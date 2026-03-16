【国内最大級】1,000種類以上の無料Webサイトテンプレートを横断検索！予算を抑えて高品質なサイト制作を実現するポータルサイトを公開

ソラマメワークス

ソラマメワークス（所在地：長崎県諫早市、代表：山中 翔太郎）は、2026年3月16日（月）、国内外の高品質な無料Webサイトテンプレートを1,000種類以上集約した国内最大級のポータルサイト「無料テンプレートポータル（ https://template.soramameworks.com/ ）」を正式リリースいたしました。

創業期や新規事業において「高品質なサイトを、最小コストで、最短期間で」構築できる環境を提供します。

なぜ、デザインのプロが「無料テンプレート」を勧めるのか

1. 「Webサイトは守りのツール」という経営判断

どんなに高額で立派なサイトを作っても、認知（アクセス）がなければ売上には繋がりません。Webサイトはあくまで顧客を受け止める「守り」のツールです。特に予算が限られる創業期においては、サイト制作に全予算を投下するのではなく、認知獲得のための「攻め（広告やプロモーション）」に予算を回すべきであると考えます。

2. 1,000件の選択肢を知った上で「オリジナル」を選ぶ意味

当社は、デザインの価値を誰よりも信じています。だからこそ、まずは「これだけ高品質な無料の選択肢がある」という事実をオープンにしました。膨大な選択肢を比較した上で、それでもなお「自社独自のアイデンティティを表現したい」とオリジナルデザインを選択すること。その“主体的な選択”にこそ、ブランドの真の意志が宿ると考えています。

本サービスの3つの特徴

１. 国内最大級、1,000種類以上の圧倒的網羅性

国内外の主要プラットフォームから、ビジネスに即戦力となるテンプレートを1,000件以上集約。業種別・テイスト別で、自社に最適なデザインを瞬時に比較可能です。

２. 海外の高品質なデザインも網羅。国内外のテンプレートを幅広く比較・検討可能

UIデザインの強度が高い海外テンプレートから、国内の実用的なデザインまで幅広く掲載。これまで個別に探すしかなかった多様なソースを一つの窓口に集約したことで、ユーザーは自身のビジネスに最適なデザインを、グローバルな選択肢の中から効率的に比較・検討することが可能になりました。

３. 制作・公開までを最短距離で繋ぐ「代行サポート」

テンプレートはあくまで素材です。ドメイン取得からサーバー設定、テキスト・画像の差し替えまで、プロが最短3日で公開を代行するメニュー（5万円～）を用意し、事業主様を実務面から強力にバックアップします。

ソラマメワークスについて

「小さなタネから大きな成果へ」をコンセプトに、Web制作・システム構築を行うクリエイティブユニット。プロ野球グッズやエンタメ関連のデザインを多数手掛ける「ソラマメデザイン」と連携し、高いデザイン性と合理的なWeb戦略を両立させた提案を得意としています。

【会社概要】

屋号：ソラマメワークス

代表者：山中 翔太郎

所在地：長崎県諫早市多良見町市布853-1

設立：2025年6月

URL：https://soramameworks.com/

事業内容：Webサイト制作、システム開発、グラフィックデザイン