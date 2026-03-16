KINUJO、美容師と共同開発し矯正アイロン市場に初参入「KINUJO Sapphire Straight Pro」誕生 2026年3月23日（月）発売開始

株式会社KINUJO

株式会社KINUJO（キヌージョ、本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田智章）は、ブランド初となるサロン向け縮毛矯正アイロン「KINUJO Sapphire Straight Pro（サファイアストレートプロ）」を2026年３月23日（月）より、美容サロン専売品として発売いたします。本製品は、KINUJOとして初めて縮毛矯正アイロンの領域に参入する新商品であり、あわせてブランドとして初めて、従来のシルクプレート(R)とは異なる独自プレート「サファイアプレート」を採用したモデルです。美容師視点での開発を軸に、縮毛矯正施術に求められる矯正力・操作性・髪のツヤに着目し、教育現場や日々のサロンワークにおける再現性まで見据えて設計された一台です。

■開発背景

KINUJOはこれまで、シルクプレート(R)を採用したヘアアイロンを通じて、髪のうるおいを守りながらスタイリングできる価値を提案してきました。一方で、縮毛矯正施術においては、単に保湿するだけでなく、髪の状態に応じて熱と水分を適切にコントロールし、しっかりとクセを伸ばすための矯正力が求められます。そこでKINUJOは今回、ブランドとして初めて縮毛矯正アイロンの領域に参入。従来のシルクプレート(R)とは異なるアプローチとして、縮毛矯正に特化した独自プレート「サファイアプレート」を新たに開発しました。

開発にあたっては、実際にサロン現場で活躍する美容師が共同開発者として参画。縮毛矯正施術に求められる矯正力、操作性、髪のツヤ、そして誰が使っても仕上がりを揃えやすい再現性までを見据え、教育現場や日々のサロンワークにも寄り添うプロ向けアイロンとして設計しました。

■共同開発者コメント

＜株式会社COA 代表 青木大地氏＞

縮毛矯正は真っすぐにするだけでなく、柔らかさや自然なフォルムを作ることが大切だと考えています。そのためには、必要以上に高温に頼らず、安定した温度で均一に熱を入れられることが重要。このアイロンはプレートや温度制御にこだわり、誰が使ってもブレの少ない仕上がりを目指して開発しました。技術の個人差を減らし、サロンワーク全体のクオリティを底上げできる一本だと思います。

<profile>

銀座170坪の旗艦店をはじめグループ6店舗を展開し、売上3年連続日本一を達成。カミカリスマ受賞。自社ブランド「COA PLUS」は国内外へ展開し、独自カリキュラムで全国に技術と教育を発信。経営者であり現役美容師としても活躍し、ヘアショーやセミナー、TV・CM出演、商品開発協力など多方面で活動している。

インスタURL：https://www.instagram.com/daichiaoki99coa/

＜株式会社III （スリー）代表 寺村優太氏＞

このアイロン開発で大切にしたのは、「同サロンのスタッフであれば誰がやっても縮毛矯正を同じクオリティに近づけられる」という考え方です。薬剤と熱を使う繊細な施術だからこそ、感覚や経験に頼らない設計を目指しました。薄いプレートによる操作性と、先端までムラのない温度安定。さらにカウント機能で施術スピードを共有し、アシスタントが入ってもクオリティを揃えられるようにしています。

<profile>

現役美容師として活躍しながら、美容業界の「教育」「働き方」「所得」の課題解決に取り組む。VR教育事業を全国展開し、著書『美髪のルール』を出版。現場で培った技術理論と再現性を軸に、美容師視点とユーザー視点を融合した製品監修を行っている。

インスタURL：https://www.instagram.com/trmryt/

＜ COA表参道店長 ゆうだい氏＞

縮毛矯正は、薬剤とアイロンの繊細なコントロールが求められる施術です。このアイロンは温度復帰が非常に早く、根元から毛先まで均一な熱で入れられるため、入れ直しが少なく安定した仕上がりを作れます。

さらに音によるカウントで施術のペースを共有でき、アシスタント教育にも有効。細いプレートで産毛や顔まわりも挟みやすく、短い髪でも自然な丸みを残したストレートが作りやすい点も大きな魅力です。

<profile>

COA史上最年少22歳でスタイリストデビューし、現在は最年少幹部として活躍。教育責任者としてサロン教育を統括し、業界初のVR教育カリキュラム責任者も務める。全国の美容専門学校で講師・講演活動を行い、2024年カットコンテスト全国優勝、2025年都大会審査員。業界誌掲載や商品監修など幅広く活動し、有名アイドルも多数担当。

インスタURL：https://www.instagram.com/yudai_bob_/

■製品特長

・縮毛矯正に特化した独自プレート「サファイアプレート」

「KINUJO Sapphire Straight Pro」には、縮毛矯正施術のために開発した独自プレート「サファイアプレート」を搭載。摩擦抵抗を抑えることでキューティクルへの負担に配慮し、サファイアプレート加工なしと比較して、毛髪への負担抵抗（引張伸び）を約50％軽減※1しました。しっかりとクセを伸ばすための矯正力を備えながら、髪のやわらかさやツヤ感も追求し、縮毛矯正に求められる仕上がりの美しさと扱いやすさを支えます。

※1自社調べ。試験機関：新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター。サファイアプレート加工ありと加工なしで髪サンプルの負担抵抗を計測。

・熱・水分をコントロールし、高い矯正力を実現

「KINUJO Sapphire Straight Pro」は、水分活性と脱水効率に着目した設計により、髪内部の水分バランスを整えながら均一に熱を伝えることで、高い矯正力を実現しました。サファイアプレート加工なしと比較して脱水効率を約3.5％※2高め、余分な水分を効率よくコントロール。根元から毛先までムラなく熱が行き渡ることで、強いクセ毛でもしっかり伸ばし、美しいストレートへ導きます。

※2 自社調べ。新潟県工業技術総合研究所素材応用技術支援センター。サファイアプレート加工ありと加工なしで、髪サンプルを180℃設定で根元から毛先までスルーした後の水分減少率を比較

・根元までアプローチしやすいプレート設計と約24mmの最適幅

「KINUJO Sapphire Straight Pro」は、産毛や生え際、根元付近までしっかりアプローチしやすいプレート設計を採用。根元ギリギリから使いやすい形状により、根元から毛先まで隙のない、均一な仕上がりをサポートします。さらに、プレート幅は約24mmに設計。持ちかえず、顔まわりやもみあげなどの細かな部分にも対応しやすく、1台で幅広い施術に活躍します。しっかり挟める長さも確保することで、操作性と施術効率の両立を目指しました。

・アシスタント教育や仕上がりの統一を支える「カウント機能」

本商品には、アシスタント教育や仕上がりの均一化をサポートする「カウント機能」を搭載。1秒ごとに音でプレス時間を知らせることで、髪の長さや部位に応じた施術時間を明確に共有・指示しやすくし、施術者ごとのばらつきを抑えます。感覚や経験だけに頼りがちな縮毛矯正施術において、サロン全体でクオリティを揃えやすくする、美容師視点ならではの機能です。なお、音はON／OFFの切り替えが可能です。

・専用ヒーター構造で、縮毛矯正からスタイリングまでムラのない仕上がりへ

本商品は、専用ヒーター構造により、縮毛矯正からスタイリングまでムラのない美しい仕上がりをサポートします。高速立ち上がりで使用開始までの待ち時間を抑え、180℃まで約21秒で到達。さらに、素早い温度リカバリー性能により、連続施術時にも熱ムラや温度ブレを抑え、安定した施術を支えます。

■製品概要

〇製品名：KINUJO Sapphire Straight Pro

〇発売日：3月23日（月）

〇価格：33,000円（税込）

〇販売場所：美容サロン専売品

〇URL：https://kinujo.jp/prost_sapphire

■KINUJOについて

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに“美を彩る”企業を目指しています。すべての人の‟内面の美“を開花させるというフィロソフィーのもと、使う人の快適性と高機能を両立させる妥協のない製品創りを自負しております。2012年の創業以来、一貫した理念を貫き“ヘアケア家電のパイオニア”としてこれからも美容家電業界に貢献して参ります。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/