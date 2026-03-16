転職のミスマッチを減らす「おためし転職」情報メディアを公開

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都）は、転職前に企業や仕事内容を体験できる「おためし転職」に関する情報を発信するメディア「おためし転職メディア」を公開しました。

近年、転職市場の活性化が進む一方で、入社後のミスマッチや早期離職が社会的な課題となっています。求人情報や面接だけでは、実際の仕事内容や職場の雰囲気を十分に理解することが難しいケースも多く、転職後に「想像していた仕事と違った」と感じる人も少なくありません。

こうした課題を背景に、フィシルコム株式会社は、転職前に仕事を体験できる「おためし転職」という新しい考え方に着目し、その情報を体系的にまとめた専門メディアを公開しました。

本メディアでは、

・おためし転職の仕組みや活用方法

・実際の体験談や事例紹介

・転職前に企業や業務を知るためのノウハウ

・おためし転職が可能なサービスや取り組みの紹介

など、転職前に企業理解を深めるための情報を発信していきます。

フィシルコム株式会社では、本メディアを通じて「転職のミスマッチを減らす社会」を目指し、求職者と企業双方にとってより良いマッチングを実現するための情報発信を続けていきます。

■メディアURL

https://otame4.work/media

【会社概要】

会社名：フィシルコム株式会社

所在地：東京都

URL：https://www.ficilcom.jp/ja

フィシルコム株式会社は、インターネットメディアやデジタルサービスの企画・開発・運営を通じて、新しい働き方や情報のあり方を提案しています。