GIGABYTEから、23.8インチ フルHD液晶ゲーミングモニター『GIGABYTE GS24F14』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
GIGABYTE GS24F14
- 応答速度1msにより、動きの速いゲームでも残像を抑えた滑らかな映像表示を実現。
- 144HzリフレッシュレートとフルHD解像度に対応し、高精細かつスムーズなゲーム体験。
- 広色域パネルにより、鮮やかで自然な色表現を可能に。
- エイムスタビライザーやゲームアシストなど、プレイを支援するゲーミング機能を搭載。
- シンプルでスタイリッシュなデザインを採用し、ゲームプレイから日常使用まで幅広く対応。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1084_1_d33be469b99f504bebb45f2fa8292fd8.jpg?v=202603160551 ]
GIGABYTE GS24F14
GIGABYTE GS24F14 | GIGABYTE(ギガバイト) 23.8インチ FHD(1920×1080) 液晶 ゲーミングディスプレイ/モニター
- 応答速度1msにより、動きの速いゲームでも残像を抑えた滑らかな映像表示を実現。
- 144HzリフレッシュレートとフルHD解像度に対応し、高精細かつスムーズなゲーム体験。
- 広色域パネルにより、鮮やかで自然な色表現を可能に。
- エイムスタビライザーやゲームアシストなど、プレイを支援するゲーミング機能を搭載。
- シンプルでスタイリッシュなデザインを採用し、ゲームプレイから日常使用まで幅広く対応。
想定売価：オープン価格
発売予定：2026年4月上旬
リリースページ：
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs24f14.html