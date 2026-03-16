【月次レポート】2026年2月、ゲーミングPCの相場価格は落ち着いたのか？｜国内最大級のBTO検索サイト『gg』が独自調査

ゲーミングPCの相場価格動向レポートを公開

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg(https://good-gamers.jp/)』は、2026年2月におけるゲーミングPC（BTO）相場価格の値動きをまとめた月次レポートを公開しました。

『gg』が提供する「ゲーミングPC相場チェックツール(https://good-gamers.jp/market/)」では、BTOを主要パーツであるGPUを基準に、エントリー／ミドル／ハイエンドの3つの性能帯に分類しています。その上で、下記3つの粒度で、ゲーミングPCの価格動向を確認できる仕組みとなっています。

・性能帯別（エントリー / ミドル / ハイエンド）

・搭載GPU別

・搭載構成（GPU＋CPU）別

※相場価格は『gg』に掲載されているBTOの価格データをもとに、中央値を算出しています。

【2月市況の総括】1月の上昇基調から一転、全体相場は「安定期」へ

2月のゲーミングPC相場は、昨年11月から続いていた「じわじわとした値上がり」が「エントリー」「ミドル」帯でようやく収まり、大きな変動が見られない「無風」の状態となりました。「ハイエンドクラス」に関してのみ「+3.3%」の価格上昇が見られていますが、前月の値上がり幅が「+14.8%」だったことを考えると、1月までの上昇基調にブレーキがかかっている兆しが見えます。

しかし、あくまでも値上がりが収まっただけであり、「価格が高い水準で止まった」という見方もできます。メモリ価格の急騰から始まった今回の値上がりは、GPU等、その他のパーツにまで影響が及んでいます。相場のベースラインそのものが一段押し上げられた形で硬直したのが2月の相場感でした。

購入を検討されている方にとっては、安値を待つのが難しい「高値安定期」に入ったと言えます。今後は3月の決算・新生活セールで、この高止まりした相場からどれだけ実質的な還元が行われるかが、最大の注目ポイントとなるでしょう。

（合同会社気づけば 代表コメント｜ 福田貫太）

■性能帯別の相場価格サマリー

エントリークラス

2月1日時点 ：244,139円

2月28日時点：241,580円（-2,559円 -1.1%）

搭載GPU：RTX 5060(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-8gb/)、RTX 5050(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5050-8gb/)、RTX 4060 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-4060-ti-8gb/)、RTX 3050(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-3050-6gb/)、RX 9060 XT(8GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9060-xt-8gb/)、RX 7600(https://good-gamers.jp/desktops/rx-7600-8gb/)

ミドルクラス

2月1日時点 ：344,480円

2月28日時点：343,980円（-500円 -0.2%）

搭載GPU：RTX 5070(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-12gb/)、RTX 5060 Ti(8GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-8gb/)、RTX 5060 Ti(16GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5060-ti-16gb/)、RTX 4070 SUPER(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-4070-super-12gb/)、RX 9070(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9070-16gb/)、RX 9060 XT(16GB)(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9060-xt-16gb/)、RX 7800 XT(https://good-gamers.jp/desktops/rx-7800-xt-16gb/)

ハイエンドクラス

2月1日時点 ：509,480円

2月28日時点：526,800円（+17,320円 +3.3%）

搭載GPU：RTX 5090(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5090-32gb/)、RTX 5080(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5080-16gb/)、RTX 5070 Ti(https://good-gamers.jp/desktops/rtx-5070-ti-16gb/)、RX 9070 XT(https://good-gamers.jp/desktops/rx-9070-xt-16gb/)

■ 構成（GPU＋CPU）別の価格変動詳細

gg内で最も検索されている人気構成 TOP3の相場価格変動[表: https://prtimes.jp/data/corp/134073/table/38_1_c717be2b3df6205a0dff0b5884568cee.jpg?v=202603161051 ]

1位: RTX 5060 (8GB) x Ryzen 7 5700X

2月『gg』上で最も注目された本構成は、1ヶ月間相場価格221,715円で完全に横ばいとなりました。エントリー帯のコスパの良い構成として、価格が非常に安定しています。

2位: RTX 5070 Ti (16GB) x Ryzen 7 9800X3D

2026年1月5日に平均価格428,930円だったこちらの構成は、2月末で501,800円と、今年に入って大幅な値上がりを見せています。

2月初めと比較しても+10%の値上がりを見せており、ハイエンド帯の値上がりは止まることを知りません。

3位: RTX 5070 (12GB) x Ryzen 7 7800X3D

1月は動きの見られなかったこちらの人気構成ですが、2月中旬から大きな価格変動が見られました。

月初と月末で変動率を比較すると＋9%の値上がりとなっており、ミドル帯の構成にも関わらず価格の上昇が続くのは、需要の高さからくるものだと考えられます。

※本データは、各時点で在庫のあるBTOパソコンを対象に算出しています。そのため、特定メーカーで在庫切れや販売停止が発生した場合、一時的に相場価格が大きく変動して見えることがあります。あくまでも参考値としてご覧ください。

ggについて

「goodな選択を、すべてのgamerに。」

2025年10月に誕生した、ゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトです。

価格・GPU・CPU・メモリ・ストレージなど細かな条件で絞り込み、自身に最適な1台を探すことができます。

ゲーミングPCの価格は、市場環境や在庫状況によって大きく変動するため、購入を検討する際には、最新の相場を継続的に確認することが重要となります。

『gg』では今後も、ゲーミングPC市場の動向を定期的に発信していく予定です。

サイトURL：https://good-gamers.jp/

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