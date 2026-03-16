株式会社PANDORA、VTuberの次世代概念「XTuber(R)︎」および「クロスチューバー(R)︎」を商標登録

株式会社PANDORA

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下PANDORA）は、バーチャル（VTuber）とリアル（生身の身体）の垣根を越えて活動する次世代型タレントの総称「XTuber(R)︎」（登録第7013107号）およびその日本語読みである「クロスチューバー(R)︎」（登録第7013108号）を商標登録いたしました。（区分：第9類、第35類、第41類、第42類、第43類）

「XTuber(R)︎」とは

XTuber(R)︎とは、バーチャル（VTuber）とリアル（生身の身体）の垣根を越え、「唯一無二のオリジナル」として活動する次世代型タレントの総称です。

VTuberは見た目や年齢に縛られることなく、技術の進化とともに表現の幅を広げてきました。一方で、従来のVTuberカルチャーには「中の人を見せない」という暗黙の前提が存在していました。

PANDORAはこの構造に着目し、バーチャルとリアルを対立させるのではなく、両者を横断する新しいタレントのあり方として「XTuber(R)︎」という概念を提唱しています。

XTuber(R)︎は、バーチャル（VTuber）とリアルの身体性や経験の双方を表現の領域として捉え、従来の枠組みにとらわれない形で活動するタレントです。バーチャルとリアルを越境しながら活動することで、現実世界だけでは達成できない表現やキャラクター性を拡張し、より自由度の高いエンターテインメントを生み出すことを可能にします。

また、バーチャルとしての活動を“もう一つの人生（セカンドライフ）”と位置づけ、タレントにとって長期的なキャリア形成を見据えた新しいエンターテインメントIPの創出を目指します。PANDORAは「XTuber(R)︎」の概念を通じてVTuber文化の次の進化形となる新たな市場の開拓を推進していきます。

商標登録の背景

近年、VTuberをはじめとするバーチャル表現者の市場は急速に拡大し、国内外において多くのクリエイターや企業が参入しています。その一方で、バーチャルとリアルの双方を横断して活動する表現者に対する明確な定義や社会的な位置づけは、業界全体としていまだ確立されていないのが現状です。

こうした状況のもと、PANDORAではバーチャルとリアルを融合した独自の人材育成・タレント支援を行う中で、「XTuber(R)︎」という概念を体系化するに至りました。この新しい表現領域の普及とブランド価値の確立を目的として、「XTuber(R)︎」の商標を取得いたしました。

なお、「クロスチューバー(R)︎」は「XTuber(R)︎」の日本語読みとして、普及・認知の両面を担保することを目的に併せて登録いたしました。

誰もがXTuberを目指せる舞台へ

PANDORAは「世界で最も多くのタレントをXTuber(R)︎へと導く企業」をビジョンに掲げ、次世代の表現者が直面しがちな「コスト」「技術」「活動環境」といった参入障壁を解消する新たなスキームとして「人類羽化計画: Project YOHANE」を構築しました。

これにより、経験や資金面に不安を抱える方でも、安心してXTuberとしての活動をスタートできる環境を実現しています。

人類羽化計画: Project YOHANE とは｜

「人類羽化計画: Project YOHANE」は、これまでタレント向けに展開してきた人類羽化計画の思想と育成ノウハウを基盤に、共通Vモデル「代羽ウカ（よはね・うか）」を軸として一般参加者にも開かれた新プロジェクトです。

人類羽化計画は、Vライバー活動における初期の費用や技術的ハードルを取り払い、配信活動を通じた収益化までを伴走型で支援するプログラムとして、2025年に始動しました。

これまで主にタレントを対象に展開してきましたが、Vライバー市場の拡大と個人活動者の増加を背景に、より多くの人が挑戦できる新たな形として2026年2月2日にProject YOHANEを展開。

未経験者を含む一般参加者も対象とし、V活動への意欲や可能性を重視したオーディション選考を行なっております。

選考方法は、応募内容による書類審査およびオンライン面接を行なっており、選考を通過した方のみが「人類羽化計画: Project YOHANE」へ参加可能となります。

※オーディションは定員数に達し次第終了となります。

本プロジェクトでは、PANDORAがこれまで培ってきた育成・運用ノウハウを活かし、選考制・サポート制を採用したオープン型プログラムとして再設計。参加者一人ひとりの活動状況に応じた支援を行うことで、安心してV活動をスタートできる環境を提供します。

▼オーディション概要

【対象者】

・18歳以上

・性別不問

・配信経験不問

・顔出し不要

※Vライバー活動に興味があり、継続的に取り組む意欲のある方を対象としています。

【参加費】

・参加費：無料

【オーディションの流れ】（約1ヶ月）

一次選考 書類審査

二次選考 オンライン面接

合否発表 合格者にのみメールで通知

【合格後の流れ】（約1ヶ月）

Discordコミュニティへ招待

↓

活動プロフィールの確定

↓

配信アカウント開設

↓

配信機材揃い次第、活動開始

【募集人数】

定員制

※募集枠が埋まり次第、受付を終了いたします。

【応募方法】

下記応募フォームより必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。

人類羽化計画応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq-iZbrWyk__58IXyUOlSZ4x2GLI1xeKH5dD_yjzhg9jaGQ/viewform

株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ 、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

PANDORA広報担当：contact@pndr.jp