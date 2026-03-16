丸井織物株式会社およびマルオリグループ株式会社が「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定

丸井織物株式会社

丸井織物株式会社およびマルオリグループ株式会社（本社：石川県鹿島郡中能登町、代表取締役社長：宮本 好雄）は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。



健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康づくりを経営課題として捉え、健康の保持・増進に積極的に取り組む企業を評価・顕彰する制度です。

さらに両社は、中小規模法人部門の中でも特に優れた健康経営の取り組みを行う企業として、上位501～1500位に付与される「ネクストブライト1000」に選出されました。

■ マルオリグループの健康経営の取り組み

経営理念である

「仕事を通して人間成長をはかり豊かで健やかな人生をつくりあげる」

のもと、社員一人ひとりが心身ともに健康で活躍できる職場環境づくりを

重要な経営課題の一つとして位置づけています。

主な取り組みは以下の通りです。

- 定期健康診断の受診率向上と健康管理体制の強化- メンタルヘルス対策の推進- 働きやすい職場環境づくり（ワークライフバランスの推進）- 社員の健康意識向上に向けた各種施策の実施

これらの取り組みを継続的に進めてきたことが評価され、今回の認定につながりました。

■ 今後の展望

マルオリグループでは、社員の健康を企業の持続的成長を支える重要な基盤と捉え、今後も健康増進施策の充実と働きやすい職場環境づくりを通じて、社員一人ひとりがいきいきと活躍できる企業づくりを推進してまいります。

丸井織物グループの健康経営の取り組み

https://www.maruig.co.jp/safeandhealth

■会社概要

丸井織物株式会社

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

所在地：〒929-1801 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部１５

設 立：1956年 4月

事業内容：各種織物の製造販売、賃織並びに加工、ウェブサービスを利用した販売・通信販売・制作・情報提供等の各種サービスの企画並びに提供他

資本金：57百万円

URL：https://www.maruig.co.jp