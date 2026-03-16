乾燥と粉砕の力で生ゴミの体積を最大8割削減！臭いやコバエの悩みを解決『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』を3月16日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004826

本製品は、乾燥と粉砕の力で生ゴミの体積を7～8割も減少させる自動生ゴミ処理機です。

生ゴミの水分を飛ばすことで、嫌な臭いやコバエの発生をしっかり防ぎます。

使い方は生ゴミを投入してボタンをタッチするだけ。

気になる処理中の排気臭も、内蔵のカートリッジ式活性炭フィルターが強力に吸収します。

お手入れも簡単で、フィルター周辺は水洗いが可能。

セルフクリーニング機能により鋭利なブレード周辺も安全に洗浄できます。

また、処理後の生ゴミは有機肥料として再利用でき、ゴミ出し回数の減少やゴミ袋の節約にも貢献します。

動作音は約40dBと静音設計で、1回あたりの電気代は約19～28円と経済的です。

清潔で快適なキッチンを保ちたい。環境に配慮した暮らしを実現したい。

そんな方におすすめの『3L生ゴミ処理機 カラッと粉砕ゴミへらすん』です。

＜製品特長＞

■乾燥＆粉砕で生ゴミの体積を7～8割減少

■気になる排気臭を吸収するカートリッジ式活性炭フィルター搭載

■ワンタッチの簡単操作

■水洗い可能なパーツとセルフクリーニング機能でお手入れ簡単

■処理した生ゴミは有機肥料として再利用可能

■生活を邪魔しない静音設計（約40dB）

■1回の処理にかかる電気代が約19～28円と経済的

■お住まいの自治体によっては購入助成金制度の対象に

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rzvXr2xMgtk ]

＜仕様＞

・サイズ／幅220×奥行350×高さ305(mm)

・重量／約6.6kｇ

・電源／AC100V 50/60Hz

・定格消費電力／500W

・コード長／1.6m

・モード／標準モード（約4～6時間）、高速モード（約3～4時間）、脱臭モード（約12時間）、洗浄モード（約30分）

・容量／3L

・セット内容／本体（フタ、乾燥トレイ、上部フィルタカバー、活性炭フィルター、エアダクトフィルター、リアフィルタカバー）、電源コード、日本語取扱説明書

・材質／ABS、耐熱強化ガラス

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/03/16

・型番/JAN／NMGS25HWH / 4580060604500

3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」

[販売価格] 36,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004826(https://www.thanko.jp/view/item/000000004826?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004826)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783