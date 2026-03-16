マップカメラ 「eBay Japan Awards 2025」で最高名誉称号である「殿堂入りセラー」を獲得

シュッピン株式会社

価値ある商品を扱うシュッピン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：小野 尚彦、東証プライム：証券コード3179） が運営するカメラ専門店「Map Camera（以下マップカメラ）」は、世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」が2026年３月６日に開催した「eBay Japan Awards 2025」において、最優秀賞である「Seller of the Year（セラー・オブ・ザ・イヤー）」を３年連続受賞した功績により、本賞が新設されて以来２社目の最高名誉称号である「殿堂入りセラー」を獲得しましたのでお知らせいたします。

■「eBay Japan Awards」とは

「eBay Japan Awards」とは、日本のすべてのeBayセラーを対象に、販売実績やバイヤー（買い手）評価、年間成長率、商品カテゴリーごとの成績などを選考基準として、優秀なセラーを表彰するアワードです。

弊社は昨年の「eBay Japan Awards 2024」において、最優秀賞である「Seller of the Year（セラー・オブ・ザ・イヤー）」をはじめ、「カテゴリーグロースアワード（カメラカテゴリー）」などを受賞し、アワード創設以来初となる四冠を達成いたしました。

■今後について

弊社はこれまで越境ECを重要な成長戦略の一つと位置付け、eBayプラットフォームを通じて世界中のお客様へ日本の高品質な商品とサービスをお届けしてまいりました。今回の殿堂入りは、こうした越境ECへの継続的な取り組みと、お客様本位のサービス提供が評価されたものと受け止めております。

今後もMap Cameraブランドの価値向上と越境ECのさらなる拡大を図り、グローバル市場における販売基盤の強化および持続的な成長を目指してまいります。

殿堂入りコメント：シュッピン株式会社 グローバル戦略部 部長 兵頭 康臣

昨年までの「Seller of the Year（セラー・オブ・ザ・イヤー）」を３年連続で受賞の功績からこの度「殿堂入り」という大変名誉な賞をいただきまして、誠に恐縮ですが、非常にうれしく思っております。それと同時に責任も強く感じています。弊社の商品をお選びいただき、また弊社を続けてご指示いただいている世界中のお客様、ならびに常日頃よりサポートをいただいているeBayジャパンの皆様に改めてお礼申し上げます。また、今この時も現場にて「お客様本位」で業務に就いているスタッフ各位へも感謝しています。関わっている皆が同じ気持ち、方向を向いているからこその結果だと思います。

これに奢ることなく、常に前を向いて前進、まだ見ぬお客様へも変わらぬ日本の高品質な商品と「おもてなし」を世界中にお届けできるよう努めてまいります。

※「【公式】カメラ専門店 MapCamera」のYoutubeチャンネルにて受賞の背景や取り組みについて、

eBay Japanのご担当者様へのインタビューを通してご紹介しております。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/dBFhVGn_Vfw

■シュッピン株式会社について

EIC(Electronic Intelligent Commerce)企業として、インターネットを利用して「価値ある新品と中古品」を安心・安全に取引できるマーケットを創造し、社会に貢献することをミッションとしています。

カメラ専門店「Map Camera」、腕時計専門店「GMT」、筆記具専門店「KINGDOM NOTE」、レディースブランドサロン「BRILLER」のECサイトおよび店舗を運営。各商材1店舗のみ実店舗を持つことにこだわり、お客様とのコミュニケーションの場、情報発信基地としての役割を持っています。また、WebマガジンやYouTube動画など、お客様に楽しんでいただけるコンテンツ作りに注力。『ワンプライス買取』（減額なしの定額買取）、『入荷お知らせメール』、『欲しいリスト』（価格や在庫情報を通知）など、お客様本位のサービスを展開し、より便利で安心・安全なオンラインでの購買体験を提供しています。

■運営ECサイト

カメラ専門店 Map Camera

https://www.mapcamera.com/

腕時計専門店 GMT

https://www.gmt-j.com/

レディースブランドサロン BRILLER

https://www.briller-gmt.com/

筆記具専門店 KINGDOM NOTE

https://www.kingdomnote.com/

■会社概要

社名：シュッピン株式会社 URL：https://www.syuppin.co.jp/

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル3階

設立：2005年8月4日 資本金：5億4,191万円

代表者：代表取締役社長 ＣＥＯ 小野 尚彦