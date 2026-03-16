ベルシステム24、「人的資本調査2025」にて「人的資本経営品質（ゴールド）」に認定

株式会社ベルシステム24ホールディングス

株式会社ベルシステム24ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：梶原 浩、以下：当社）および株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原 浩）は、「人的資本調査2025」において、「人的資本経営品質（ゴールド）」に認定されました。当社は2023年・2024年にシルバー認定を受けており、今回初のゴールド認定となります。

「人的資本調査2025」は、一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研（ProFuture株式会社）、MS＆ADインターリスク総研株式会社、一般社団法人人的資本と企業価値向上研究会が共同で主催する、人的資本経営の取り組み状況に関する日本最大規模の調査です。「全社的な人的資本経営の体制」、「リスクと機会の分析と戦略の立案」、「人的資本投資の実行」、「データドリブンなPDCAサイクル」、「ステークホルダー開示と対話」の5つの領域について企業の取組状況を調査し、回答結果に基づくスコアリングにより、人的資本経営の取り組み水準が特に高い企業を「人的資本経営品質2025（ゴールド）」、次いで高い企業を「人的資本経営品質2025（シルバー）」として認定するものです。当社は、回答企業160社のうち上位10位に入り、ゴールドに認定されました。

・「人的資本調査2025」について：https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/

当社では、パーパスである「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」のもと、人的資本戦略として、「“プロフェッショナル”が集う、“働きがい”のある職場の実現」を掲げ、企業の持続的な成長・発展のために、働く「人」と「環境」に積極投資を行い、社員のワークエンゲージメント最大化に取り組んでいます。

・当社の人材開発について：https://www.bell24.co.jp/ja/csr/social/development/

今回のゴールド認定は、人的資本経営の取り組みを体系的に進化させ、経営戦略と人材戦略の連動をより一層強化したことが評価されたものと考えています。

具体的には、人的資本経営の実現度を測定する指標体系を整理・構築するなど、目標と進捗を可視化し、データに基づく人事施策の改善サイクルを回しています。

また、経営層と現場の対話を促進する施策として、CHRO（Chief Human Resource Officer：最高人事責任者）と人事部門を管掌する役員が全国各拠点を訪問し、人事制度や人材戦略について社員と議論する「HR Round Table」を定期開催しています。加えて、人事部門が企画・運営する社内ラジオ番組「ジンジカイタクラジオ」を新たに開始し、人的資本戦略の背景や制度の狙いをわかりやすく発信することで、社員の理解促進と経営参画意識の醸成に努めています。

さらに、従来から取り組んできた「キャリアマップ制度」による33職種のスキル体系化と人材育成、社員一人ひとりの配置を多角的に検討する「People Review」、経営リスクアセスメントに基づく人材育成・人材確保への集中投資など、PDCAサイクルを回しながら継続的に施策の質を高めてまいりました。

これからも、人的資本への積極投資を継続することで、社員一人ひとりが自分らしく躍動できる環境と機会の提供を推進してまいります。

ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/(https://www.bell24.co.jp/)

株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。

「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。