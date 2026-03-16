シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：聖魔大戦編23章「脅威！魔幻迷宮！」の開始！新キャラ「ヤマト爆神」、「神伝レーラ」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にてメインクエスト聖魔大戦編23章「脅威！魔幻迷宮！」が2026年3月16日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「気高き超魔性 断聖魔剣・魔スターP」の開始、「超突破 爆装守着型ガチャ」等を開始いたしました。

◆「メインクエスト 聖魔大戦編 23章」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

メインクエスト聖魔大戦編 23章「脅威！魔幻迷宮！」が解放されました。

◆あらすじ

次動ネブラに突入した聖戦士一行は、ワンダーマリアに洗脳されたヘラと遭遇。

悪魔が作っている「魔幻型」を発見し、企みを阻止しようとするが、

闇似暗が支配する「魔幻迷宮」に囚われてしまう......！

※「聖魔大戦編23章」は「聖魔大戦編」22-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます

◆新キャラ追加！「超突破 爆装守着型ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[爆装化]ヤマト爆神」「[プレイ天使]神伝レーラ」が登場する、「超突破 爆装守着型ガチャ」を開始いたしました。

・[爆装化]ヤマト爆神

・[プレイ天使]神伝レーラ

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/3/16(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/3/27(金) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆特別回想クエスト「絶望？希望？純真悪心ウェディング」の開始！

回想クエストでは、過去に行われたイベントを追体験できます。

今回は期間限定の「回想デイリーミッション」が用意されており、達成すると「純真悪心回想コイン」を獲得できます。

交換所ではコインを使用して、天啓の「触媒」やS2「アイテムボックス」など、好きな育成アイテムと交換できます。

また、1日1回挑戦できる「デイリークエスト」が登場し、「EXクエスト」も多めに用意した特別仕様となります。

※「回想デイリーミッション」の進捗状況は、ホーム画面にある「ミッション」の「回想デイリー」にてご確認いただけます

特定のクエストをクリアすると、☆1キャラクター「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」を入手できます。

他にもクエストクリアで、ジェムなどを獲得できますので、ぜひクリアを目指しましょう！

※過去に「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」を入手済みの場合は、「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」のピースまたは「シャインスター」を獲得できます

「回想デイリーミッション」開催期間

2026/3/16(月) メンテナンス後 ～ 2026/3/23(月) 13:59

◆ダメージチャレンジイベント「気高き超魔性 断聖魔剣・魔スターP」の開催！

紫属性の「魔スターP」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[ゴードン神]魔スターP」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/3/16(月) メンテナンス後～ 2026/3/23(月) 13:59

◆「第11弾シールミッション」の追加！

第11弾のシールを集めて「ワンコレガチャチケット」やジェムを獲得しよう！

※第10弾シールミッションを達成しているお客様のみ、挑戦することができます

※ミッションの詳細は、「ミッション」画面の「第11弾シールミッション」をご確認ください

◆「ワンコレシールガチャ14」の開始！

新しいシールを追加した「ワンコレシールガチャ14」を追加いたしました。

こちらは既存の「シールガチャチケット」で引くことができます。

※ガチャから排出するシールの内容は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

※他の「ワンコレシールガチャ」も継続して引くことができます

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

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