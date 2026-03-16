シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：聖魔大戦編23章「脅威！魔幻迷宮！」の開始！新キャラ「ヤマト爆神」、「神伝レーラ」が登場！

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株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にてメインクエスト聖魔大戦編23章「脅威！魔幻迷宮！」が2026年3月16日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「気高き超魔性　断聖魔剣・魔スターP」の開始、「超突破　爆装守着型ガチャ」等を開始いたしました。



◆「メインクエスト 聖魔大戦編 23章」について



いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。


メインクエスト聖魔大戦編 23章「脅威！魔幻迷宮！」が解放されました。



◆あらすじ


次動ネブラに突入した聖戦士一行は、ワンダーマリアに洗脳されたヘラと遭遇。


悪魔が作っている「魔幻型」を発見し、企みを阻止しようとするが、


闇似暗が支配する「魔幻迷宮」に囚われてしまう......！



※「聖魔大戦編23章」は「聖魔大戦編」22-12をクリアしたお客様が遊ぶことができます




◆新キャラ追加！「超突破　爆装守着型ガチャ」の開始！



新たな☆3キャラクター「[爆装化]ヤマト爆神」「[プレイ天使]神伝レーラ」が登場する、「超突破　爆装守着型ガチャ」を開始いたしました。



・[爆装化]ヤマト爆神


・[プレイ天使]神伝レーラ



については、期間限定で排出確率がUPします。



新登場＆出現率アップキャラ　☆☆☆キャラクター





開催期間


2026/3/16(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/3/27(金) 13:59



・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください


・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


・キャラクターの提供割合は均一ではございません


・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます




◆特別回想クエスト「絶望？希望？純真悪心ウェディング」の開始！



回想クエストでは、過去に行われたイベントを追体験できます。



今回は期間限定の「回想デイリーミッション」が用意されており、達成すると「純真悪心回想コイン」を獲得できます。


交換所ではコインを使用して、天啓の「触媒」やS2「アイテムボックス」など、好きな育成アイテムと交換できます。


また、1日1回挑戦できる「デイリークエスト」が登場し、「EXクエスト」も多めに用意した特別仕様となります。



※「回想デイリーミッション」の進捗状況は、ホーム画面にある「ミッション」の「回想デイリー」にてご確認いただけます


特定のクエストをクリアすると、☆1キャラクター「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」を入手できます。


他にもクエストクリアで、ジェムなどを獲得できますので、ぜひクリアを目指しましょう！



※過去に「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」を入手済みの場合は、「[仮ザンゲお守り]お祈り神父」のピースまたは「シャインスター」を獲得できます



「回想デイリーミッション」開催期間


2026/3/16(月) メンテナンス後 ～ 2026/3/23(月) 13:59




◆ダメージチャレンジイベント「気高き超魔性　断聖魔剣・魔スターP」の開催！



紫属性の「魔スターP」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたします。



100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。


また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。



また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[ゴードン神]魔スターP」を獲得できますので、ぜひご参加ください！



開催期間


2026/3/16(月) メンテナンス後～ 2026/3/23(月) 13:59




◆「第11弾シールミッション」の追加！



第11弾のシールを集めて「ワンコレガチャチケット」やジェムを獲得しよう！



※第10弾シールミッションを達成しているお客様のみ、挑戦することができます


※ミッションの詳細は、「ミッション」画面の「第11弾シールミッション」をご確認ください




◆「ワンコレシールガチャ14」の開始！



新しいシールを追加した「ワンコレシールガチャ14」を追加いたしました。


こちらは既存の「シールガチャチケット」で引くことができます。



※ガチャから排出するシールの内容は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます


※他の「ワンコレシールガチャ」も継続して引くことができます




◆アプリペイにお得な新商品が登場！



アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。


期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！




◆ゲームの概要










ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。


お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！


さあビックリマンの世界へ旅立とう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。



■公式Webサイト


https://bmwc.marv.jp


■公式X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


■公式YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/bmwc



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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション


■ゲームジャンル：シールコレクションRPG


■配信デバイス：iOS / Android


■プレイ人数：1名


■配信日：2024年４月19日


■基本無料／ガチャ／アイテム課金制


■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.


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