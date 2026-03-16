自社の取り組みの“裏側”を「社会に共有できる資産」へ。ストーリーメディア『USME（アスメ）』をリリース

株式会社mooo-up

2026年3月16日

株式会社mooo-up

株式会社mooo-up（本社：東京都墨田区）は、企業や個人の取り組みの背景を編集し社会へ伝えるストーリーメディア「USME（アスメ）」をリリースしました。

USMEは、企業のCSR活動や社会的取り組み、地域での実践などを取材し、「なぜその行動が生まれたのか」という背景や意思決定の文脈とともに紹介するメディアです。

近年、企業のCSR活動や社会的取り組みは増えています。こうした取り組みはニュースや広報発信を通じて社会に伝えられていますが、その行動が生まれた背景や意思決定のプロセスまで詳しく共有される機会は多くありません。

USMEでは、企業や個人の取り組みを紹介するとともに、行動の背景や試行錯誤の過程も整理し、「社会につながる物語」として共有することを目指しています。

■USME公式サイト

https://usme-media.com/

企業の取り組みは「結果だけ」が伝わっている

本来、企業の取り組みは、課題の認識から始まり、社内での議論や試行錯誤を経て、継続的な改善へとつながるプロセスの中で生まれています。

ニュースでは、取り組みの結果や出来事が社会に広く伝えられます。

一方で、その行動が生まれた背景や意思決定の過程まで共有される機会は多くありません。

企業の取り組みには、例えば次のようなプロセスがあります。

- 課題認識↓- 社内での議論↓- 試行錯誤↓- 継続的な改善

こうした行動の文脈を整理して伝えることで、取り組みの意味や学びがより多くの人に共有される可能性があります。

USMEとは

USMEは、企業や個人の取り組みを取材や編集を通して整理し、行動の背景や意思決定の文脈とともに記事として発信するストーリーメディアです。

企業や個人の取り組みを、出来事として紹介するだけでなく、その背景にある課題認識や試行錯誤の過程にも目を向け、「社会につながる物語」として共有することを目的としています。

社会（US）と自分（ME）をつなぐ

USMEという名前には社会（US）と自分（ME）をつなぐという意味が込められています。

誰かの取り組みを知った人が「これなら自分にもできそう」と感じることで、新しい行動が生まれる。

USMEは、そうした小さな行動の連鎖が生まれる場所を目指しています。

企業の取り組みを「社会に共有できる資産」に

USMEの記事は、企業や個人の取り組みをニュースとして紹介するだけでなく、その行動が生まれた背景や意思決定の文脈まで整理した記録型コンテンツとして残ります。

そのため、掲載された記事は

- CSR / ESG活動の透明性のある共有- ステークホルダーへの社外説明コンテンツ- 企業の価値観を伝える採用ブランディング- 理念浸透のための社内共有コンテンツ

など、さまざまな場面で活用することができます。

企業の取り組みを言葉として整理することで、行動の意味や価値がより多くの人に伝わることを目指しています。

代表コメント

「企業や個人の取り組みには、必ず『なぜそれをやろうと思ったのか』という背景があります。私自身、デザイナーとしてさまざまな企業の制作に関わる中で、行動の背景まで伝われば、もっと多くの人のヒントになり、その企業を応援したくなる人も増えるのではないかと感じる場面が何度もありました。 誰かの取り組みを知った人が『これなら自分にもできそう』と感じ、新しい一歩を選ぶ。きっかけは小さくても、続けることでそれは社会を少しずつ前に進める力になります。USMEが、そんなやさしい行動の連鎖が生まれる場になればと願っています。」

今後の展開と掲載申し込みについて

本日よりUSMEを公開し、今後は先行して取材を行った企業・個人のストーリーを順次配信する予定です。

また、一般の企業・団体・個人様からの掲載申し込みは【2026年4月1日】より受付を開始いたします。掲載にあたっては、編集方針に基づき「取り組みの背景」「継続性」「社会への共有価値」などを確認させていただきます。

受付開始に先立ち、掲載に関する事前のご相談やお問い合わせも承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

掲載に関するお問い合わせはこちら :https://usme-media.com/contact-list/contact/

USMEが目指す社会

USMEが目指すのは「やさしい行動をすることが特別ではなくなる社会」です。

企業や個人の取り組みは、ニュースとして一時的に消費されるのではなく、背景や文脈とともに共有されることで、次の行動のきっかけになります。

誰かの取り組みを知った人が「これなら自分にもできそう」と感じ、新しい一歩を選ぶ。

USMEは、そうした行動の連鎖が生まれる場をつくることを目指しています。

公式キャラクター「メイちゃん」

USMEのキャラクター「メイちゃん」はケープペンギンがモデル。

小さな一歩でも着実に前へ進む姿は、USMEの理念「小さな一歩を未来につなぐ」を象徴しています。

公式サイト/SNS

USME公式サイト：https://usme-media.com/

Instagram：https://www.instagram.com/usme_media.official

X：https://x.com/usme_official

会社概要

会社名

株式会社mooo-up

所在地

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14F

会社HP

https://mooo-up.com/

事業内容

◼︎各種印刷物・広告の企画、デザイン、制作、施工、印刷

◼︎ホームページの企画、デザイン、制作、運営および保守

◼︎ソフトウェア・アプリケーションの企画、開発、販売、運営及び保守

◼︎展示会の出展ブースデザイン／ブース施工

◼︎各種映像コンテンツの企画、撮影、編集および制作

◼︎広告およびマーケティング業務

◼︎グッズの企画、デザイン、制作、販売

◼︎保護猫に関する事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社mooo-up 広報担当

お問い合わせはこちら(https://usme-media.com/contact-list/contact/)

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