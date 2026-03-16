【特別対談】スーパーマイクロ佐野氏とのデータセンター物流に関する対談ページを公開

郵船ロジスティクス株式会社

郵船ロジスティクス株式会社（社長：原秀則）は、データセンター（DC）物流をテーマとしたトップ対談記事「拡大するデータセンター物流ニーズへ協業を加速」をウェブサイト上に公開しました。

本対談では、生成AIの本格的な普及により拡大するデータセンター市場を背景に、データセンター向け高性能GPUサーバー（画像処理装置）で世界をリードする Super Micro Computer, Inc. （以下、スーパーマイクロ） のゼネラルマネージャーである佐野 晶様を迎え、当社代表取締役社長の原 秀則と、データセンター物流の現状と課題、ならびに今後の協業の可能性について意見を交わしています。

記事内では、サーバーや関連設備の国際輸送から国内配送、開梱・設置までを一貫して支援する当社のデータセンター向け物流サービスや、多数のステークホルダーが関与するプロジェクトにおける物流パートナーの役割、厳格な情報セキュリティ対応の重要性などについて紹介しています。

郵船ロジスティクスは今後も、国内外で蓄積したノウハウを生かし、拡大・多様化するデータセンター物流ニーズに応える高付加価値なサービスの提供を通じて、お客さまの事業成長を支援してまいります。

＜トップ対談記事ページ＞

【トップ対談】拡大するデータセンター物流ニーズへ協業を加速 | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/special-dialogue-on-data-denter-logistics)

＜ご参考＞

データセンター物流サービス | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/services/end-to-end-transportation/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)

データセンター物流サービスの提供を開始 一貫した国際輸送スキームを構築し 国内のサーバー機器輸送と設置をワンストップでサポート | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/insights-news/press-releases/17611)

Data Center Japan 2026に出展 ~DC向け国際一貫物流ソリューションをOne Windowで支援~ | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/insights-news/press-releases/17941)

（左から）スーパーマイクロ ゼネラルマネージャー 佐野晶様、当社代表取締役社長 原秀則