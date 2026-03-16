SUSHI TOP MARKETING、セブン銀行、セブン・カードサービス、電通グループとともに、ATM×AI-OCR×NFTを活用した次世代販促モデルのPoCを開始

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永 大輔、以下「当社」）は、株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明、以下「セブン銀行」）、株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋、以下「セブン・カードサービス」）、株式会社電通グループ（本社：東京都港区、代表執行役 社長 グローバルCEO：五十嵐 博）のグループ横断R&D組織「電通イノベーションイニシアティブ」（以下「DII」）とともに、ATMにおける行動データと店頭の購買体験をAI-OCRとNFTで連携させ、点在していた顧客接点を横断的に捉えるための次世代販促モデルのPoCとして、販促キャンペーン「集めよう！森の戦士ボノロンデジタルラリー！」を2026年3月16日（月）より開始します。

レシートに基づく購買データを起点に生活者の行動傾向を分析し、メーカーの販促施策への活用にとどまらず、地域回遊や観光連動など幅広い応用も見据えながら、マーケティング基盤としての有効性を検証していきます。

キャンペーン開催の背景

近年、ブロックチェーン上で発行されるNFTは、唯一性をもつデジタル資産として注目されるとともに、企業がプロモーションを行う際に、個人情報を取得せずに顧客との接点を創出し、コミュニケーションを設計できる手段としても期待が高まっています。

当社とセブン銀行は、2025年9月よりNFTを活用した企業向けマーケティングソリューションの開発・推進を目的に業務提携を開始しました。これまで、セブン銀行ATMにおける交通系電子マネーチャージに伴うNFT配布の取り組みに当社技術を提供し、多くの利用者の皆さまにご好評をいただいています。

また、全国に展開するセブン銀行ATMが持つ生活者接点を、リアルとデジタルをつなぐ起点として活用し、各社の強みを掛け合わせることで、新たな販促モデルの構築を目指します。

今回、このプラットフォームと、セブン・カードサービスが発行する、全国約150万店以上で利用できる電子マネー「nanaco」を組み合わせ、ATMでの「nanacoチャージ」と店舗での「nanaco支払い」を当社のNFT技術でシームレスにつなぐ、新たなマーケティングモデルを構築しました。

提供ソリューションの特徴

本取り組みにおいて当社は、主に以下の技術により、生活者の「体験」と「購買」をデジタル上で結びつけます。

1）セブン銀行ATMを起点としたNFT配布技術

セブン銀行 ATM では、nanaco チャージ等の取引後に QR コード付きレシートを発行し、NFT を配布する仕組みを提供しています。これにより、ATM という生活動線上の接点を販促メディア化し、購買行動につなげることが可能になります。

2）SUSHI TOP OCR：レシートから購買証明を自動判定（特許出願中）

店頭での購買行動を正確に把握・判定する、自社開発のAI-OCR技術です。

購買証明の自動判定：レシート画像から対象商品の購入・金額・決済手段をAIが自動判定

- NFTの自動発行：購買内容に応じたNFTを自動発行（出し分けも可能）- 不正利用検知：画像生成AIによる偽造や同一レシートの再提出などの不正を検知- データ分析：店舗別・日付別・時間帯別などの購買データ蓄積と分析レポート出力

これらの技術により、生活者の "体験 → 購買 → NFT取得" の一連の行動をデジタル上で記録し、施策効果の可視化やLTV施策につなげることができます。

キャンペーンの内容について

本キャンペーンでは、セブン銀行ＡＴＭと店舗での購買体験を通じて、『森の戦士ボノロン』（以下、「ボノロン」）の限定NFTスタンプを集める体験型デジタルスタンプラリーを実施します。獲得できるボノロンのNFTはいずれも、本キャンペーンでしか手に入れられない、希少性の高いデザインです。

具体的にはセブン銀行ＡＴＭでの電子マネー「nanaco」のチャージと、セブン-イレブンでのnanacoを使った対象商品のお買い物で、それぞれ限定ボノロンのNFTスタンプを進呈します。2種類のボノロンNFTスタンプを集めた方には、先着でデジタルギフト券を進呈します。実施エリアは全国のセブン銀行ＡＴＭ、全国のセブン-イレブンです。本キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。

【ニュースリリース限定：NFTプレゼントのご案内】

本ニュースリリースをご覧になった方だけに、NFTの世界をより身近に感じていただけるよう、オリジナルデザインの「ニュースリリース限定NFT」をプレゼントします。以下の取得URLまたはQRコードより、どなたでも簡単に取得いただけます。ぜひこの機会に、唯一無二のデジタル資産であるNFTを手に入れ、新しいデジタル体験をお楽しみください。

配布期間： 2026年3月16日（月）～2026年3月29日（日）

【ご参考】

■株式会社セブン銀行（https://www.sevenbank.co.jp/(https://www.sevenbank.co.jp/)）

セブン銀行は、「近くて便利」「信頼と安心」を実現する独自金融サービスを提供しています。日本全国を網羅する28,000台以上のＡＴＭは、セブン‐イレブンをはじめとするセブン＆アイグループの各店舗に加え、商業施設や観光地、空港や駅などにも展開し、お客さまの多様なニーズにお応えしています。

■株式会社セブン・カードサービス（https://www.7card.co.jp/company/(https://www.7card.co.jp/company/)）

電子マネー「nanaco」、クレジットカード「セブンカード・プラス」を中心に、流通小売業を基盤とした、日常の暮らしに寄り添う決済サービスを提供しています。

■株式会社電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ (https://innovation.dentsu.com/(https://innovation.dentsu.com/))

DIIは、電通グループ全体のR&Dを推進する社内組織です。また、株式会社電通、株式会社電通総研（旧：株式会社電通国際情報サービス）、株式会社セプテーニ・インキュベートの3社との共同で、Web3領域における新しいビジネスの研究および実践を行うグループ横断組織「web3 club(TM)（ウェブスリークラブ）」を組成しています。「web3 club(TM)」発足の詳細は以下リリースをご覧ください。

URL：https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/000804.html

■『森の戦士ボノロン』について

セブン銀行は豊かな社会と地球の未来に貢献する取組みの一環として、2005年6月より親子のコミュニケーションを応援するための読み聞かせ絵本『森の戦士ボノロン』の発行・無料配布に協賛・協力をしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92249/table/146_1_1a41925b977b568ae34ca9c5879e026b.jpg?v=202603161051 ]

※SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、企業のNFTマーケティングを支援する会社です。アカウントレスでNFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立しています。

以上

【リリースに関する問い合わせ先】

SUSHI TOP MARKETING株式会社

Email：sales@sushitopmarketing.com