世界のXRデバイスメーカーが集う特別企画「∞ mugen」参画企業 第二弾として、NTTコノキューデバイス、Even Realities、PICOの参画が決定！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）が主催する「XR・メタバース総合展」（会期：2026年6月17日～19日／会場：東京ビッグサイト）にて開催する特別企画エリア「∞ mugen（ムゲン）」において、NTTコノキューデバイス、Even Realities、PICOの3社が新たに参画することが決定しました。

「XR・メタバース総合展」は、XR（VR・AR・MR技術の総称）およびメタバースを活用したサービス・技術が一堂に集結する日本最大級の専門展です。第一弾参画企業（HTC NIPPON、XREAL、Shiftall）に加えて、今回の第二弾参画企業により、キープレイヤーの顔ぶれが揃い始め、会期に向けてラインアップが完成形へと近づいています。

■ XR市場は“実装フェーズ”へ──軽量化・AI連携・デジタルツインが普及を後押し

ここ数年、XRは用途別の最適化が加速しています。スマートグラスは軽量化とAI連携の進展により、通知・翻訳・作業支援など日常から業務の常時装着を前提としたユースケースが拡大する一方で、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）は、高精細表示や広視野角、堅牢なトラッキングを武器に、製造・建設・医療等でのシミュレーション／遠隔支援／トレーニングにおいてデジタルツインと連動する産業向け中核デバイスとして存在感を高めています。このスマートグラス（日常×AI）とHMD（産業×デジタルツイン）の両輪により、XRは“単体ガジェット”の域を超え、ビジネスと生活を支える実装インフラへと進化しつつあります。

こうした潮流の中、特別企画「∞ mugen」は、今後ますます本格化する社会実装を、ベンダー横断の実機体験と比較検討を通じていち早く可視化する場となります。

■ 第二弾参画企業の声

NTTコノキューデバイス

現在、XR技術は人手不足の解消や業務効率化などで産業を支える「次世代のインフラ」へと進化しつつあり、ビジネスにおける課題解決の手段や、日常生活を豊かにするツールとしても大きな注目を集めています。

日本発のXRグラス「MiRZA(R)（ミルザ）」は、現場で働く方に負荷のかかりにくい装着感や軽さと、ワイヤレスでの操作性にこだわり開発されました。「MiRZA」の体験を通して、XRの可能性や現状課題に対する解決策を見出していただけたら幸いです。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Even Realities

Even Realitiesは、日常に自然に溶け込むウェアラブル技術を通じて、スマートグラスの可能性を広げてきました。最新モデル「Even G2」は、軽量で洗練されたデザインと高性能ディスプレイを兼ね備え、情報を視界にさりげなく重ねる新しい体験を提供します。

特別企画「∞ mugen」では、XRを“特別”から“日常”へと拡張する体験を通じて、日常とビジネスにおける、より実践的なXR活用の可能性を提示します。

PICO

昨今のMR技術とトラッキング技術の進化は、現実とバーチャルの境界をなくし、日常の体験をかつてないほど拡張し続けています。

PICOは特別企画「∞mugen」を通じて、「PICO 4 Ultra」と「PICO Motion Tracker」が切り拓く、手軽で没入感の高い次世代のXRエコシステムを提示します。

多様なパートナー企業の皆さまとともに、全く新しい自己表現とXRの未来を体感できる場をお届けします。

■ 今後の発表について

今後も「∞ mugen」では、国内外のXRデバイスメーカーをはじめ、XRの未来を切り拓く企業の参画を順次発表予定です。また、参画企業のカンファレンス登壇情報もお伝えしていきます。

XRが“特別”から“日常”へと変わる、その転換点を、ぜひ会場で体感してください。

詳細を見る :https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp/about/mugen.html

開催概要

国内外のXRデバイスメーカーが集まる“体験×情報発信”エリア

名称：【第6回 XR・メタバース総合展 夏】特別企画「∞ mugen」

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト西展示棟

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp.html

■ RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 XR・メタバース総合展 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：xr-expo.jp@rxglobal.com