株式会社タカネットサービスが「学び応援債～未来への絆～」の発行を通じて、群馬県立嬬恋高等学校への寄贈を実施

株式会社タカネットサービス

この度、株式会社タカネットサービス（神奈川県横浜市西区 代表取締役 西口高生、以下当社）は、株式会社四国銀行（高知県高知市南はりまや町 頭取 小林達司、以下四国銀行）の発行する銀行保証付私募債「学び応援債～未来への絆～」を実施し、群馬県立嬬恋高等学校への寄贈を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

「学び応援債～未来への絆～」は、企業が私募債を発行する際に、四国銀行へ支払う私募債発行手数料の一部を拠出し、指定する学校等へ寄贈を行うものです。

本件は、当社がアスリート支援契約を行っている加藤世峰選手の在籍校である、群馬県立嬬恋高等学校を寄贈先として選定いたしました。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000080306.html

当社は2009年に中古車両を核としたユーズドソリューションカンパニーとして創業し、より充実したサービスを実現すべく『働くクルマ』の「買取」「販売」「陸送」「メンテナンスサービス」「リース」「投資」という6つを柱に、ワンストップでサービスを提供してまいりました。

今回の「学び応援債～未来への絆～」の発行を通じて、未来ある子供たちを支援しながら、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【本件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80306/table/34_1_63bea7ea1b361001e9249681c088b8df.jpg?v=202603160651 ]

【企業概要】

株式会社タカネットサービス

本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番4号

みなとみらいビジネススクエア9F

代表者：代表取締役 西口 高生

設立：2009年6月5日

事業内容：中古トラック買取・販売、自動車リース事業、レンタカー事業、車両輸送手配、車両リノベーション事業、デューデリジェンス事業、ロジスティクスソリューション事業、自動車部品リサイクル事業

株式会社四国銀行

本社：高知県高知市南はりまや町一丁目1番1号

代表者：取締役頭取 小林 達司

設立：1878年10月17日

事業内容：銀行業