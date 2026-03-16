ジェイリース×リモデラ「入居時チェック・ AI退去立会」付保証商品を共同開発

REMODELA株式会社

REMODELA株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：福本拓磨、以下「リモデラ」）とジェイリース株式会社（本社：大分県大分市・東京都新宿区、代表取締役社長：中島土、東証プライム：7187、以下「ジェイリース」）は、リモデラが提供する「入居時チェック」および「AI退去立会」を組み込んだ新たな保証商品を共同開発いたしました。

▪️背景・課題

賃貸管理業界では、退去時の原状回復費用をめぐるトラブルや、入居時の物件状態の記録不備

に起因する紛争が依然として大きな課題となっています。国土交通省の『原状回復をめぐるトラ

ブルとガイドライン』が整備される一方、現場では目視による立会いと紙ベースの記録が主流で

あり、担当者の経験や判断に依存する属人的な運用が続いています。また、管理会社の人手不

足も深刻化しており、立会い業務の効率化と品質の標準化が急務となっています。

■ 共同商品の概要

本商品は、ジェイリースの家賃債務保証サービスに、リモデラの以下2つのサービスを付帯するものです。

（1）入居時チェックサービス

入居時の物件状態をスマートフォンで撮影し、記録・データ化します。これらのデータを退去

時の記録と比較することで、退去時の責任範囲を明確化し、公正な原状回復判定の基盤を

構築します。

（2）AI退去立会サービス

AIによる動画解析技術を活用することで、退去時の室内状況を客観的に分析し、傷や汚れを抽出しま

す。さらに、賃借人からの報告内容を踏まえ、国土交通省が制定した『原状回復をめぐるトラ

ブルとガイドライン』・賃貸借契約書・入居年数を総合的に勘案し、費用負担を算出。入居者

の合意を取り付けることで、トラブルを未然に防止します。

■ 導入メリット

■ 両社コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75721/table/21_1_27158babf0c5f1279ddeaef16883d6bb.jpg?v=202603161051 ]

ジェイリース株式会社 業務企画部 課長 林睦也

退去精算の不透明さは保証会社として大きなリスクの一つでした。検討を重ねる中、REMODELA社のAI退去立会に出会い、AIが傷や費用根拠を算出して「誰が見ても同じ結果」に標準化できる点に魅力を感じ、導入を決めました。オーナー様・管理会社様・入居者様の三者が公平性を実感でき、退去時のトラブルが無くなることに期待しています。

REMODELA株式会社 代表取締役 福本拓磨

当社の提供する入居時チェック・AI退去立会の技術を、ジェイリース様の保証商品と組み合わせることで、賃貸管理の現場が抱える退去・入居時のトラブルを根本から解決できると考えています。今後もテクノロジーの力で不動産業界の課題解決に貢献してまいります。

■ 今後の展望

両社は本商品の提供を通じて、賃貸管理業務のDX推進と業界全体のトラブル削減に貢献して

まいります。今後は対応物件数の拡大に加え、AIの判定精度のさらなる向上や、蓄積データを活

用した新たなサービス開発にも取り組んでまいります。

ジェイリース株式会社について

所在地：大分県大分市都町1丁目3番19号 大分中央ビル7階・東京都新宿区西新宿６丁目２２－１

代表取締役社長：中島土

事業内容：保証関連事業〔家賃債務保証、医療費保証、養育費保証〕

ホームページ： https://www.j-lease.jp/

REMODELA株式会社について

所在地：大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル2階

代表取締役：福本拓磨

事業内容：不動産管理業務における業務支援SaaSの運営・開発

URL：https://www.remodela.jp/

■ 本件関するお問い合わせ先

ジェイリース株式会社 業務企画部

E-mail：eigyosuishin@j-lease.jp

REMODELA株式会社 カスタマーサクセス部：新海

Email：support@remodela.jp