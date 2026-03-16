Aurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）、日本法人「Aurora Mobile株式会社」を設立

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーのグローバルプロバイダーであるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG、以下Aurora Mobile）は、本日、日本法人「Aurora Mobile株式会社」を正式に設立したことを発表いたしました。これにより、同社の主力プラットフォーム「EngageLab」を日本市場へ直接提供する体制を構築しました。

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日本市場における背景

日本企業では、

・ 深刻な労働力不足

・ 顧客接点の多様化

・ ROIの可視化要求

・ セキュリティ強化ニーズ

といった課題が顕在化しています。

Aurora Mobile株式会社は、顧客データ・チャネル・サポート業務の分断を解消し、マーケティングからカスタマーサポート、認証・セキュリティまでを統合する「フルジャーニーAIエンゲージメントエコシステム」を提供します。

3つの主要ソリューション

1. オムニチャネルマーケティング基盤「EngageLab」

AppPush、WebPush、Email、SMS、WhatsAppを統合。

ミリ秒単位で数十億件規模の通知配信が可能。

・ ビジュアルジャーニービルダー

・ AIによる最適配信時間アルゴリズム

・ 業界標準比1.4倍のAppPush配信成功率

受動的な通知配信から「対話型セリング」への転換を実現します。

2. AIカスタマーサポート「LiveDesk」

AIエージェントが最大90%の問い合わせを自動処理。

運用コストを最大70%削減。

人間オペレーターとのシームレスなハンドオフ機能により、品質を維持しながら効率化を実現します。

3. フリクションレス認証・セキュリティ

・ Silent Authによるストレスフリー認証

・ 成功率99%のOTP

・ AI駆動型CAPTCHA

セキュリティ強化とUX向上を両立します。

CEOコメント

Aurora Mobile創業者兼CEOのChris Loは次のように述べています。

「日本は品質と安定性を重視する成熟市場です。当社がグローバルで培ったAIインフラとオムニチャネル技術を日本企業の成長に貢献できることを大変光栄に思います。Aurora Mobile株式会社を通じて、企業のデジタル顧客体験の高度化と運用効率の最大化を支援してまいります。」

日本法人概要

会社名：Aurora Mobile株式会社

所在地：東京都中央区京橋三丁目1番1号東京スクエアガーデン14F

事業内容：AI統合型顧客エンゲージメントソリューションの提供

Aurora Mobileについて

Aurora Mobile Limitedは2011年設立。NASDAQ上場企業として、グローバル企業向けにオムニチャネルエンゲージメント、AIマーケティング、AIカスタマーサポート、アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAI基盤「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

詳細は以下をご覧ください：https://www.aurora-mobile.com

メディアお問い合わせ先：

marketing@aurora-mobile.com