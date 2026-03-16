ナチュラルスマイルピザ、3月18日・19日・20日もポイント2倍　お花見シーズンにもぴったりな「春のスマイルキャンペーン」7品と春の新商品2品も好評発売中

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、鹿児島市の中山本店・武岡店、日置市の伊集院店で運営するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、毎月8・9・0の付く日をポイント2倍デーとして実施しています。春休みやこれからのお花見シーズンを迎えるこの時期、春限定商品やキャンペーン商品をよりお得に楽しめる機会として提案しています。

毎月8.9.10.18.19.20.28.29.30日がポイント2倍

本施策は、2026年3月よりスタートした、ナチュラルスマイルピザ各店と魔法のパスタ伊集院店で共通して利用できる4店舗共通ポイントカードの取り組みの一環です。通常は税込1,000円ごとに1ポイント付与のところ、ナチュラルスマイルピザ各店では毎月8・9・0の付く日、魔法のパスタ伊集院店では毎月5・6・7の付く日がポイント2倍の対象日となります。そのため、ナチュラルスマイルピザ各店では3月18日・19日・20日もポイント2倍でご利用いただけます。

通常は税込1,000円ごとに1ポイント付与のところ、ナチュラルスマイルピザ各店では毎月8・9・0の付く日、魔法のパスタ伊集院店では毎月5・6・7の付く日がポイント2倍の対象日となります。そのため、ナチュラルスマイルピザ各店では3月18日・19日・20日もポイント2倍でご利用いただけます。

4店舗共通ポイントカード

貯まったポイントは、ナチュラルスマイルピザ中山本店・武岡店・伊集院店、魔法のパスタ伊集院店の4店舗で共通して利用可能です。貯まったポイントは4店舗共通で利用可能。40ポイントでMサイズピザ1枚またはパスタ1品無料。普段のテイクアウト利用はもちろん、ご家族でのお食事や継続的なご利用にもつながる、分かりやすく使いやすいサービスとして展開しています。

【対象店舗】ナチュラルスマイルピザ中山本店 ナチュラルスマイルピザ武岡店 ナチュラルスマイルピザ伊集院店 魔法のパスタ伊集院店4店舗共通ポイントカード概要

・税込1,000円ごとに1ポイント付与

・ナチュラルスマイルピザ各店は毎月8・9・0の付く日がポイント2倍・対象日：8日・9日・10日、18日・19日・20日、28日・29日・30日

・魔法のパスタ伊集院店は毎月5・6・7の付く日がポイント2倍・対象日：5日・6日・7日、15日・16日・17日、25日・26日・27日

・40ポイントでMサイズピザ1枚またはパスタ1品無料。

4店舗共通ポイントカード :https://naturalsmilepizza.com/free/pointcard

さらに、ナチュラルスマイルピザでは、2026年3月1日より「春のスマイルキャンペーン」を実施しており、対象の7商品をお得にお楽しみいただけます。加えて、2026年3月14日より春の新商品「ベジタブルセレクト4」「やみつきビーンズ」を販売開始し、現在好評発売中です。これから迎えるお花見シーズンに向けて、テイクアウトで気軽に楽しめる春らしい商品ラインアップとして提案しています。ポイント2倍デーにあわせて、キャンペーン商品と新商品をあわせて楽しめることで、よりお得にご利用いただける機会となっています。

「春のスマイルキャンペーン」は、クーポン不要で利用できるお得な企画として展開しており、「スマイルBEST4」「スマイルキッズバーグ」「山盛りチーズのホワイトソース」など、春限定の魅力ある商品を揃えています。対象7品のうち5品は、Mサイズ980円・Lサイズ1,480円（いずれも税抜）で提供しており、ご家族でのシェアや食べ比べにも適したラインアップとなっています。春のおでかけやお花見のお供としても利用しやすく、季節感のある商品提案として、多くのお客様にご好評をいただいています。

【春のスマイルキャンペーン概要 】

・2026年3月1日より実施中

・対象7商品をお得に提供

・クーポン不要で利用可能

・対象7品のうち5品は、Mサイズ980円・Lサイズ1,480円（いずれも税抜）

・代表商品：スマイルBEST4、スマイルキッズバーグ、山盛りチーズのホワイトソース など

・春休みやお花見シーズンのテイクアウトにもおすすめ

春のスマイルキャンペーン :https://naturalsmilepizza.com/free/campaign

春の新商品：ベジタブルセレクト4とやみつきビーンズ【春の新商品概要】

・ベジタブルセレクト4

ホワイトソースの彩り野菜たっぷりクオーター

Mサイズ：1,380円（税込1,490円）

Lサイズ：1,880円（税込2,030円）

・やみつきビーンズ

ホワイトソース×枝豆×コーン×マヨネーズ×MIXチーズのやさしい味わい

Sサイズ：780円（税込842円）

Mサイズ：1,280円（税込1,382円）

Lサイズ：1,780円（税込1,922円）

春の新商品 :https://naturalsmilepizza.com/info/6675691

また、3月14日販売開始の「ベジタブルセレクト4」は、ホワイトソースベースの彩り野菜をたっぷり楽しめるクオーターピザで、春らしい華やかさと食べやすさを兼ね備えた新商品です。「やみつきビーンズ」は、ホワイトソースに枝豆・コーン・マヨネーズ・MIXチーズを合わせた、やさしい味わいが魅力のピザです。いずれも春の季節感を意識した商品として、多くのお客様にご好評をいただいています。有限会社ナチュラルスマイルは、今後も地域のお客様に喜ばれる商品や特典の充実を図り、より身近で利用しやすい店舗づくりを進めてまいります。

取扱店舗

ナチュラルスマイルピザ 中山本店

〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店

〒890-0031 鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店

〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :https://naturalsmilepizza.com/

魔法のパスタ伊集院店

〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営