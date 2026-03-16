【無料ウェビナー】塗装会社がホームページから毎月20件の問い合わせを獲得する『勝てる自社サイトの作り方』

シュワット株式会社

シュワット株式会社および株式会社Vamolaは、2026年3月30日（月）12時より、塗装・リフォーム業界の経営者様およびマーケティング責任者様を対象に、ホームページからの集客最大化をテーマにしたウェビナー『塗装経営者とデジマコンサルが明かす 勝てるサイトの作り方』を開催いたします。

本ウェビナーでは、実際にSEO対策によって「毎月20件の安定した問い合わせ」を実現している、おうち工房 代表取締役の遠矢慎と、SEOに強いデジタルマーケティング支援会社シュワット株式会社の渡邉志明がともに、現場の実践データに基づいた「勝てるサイト構築」のノウハウを公開いたします。

ウェビナーに申し込む :https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/#formウェビナー詳細を見る :https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/

SEOで問い合わせが毎月20件 塗装経営者とコンサルが明かす勝てるサイトの作り方

■開催の背景：ポータルサイト・チラシ依存からの脱却

現在の塗装業界において、多くの企業が集客に苦戦しています。

比較的に取り掛かりやすいSNS投稿やチラシ、ポータルサイトに頼った集客を行っている企業も多いです。

しかし、100万円前後の高単価な外壁塗装はSNSでの即決に向かず、チラシも「攻撃的な営業」と敬遠され、3万～5万部配布しても1件の問い合わせすら得られない赤字状態が珍しくありません。

ポータルサイトにおいては相見積もりとなり、施工価格の値引きをすることになります。

こうした中、成功難易度は高いながらもうまくいけば圧倒的に高い費用対効果を発揮できるのが「SEO（検索エンジン最適化）」です。

一度地域内で検索順位を上げれば追加投資を抑えつつ、自ら業者を探している「比較検討層」にダイレクトにアプローチできます。

本ウェビナーでは、SNSやチラシの非効率性を解き明かし、SEO対策の効果と具体的な成功方法についてわかりやすく解説します。

■ 本ウェビナーの強み：実践者と専門家による「嘘のない現場の戦略」

本ウェビナーの最大の特徴は実際に現場で苦労し、SEOの成功によって成約率6～7割という質の高い集客を実現している「経営者の視点」と、技術的な裏付けを持つ「コンサルの視点」の両面から解説する点にあります。

■ 本ウェビナーの主要アジェンダ

■ 開催概要

■シュワット株式会社について

ウェビナーに申し込む（無料） :https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/#formウェビナー詳細を見る :https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/- SNSやチラシが「時間の無駄」と言い切れる塗装業界の集客の裏事情- 問い合わせ月20件を自動で生み続けるホームページの具体的な作り方- わずか2ヶ月で問い合わせが0件から月12件へ急増した最新の成功事例を紹介- 順位を決定づけるSEOの3大要素を徹底解説- 悪質な業者や高額なだけのHP制作に騙されないための経営者防衛策- タイトル： 塗装経営者とコンサルが明かす 勝てる自社サイトの作り方- 開催日時： 2026年3月30日（月） 12:00 - 13:00- 形式： オンライン配信（Zoomウェビナー）- 参加費： 無料（事前登録制）- 対象： 塗装・リフォーム会社の経営者、WEB集客・マーケティング責任者- お申し込みURL：https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/#form(https://shwat.jp/ultra/seminar/tosou-seo/#form)

会社名： シュワット株式会社

企業HP： https://shwat.jp/

代表者： 渡邉 志明

本社所在地： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17-1 第1望月ビル201

資本金： 2,700万円

事業内容： デジタルマーケティング支援事業

■おうち工房について

会社名：おうち工房

企業HP： https://ouchi-kobou.com/

代表者： 遠矢 慎

本社所在地： 〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見１丁目１９－３０ エーデルバウ栄和

事業内容： 外壁屋根リフォーム工事 全般

■ 関連サービス

- SEOコンサルティング(https://shwat.jp/ultra/seo-consulting/)- SEO記事制作代行(https://shwat.jp/ultra/)- 被リンク獲得代行(https://shwat.jp/ultra/link-building-support/)- オウンドメディア運用代行・コンサルティング(https://shwat.jp/ultra/owned-media-consulting/)