は大規模なマーケティングは実施していませんが、今後は「インド現地のインフルエンサー」、「ゲーム系クリエイター」 などを活用し、インド国内でのプロモーションを展開していく予定です。

また、本プロジェクトを通じてインド向けゲーム開発、インド市場でのプロモーション、日本企業のインド進出支援などの可能性も探っていきます。

インドのゲーム市場に興味のある企業様へ

インドのゲーム市場は今後も急成長が見込まれており、日本企業にとっても新しいビジネス機会となる可能性があります。

インド向けのゲーム開発や市場展開に興味のある企業やクリエイターの方は、構想や展望、ゲームアイディアなど、お気軽にお問い合わせください。

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newgameinc.tokyoludo

■株式会社newgameについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157985/table/7_1_483ceddd0b8eb32d81170dacd770a95b.jpg?v=202603160551 ]

Roblox/Fortniteを活用したメタバース制作・システム開発を行うクリエイティブカンパニー。

特にRobloxにおいては、国内外の優秀なクリエイターを採用し、業界トップレベルのクオリティを誇るメタバースワールドを制作。

”メタバースを特定の企業や技術者だけのものにせず、幅広い事業者や個人が手軽に利用できるようにする”＝「メタバースの民主化」をモットーに、ワールド制作はもちろん、プロモーションや導入施策の提案まで、実用的なメタバース活用をトータルサポートします。