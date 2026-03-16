Brooks BrothersとADAM ET ROPE′のコラボレーションが登場！アメリカンクラシックの伝統に、モードな感性を重ねた別注シャツを制作。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進)が運営する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ)」では、創業200年を超えるアメリカの老舗ブランド「Brooks Brothers（ブルックス ブラザーズ）」との別注シャツを発売いたします。

本コラボレーションは、ADAM ET ROPE'全店舗とジュンの公式オンラインショッピングストアJ’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）にてご購入いただけます。

1818年にニューヨークで創業し、アメリカンクラシックを代表する歴史あるファッションブランド「Brooks Brothers(ブルックスブラザーズ)」とADAM ET ROPE'のコラボレーション。

今回は、Brooks Brothersを代表するアイコニックなボタンダウンシャツをベースに別注シャツを制作いたしました。

クラシックなシャツをベースに別注されたシャツは、程よくリラックス感のあるシルエットに、薄く華奢なボタンで抜け感とモードな雰囲気を加えました。

また、洗えば洗うほど風合いが増し、愛着を持って永く着用いただけます。

カラーは、スタイリングに洗練された彩りを添えるサックス、ブルー、ベージュの3色展開。

トラッドな魅力はそのままに、今の気分に寄り添う１着に仕上げています。

現在、ADAM ET ROPE'全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて販売中です。

PRICE \24,200 tax in

COLOR LIGHT BLUE/BLUE/LIGHT BEIGE

MODEL EUH36190

https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/product/tops/shirt-blouse/EUH36190

■Brooks Brothers/ブルックスブラザーズ

1818年ニューヨークで創業以来、アメリカで初めて既製服を売り出し、その歴史を通して象徴的な商品を発表。2世紀近くにわたり、変わらぬ伝統と価値を守り続け、世代を超えて紳士淑女の目標となっているブランド。