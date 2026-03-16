「ASIA esports EXPO 2026」全出場・登壇選手決定！3月21・22日にAichi Sky Expoで開催

株式会社中日新聞社

3月21日(土)、22日(日)にAichi Sky Expoにて開催する「ASIA esports EXPO 2026」の全出場・登壇選手が決定したことをお知らせします。

メインステージにて開催が決定している、計4種目6タイトルの第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ競技日本代表候補選手 最終選考競技会に出場する全選手、エキシビションマッチや日本代表候補選手発表会に登壇する全選手及びコーチが決定しました。各タイトルの実力者が熱戦を繰り広げます。

ASIA esports EXPO 2026は、昨年3月に大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催します。入場は無料となっておりますので、ぜひ会場にお越しください。またメインステージ前の観覧チケットを発売しております。アジアの頂点を目指す日本代表候補選手が誕生する瞬間を、目の前で体感してください。

「ASIA esports EXPO 2026」概要

名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）10時～20時

会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

入場料：入場無料(ステージ前観覧席は有料)

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会

後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場、日本オリンピック委員会

特別協力：NTPグループ・NTPセブンス

公式サポーター：amshy(アムシー) ※SKE48の現役メンバー7名による女性eスポーツチーム

公式サイト: https://www.espoexpo.com/

イベントスケジュール

＜1日目：2026年3月21日(土)＞

10:30～ オープニング (ステージA)

11:00～ 「グランツーリスモ７」 最終選考競技会 (ステージA)

14:00～ 「ぷよぷよeスポーツ」 最終選考競技会 (ステージB)

17:00～ 「eFootball(TM)」 最終選考競技会 (ステージA)

＜2日目：2026年3月22日(日)＞

10:30～ 「Street Fighter 6」最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

12:30～ 「THE KING OF FIGHTERS XV」 最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

13:30～ 「ポケモンユナイト」 日本代表内定選手発表会＆エキシビションマッチ (ステージB)

14:00～ 「鉄拳8」 最終選考競技会 ※対戦格闘団体戦 (ステージA)

16:30～ 対戦格闘団体戦 決勝 (ステージA)

19:30～ 第20回アジア競技大会 eスポーツ競技 日本代表候補選手発表会 (ステージA)

<※参考>

eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)日本代表候補選手最終選考大会について

「ASIA esports EXPO 2026」における最終選考大会を勝ち抜いた選手は、JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定します。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会 出場予定選手

ASIA esports EXPO 2026のメインステージで実施する日本代表候補選手 最終選考競技会について、「グランツーリスモ7」、「ぷよぷよeスポーツ」、「eFootball(TM)」、「Street Fighter 6」、「THE KING OF FIGHTERS XV」「鉄拳8」の全出場選手が決定しました。いずれのタイトルも、競技会の優勝者１名を日本代表最終候補として推薦する予定です。

グランツーリスモ７

大村 天弓、 國分 諒太、 佐々木 拓眞、 佐々木 唯人、 奥本 博志、 川上 奏、 後藤 優介、

辻村 亮介、 山本 英弥、 橋間 隼

ぷよぷよeスポーツ

ゆうき、 ともくん（東京ヴェルディeスポーツ）、 delta、 ぴぽにあ（SBI e-sports）

eFootball(TM)(PC)

Tess（DRX)、Takaki（横浜F・マリノスeスポーツ）、 Ax（DRX）、 UDI

eFootball(TM) (モバイル)

Gu_038games（トレスコルヴォス有馬）、 Nagi（DOPENESS)、 ネオぽん、 lemon-pop

Street Fighter 6

さはら（Good 8 Squad）、 ひぐち（ZETA DIVISION）、 ももち（ZETA DIVISION）、

ひなお（REJECT）

THE KING OF FIGHTERS XV

Mok（Team Falcons）、Score（ATG）、ちゃわん、はるミー（三和電子）

鉄拳8

チクリン（Team HiGUCHi Youing）、ノビ（TeamYAMASA）、ケイスケ、PINYA（VARREL）

※選手名敬称略。順不同。カッコ内は所属チームです。選手名は、プレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネームを併記します。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手 最終選考競技会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22390/table/305_1_a6eaa43f83bfc2b4077bd8ee23b0a9e0.jpg?v=202603160551 ]

*1 「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

*2 「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

「ポケモンユナイト」日本代表内定選手発表会＆エキシビションマッチ 出演選手＆コーチ

2月20日（金）に、日本代表候補の選考対象選手を発表していた「ポケモンユナイト」につきまして、以下の6名が最終メンバーとして決定しました。「ASIA esports EXPO 2026」2日目13:30～ステージBにおいて、ファンの皆様に向けたお披露目とホンコン・チャイナ選抜チームとのエキシビションマッチを予定しています。ぜひ会場に応援にお越しください。

選手：

b1（FENNEL）、 Mame（FENNEL）、 ak1（FENNEL）、 py1（FENNEL）、

Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT）

コーチ：

TON・GG

※選手名敬称略。順不同。カッコ内は所属チームです。選手名は、プレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネームを併記します。

「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」日本代表候補選手発表会 出演選手＆コーチ

「ASIA esports EXPO 2026」２日目19:30～ステージAにおいて、「Identity V 第五人格 -Asian Games Version（以下、第五人格）」を含めた日本代表候補選手発表会を実施予定です。「第五人格」からは、以下の日本代表候補選手、およびコーチにご登壇いただきます。ぜひ会場にお越しいただき、日本を代表するeスポーツ選手たちの新たな一歩をご覧ください。

●第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) 「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」

日本代表候補選手およびコーチ(カッコ内は読み仮名/所属チーム)

選手：

AKa （アカ/REJECT）、yukakina （ユカキナ/Arneb with WoG)、

City （シティ/REJECT）、Katsuki （カツキ/FENNEL)、maeken （マエケン/FENNEL)、

Soba （ソバ/REJECT)、Unpyi （ユンピー/REJECT）

コーチ：

Toki （トキ/AXIZ WAVE）

【ステージ前観覧チケットの一般発売について】

■料金：

プレミアムシート5,000円（税込）、一般指定席3,000円（税込）、一般自由席1,000円（税込）

※ステージは2つあります。プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。自由席券はステージ前に設けられた自由席エリア内で着席にてご観覧いただけます。

■発売席種：プレミアムシート、一般指定席、一般自由席

■プレイガイド：チケットぴあ（Pコード：865-503 https://w.pia.jp/t/espoexpo/）

■ゾーニング：

・ステージは２つございます。

・時間帯により実施内容が異なり、2ステージが同時進行する場合もあります

（以下、開催スケジュールをご参照ください）。各ステージ前にそれぞれ観覧席がございます。

・プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。

自由席券は各ステージ前に設けられた自由席エリア内にて着席にてご観覧いただけます。

・上記、ゾーニングはあくまでイメージであり、実際と異なる場合があります。