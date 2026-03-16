「ビジネスを止めない」信頼のレッツノートが、ついにCopilot+ PCに進化 法人向けレッツノート「SC7」「NC7」「FC7」登場
パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）は、「頑丈」「軽量」「長時間」に加え、AI処理性能が大幅に向上したレッツノート「SC7（12.4型）」「FC7（14.0型）」を2026年4月より発売します。「SC7」「FC7」はインテル(R) Core Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 Intel vPro(R) プラットフォームに対応した、レッツノート初のCopilot+ PCです。また、モバイル性と作業性のベストバランスを追求したレッツノート「NC7（13.3型）」を新たなCopilot+ PCとしてラインアップに加え、2026年秋頃より発売開始予定です。
＜特長＞
1. 追及した「頑丈」で働き方が多様化する中でも安心して持ち運べる
2.「軽量」だから働き方に合わせて画面サイズを選べる
3. 飛躍的に向上した「長時間」駆動に加え、「しながら30分充電(TM)」で作業をしながら隙間時間での高速充電を可能に
4. インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載 Intel vPro(R) プラットフォーム
5. IT管理の工数を低減する、レッツノート独自の「互換性」と「Panasonic PC Control Suite」
複数機種の導入・運用を、単一機種と同等のシンプルさへ
6.「スリムワークサポート」で情報システム部門の工数とコストを削減
[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6656_1_ff5cf078ba7cd1191a2e27189e230351.jpg?v=202603161051 ]
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全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]「ビジネスを止めない」信頼のレッツノートが、ついにCopilot+ PCに進化 法人向けレッツノート「SC7」「NC7」「FC7」登場（2026年3月16日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260316-2
＜関連情報＞
・レッツノート（法人向け）SC 製品ページ
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote/lineup/sc
・レッツノート（法人向け）NC 製品ページ
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote/lineup/nc
・レッツノート（法人向け）FC 製品ページ
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote/lineup/fc
・パナソニック コネクトの法人向けPCサブスクリプションサービス「スリムワークサポート」
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/letsnote/pc-service/sws
・パナソニック コネクト株式会社
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
・パナソニック コネクト Newsroom
https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom
・パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei