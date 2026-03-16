スタイリッシュなデザインと実用性！「サラヤ ノータッチハンドソープディスペンサー」を新発売

サラヤ株式会社

「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」は、インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインでグッドデザイン賞を受賞。自社工場製造による徹底した品質管理と、詰め替えやすさや視認性を考えた広口ボトル。そして、丸ごと洗える防水仕様を採用するなど、生活に寄り添った使いやすさと品質を実現しました。



1952年創業当初、戦後間もない日本で赤痢などの伝染病が流行する中、日本初の"薬用手洗い石けん液"と"石けん液容器"を開発・事業化。現在では、食品衛生や公衆衛生、そして医療や福祉といったプロの現場から一般家庭まで、多くの人々の感染予防に貢献してきました。

今回発売するディスペンサーは、非接触式でセンサーによって吐出される仕様のため、直接触れることによる交差汚染のリスクを低減し、常に清潔な手洗いが可能です。日本のみならず世界の衛生環境の向上に貢献し、プロの現場で選ばれてきたサラヤが培ってきた知見をもとに開発した、「ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を通して、ワンランク上の手洗い習慣を提案します。

【商品特徴】

・自社工場製造による徹底した品質管理

・サラヤの複数薬液に対応

・つめかえ簡単な広口ボトルタイプ

・グッドデザイン賞受賞のスタイリッシュなデザイン性

置き場所を選ばないコンパクトかつ清潔感のある形状とカラーでインテリアに馴染むシンプルデザイン

インテリア性を高めるため液剤全てを見せず、最後の残液は視認可能

・丸ごと洗える高い防水仕様（IPX6相当）

ボトルが取り外し可能で詰替え簡単、汚れ防止＆防水アップ

・リチウムイオン電池不使用で単4電池４本（ニッケル水素充電池も使用可能）

・泡吐出量は、2段階切替が可能

標準（約1.6ｍL）⇌少なめ（約0.8ｍL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/151_1_703077ceb915185963eb5c87904fa233.jpg?v=202603161051 ]

対象薬液一覧はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d56238-151-25ed1d62e36aa0e72435890c36eaa594.pdf【サラヤ株式会社について】

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。