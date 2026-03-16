ページワンが床置き型プロンプターを発売！

株式会社ページワン

これまでに様々な企業・官公庁の公式発表やIR配信を支えてきたページワンのスピーチプロンプターに「床置き型」が新登場！

床置き型プロンプターは1台単位の販売です。

プロンプター国内シェアNo.1の株式会社ページワンが床置き型プロンプターの発売を開始しました！

床置き型プロンプターはスピーカー（話し手）と原稿を映すハーフミラーの距離が離れている為、従来の卓上型に比べて視線の移動が抑えられ、聞き手にメッセージを伝えることにより集中できます。

また、台座部分に重心を置いた設計の為、ハーフミラーの安定性も向上いたしました。

モニターは見やすい19インチスクエア型を採用し、ハードウェア組立時は工具不要、専用のキャスター付きケースに全部品が収納できます。

企業や行政機関のメッセージ発信は常に正確で高品質なものが求められています。スピーカーが原稿を参照する際の視線移動やプロンプター設営時の負担、機材の安定性といった課題にページワンは取り組んできました。当社はこの度ユーザー様からのご要望にお応えし、さらなるスピーチ品質向上のため、視線の自然さと安定性に優れた床置き型プロンプターを開発いたしました。

ページワンとはどんな会社？

https://www.prompter.jp/

プロンプターとは？

モニターに反転した画像を映し、ハーフミラー（スピーカー側からは画像が見え、聴衆側からはただのガラスに見える）に映った画像を見ながら話せる機器のこと。

詳しくは下記URLをご参照下さい。

https://www.prompter.jp/column/column_index.html

卓上型に比べハーフミラーが遠くにあるため、さらに視線移動をさらに抑制します。無料個別相談会お申込み :https://www.prompter.jp/support/#conference株式会社ページワン（渋谷区笹塚）にて、実際の製品をご覧頂きながら専門スタッフが製品のご説明を致します。【製品の特長】

１、視線設計の向上

床置き型プロンプターのハーフミラーは卓上型に比べてスピーカーから遠くにあるため、視線移動をさらに抑制します。そのため、スピーチ時の観客への目線も安定し、動画撮影時もさらに自然なスピーチを実現できます。敢えてガラス製のハーフミラーを採用し、よりはっきりと文字が見えるようにしました。

２、安定設計

台座に重心を置き、各パーツをしっかりと固定する機構を採用しているので、長時間ご使用頂く際の安定性と安全性を確保しています。

３、運用の簡易性

多くのユーザー様にご好評を頂いているソフトウェア「Prompter Pro 5.0」と組み合わせることで、原稿編集からスピーチ本番まで、スピーチに携わるすべての方のご負担を軽減します。

※ソフトウェア「Prompter Pro 5.0」のご使用にはWindows11対応のノートPCが必要です。

ソフトウェア「Prompter Pro 5.0」の編集画面。簡単に原稿の編集と表示ができます部品は全て専用キャスター付きケースに収納できるので、撤収時の移動も簡単にできます床置き型プロンプター紹介ページを見る :https://www.prompter.jp/product/pro-standing.html製品紹介ページに移動します。

ご購入、お見積り :https://www.prompter.jp/contact/ご購入に関するお問い合わせ、お見積りのご相談はこちらから。【製品の概要】

・製品名 床置き型プロンプターハードウェア HM-F

・販売価格 \550,000（税込）/1台

・発売日 2026年3月16日

・設置方式 床置き型

・提供内容 本体構成部品一式、本体用マニュアル、

モニター用マニュアル

※ノートPC、PCとモニターを接続するケーブル類、映像分配器（2台ご使用の場合）はユーザー様にてご用意下さい。

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【価格】

床置き型プロンプターハードウェア HM-F 1台 販売価格\550,000（税込）商品コード：HM-FS

左右に設置する場合は2台セット 販売価格\1,100,000（税込）商品コード：HM-FDがございます。

＜ソフトウェア「Prompter Pro 5.0」との組み合わせ＞

ソフトウェアとHM-F 1台のセット（商品コード：HM-FS Set）の販売価格は\825,000（税込）、

ソフトウェアとHM-F 2台のセット（商品コード：HM-FD Set）の販売価格は\1,375,000（税込）です。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社 ページワン プロンプター事業部 担当：佐々木

e-mail ：info@pageone.co.jp

URL ： https://www.prompter.jp/contact/